365 jours a publié la bande-annonce de la deuxième partie sur Netflix: à quand la première

NETFLIX

Le film a été l’un des plus choisis par le public en 2020 en raison de l’histoire. Comment ça va maintenant ?

© Imbd365 revient sur Netflix avec un deuxième volet

Alerte spoil! 365 jours c’était l’un des films romantiques qu’il a sortis Netflix et a concouru avec 50 nuances de Grey en 2020. Maintenant, la plateforme de streaming a lancé la deuxième partie de la saga pour continuer l’histoire de Massino (Michele Morrone) et Laura (Anna Maria Sierluka).

Comment la deuxième partie?

365 jours devient plus passionné que dans la saga précédente. Désormais, la nouvelle vie du couple sera en danger à cause de ses liens familiaux et de l’apparition d’un homme mystérieux qui fera tout pour la séduire. De plus, le personnage de Magdalena Lampparksa reviendra

Michele Morrone et Anna Maria Siekluckar partagera le casting avec Magdalena Lamparska, Simone Susinna, Rebecca Casiraghi, Kamil Lemieszewski et Tamer Karabay.

Comment s’est terminée la première partie ?

355 jours Il est basé sur les livres de Blanca Lipinska. La première partie se termine sur un cliffhanger car Laura ne se sent pas bien et évite de rendre visite au médecin. Ils commencent à planifier le mariage auquel sa famille ne peut pas aller parce qu’elle ne veut pas qu’ils sachent ce que fait Massino. Sur le coup, Laura se rend compte qu’elle est enceinte et appelle son mari pour lui annoncer la nouvelle.

Cependant, Laura aura un accident et on pense qu’elle va mourir. Mais, comme on le voit dans la bande-annonce, elle est vivante pour continuer l’histoire.

Quand est la première?

Le 27 avril est la première dans Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂