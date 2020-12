365 Days sur Netflix: Le film bat des records ! De quoi ça parle ?

Il est difficile de croire qu’un film érotique polonais soit actuellement l’un des films les plus populaires sur Netflix.

365 Days pourrait bien être le plus grand film à être diffusé en streaming en 2020.

Je suis confiant en déclarant cela grâce à un système de suivi que j’ai développé et qui me permet de voir quels films dominent Netflix chaque jour, chaque semaine, chaque mois et même chaque année. Et les chiffres me montrent que 365 Days est en passe de dépasser tous les autres films qui ont été diffusés en streaming sur Netflix en 2020.

Vous ne me croyez pas ? Voici une liste des dix films les plus diffusés depuis que Netflix a introduit le Top 10 quotidien fin février (note : le système de points que j’utilise est présenté dans l’article ci-dessus) :

Despicable Me – 312 points The Angry Birds Movie 2 – 284 points Spenser Confidential – 236 points 365 Days – 214 points The Wrong Missy – 187 points Angel Has Fallen – 182 points Extraction – 172 points The Willoughbys – 169 points Code 8 – 129 points Space Jam – 126 points

Comme vous pouvez le constater, seuls trois films se classent actuellement au-dessus de 365 Days en 2020 : Spenser Confidential, Despicable Me et The Angry Birds Movie 2. Mais en regardant chacun de ces films, nous verrons qu’aucun d’entre eux n’a été aussi impressionnant que le règne du Top 10 de 365 Days.

Commençons par Spenser Confidential, qui a passé un nombre record de 18 jours consécutifs à la première place du Daily Top 10. Cela signifie que pendant ses 18 premiers jours, le film de Mark Wahlberg a obtenu une moyenne de 10 points par jour et a accumulé 180 points, soit le maximum de points possibles pendant cette période. Pendant ce temps, 365 Days a accumulé 174 points au cours de ses 18 premiers jours, soit une moyenne de 9,66 points par jour. C’est assez proche !

Mais c’est là que les similitudes s’arrêtent. Car si Spenser Confidential a commencé à tomber de la liste après 24 jours, il semble qu’il n’y ait pas de fin en vue pour 365 Days.

365 Days vient de connaître son 24ème jour consécutif dans le Top 10 quotidien. En arrivant à la cinquième place, aujourd’hui est en fait la première fois que le film ne s’est pas classé dans le top trois. Cela signifie que pendant ses 24 premiers jours dans le Top 10 quotidien, 365 Days a obtenu une moyenne de 8,92 points par jour sur les 10 maximums possibles.

Comparez cela à Spenser Confidential, qui n’a passé que 26 jours dans le Daily Top 10 (un chiffre de 365 Days passera sans doute). Au cours de ces 26 jours, la moyenne quotidienne de Spenser a atteint 9,07 points par jour, un chiffre facilement accessible pendant 365 Days.

À ce stade, 365 Days n’a besoin que de 22 points pour attraper le film de Mark Wahlberg. Cela signifie que si 365 Days peut atteindre une moyenne de 5e place ou plus au cours des cinq prochains jours (ce que le film a facilement fait au cours de ses 24 premiers jours sur Netflix), il deviendra alors le plus grand film d’action en direct de Netflix de 2020, sans conteste.

Il reste donc les deux jongleurs animés qui ont dominé Netflix cette année : The Angry Birds Movie 2 et Me Méprisable. Ces deux films ont connu une longévité incroyable, probablement parce qu’ils ont un pouvoir durable en tant que films pour la famille.

Mais quand on creuse leur nombre, on constate qu’ils ne possèdent tout simplement pas la viralité que 365 Days possède actuellement. Angry Birds 2 a accumulé ses 323 points sur une période de 53 jours, et Despicable Me a accumulé ses 320 points sur une période de 68 jours, soit une moyenne de 6,09 points par jour et de 4,71 points par jour, respectivement. Cette moyenne est tout simplement loin de la moyenne de 8,92 points par jour sur 365 Days.

Ainsi, même si 365 Days ne sera peut-être jamais en tête du Top 10 des meilleurs films de tous les temps, il semble que le film maintiendra suffisamment son élan pour passer Spenser Confidential et devenir sans équivoque le film Netflix le plus viral (jusqu’à présent) de 2020.

365 Days ça parle de quoi ?

Avertissement : PLUSIEURS SEXY SPOILERS vous attendent dans cet article, alors n’oubliez pas de revenir une fois que vous aurez regardé 365 Days jusqu’au bout !

365 Days a fait beaucoup de bruit depuis sa sortie sur Netflix le 7 juin dernier. Le film polonais/italien a fait sensation dans le monde entier pour ses scènes de sexe intenses et a eu beaucoup de détracteurs en raison de la façon dont nous arrivons à ces scènes de sexe en premier lieu. Le film est basé sur le livre polonais du même nom de l’auteur Blanka Lipinska, et suit le chef de la mafia Massimo Torricelli et son amour Laura Biel… qui a été kidnappée par Massimo et à qui on a donné un an pour tomber amoureuse de lui, avec lui disant qu’il la laissera partir si elle ne lui rend pas la pareille pendant ce temps.

Oui, c’est ça. Est. A. Beaucoup. Mais beaucoup de gens sont tombés amoureux de l’histoire de la mafia, du kidnapping et du sexe sur un yacht à l’allure très explicite, alors décomposons ce qui s’est passé à la fin de la saga sensuelle qu’est 365 Days, et jetons un coup d’oeil au prochain livre de la série de romans pour voir ce qui pourrait se passer dans une éventuelle suite.

Que s’est-il passé à la fin de 365 Days ?

Comme s’il y avait vraiment un doute, Massimo finit par obtenir son souhait peu avant la fin du film. Après avoir renvoyé Laura en Pologne lorsqu’il a besoin de l’éloigner d’une affaire de mafia (ce qui ne rend pas Laura heureuse), il va la chercher. Elle est en colère contre lui, il monte son sex-appeal à 11, ils se mettent en colère contre la fenêtre de son appartement super chic dans une tour d’habitation, et Laura lui dit qu’elle n’a pas besoin des 365 jours complets, parce qu’elle est amoureuse de lui. Yay !

Une fois ce détail réglé (apparemment, seulement deux mois après la date de l’enlèvement), Massimo propose le mariage le lendemain (après avoir glissé sournoisement une bague malheureusement petite au doigt de Laura qui dort), ce à quoi elle consent. L’oiseau d’amour kidnappeur et kidnappé retourne en Italie, et Laura convainc Massimo de laisser sa meilleure amie Olga (Magdalena Lamparska) venir aux noces secrètes. Lorsqu’Olga arrive, Laura lui avoue qu’elle est enceinte (ce qui n’est pas une surprise avec tout ce temps passé sur le yacht nu) et ils font un joyeux voyage pour acheter la robe de mariée de Laura. Mais des ennuis se préparent.

Alors qu’elle retourne dans l’enceinte de Massimo, et qu’elle parle d’hommes italiens excités, Laura fait une pause pour l’appeler de son plein gré. Pendant qu’ils discutent, le bras droit de Massimo, Mario (Bronislaw Wroclawski), qui est reconduit chez Massimo, reçoit son propre appel téléphonique. Mais au lieu d’être une bonne nouvelle, Mario lui dit qu’ils vont tuer Laura, et pas seulement bientôt, mais maintenant. Mario essaie alors d’appeler Massimo, mais il est au téléphone avec Laura. Quand Mario arrive enfin, l’appel entre Laura et Massimo est mort après que sa voiture soit entrée dans un tunnel, le regard que Mario lance à Massimo lui dit que quelque chose ne va vraiment pas, et c’est alors que notre mafieux kidnappeur au cœur d’or tombe à genoux avec les larmes aux yeux.

À quelle distance de la fin du livre se trouve 365 Days ?

J’ai des nouvelles pour vous. Je suis assez bon dans la langue avec laquelle j’ai été élevé pour écrire des phrases complètes, mais il n’y a pas moyen que je puisse lire le polonais. C’est donc une bonne chose qu’il y ait plein d’autres personnes qui le peuvent, et d’après eux, 365 Days se termine à peu près de la même façon que 365 dni le roman. Mieux encore, les livres se succèdent, de sorte que le cliffhanger qui nous a été présenté se résout rapidement au début du deuxième livre, qui s’intitule This Day ou That Day, selon la traduction sur laquelle on tombe.

Selon Newsweek, un entretien avec Anna Maria Sieklucka et Magdalena Lamparska (Laura et Olga, respectivement) a confirmé il y a quelques semaines que la suite de 365 Days avait reçu le feu vert et aurait commencé à être filmée en août. Il est évident que ces projets ont été mis en veilleuse et que les stars ne savaient pas quand le tournage pourrait commencer. Heureusement, il reste encore beaucoup d’éléments de chacun des romans de la suite, qui seront certainement remplis de sexe, et qui pourraient être réunis pour au moins un autre film, dès qu’ils seront en production.

Que pourrait-il se passer dans la suite de 365 Days ?

C’est la question à un million de dollars, n’est-ce pas ? Pour rappel, si vous n’êtes pas fan des spoilers, je vous suggère de vous retirer maintenant, parce que je suis sur le point de vous donner quelques détails sur ce qui pourrait se passer dans la suite, selon la série de livres.

Prêts ?

OK… comme vous vous en doutez peut-être, Laura et son bébé survivent à la tentative d’assassinat (avec Olga, d’ailleurs), mais, quand on est plongé dans une romance torride avec l’une des têtes de la mafia, on ne peut pas s’attendre à ce que la vie se déroule sans accrocs. Le second livre, apparemment, nous donnera un peu plus de temps avec des personnages secondaires, mais introduira également plus d’intrigues mafieuses et (Dunh, dunh, DUNNNHHHHH) le jumeau britannique diabolique de Massimo, Adriano ! Quoi ? Le. Réel. FFFFFFFFFFF ?

Mieux encore (ou pire, selon votre appréciation personnelle de ces événements choquants), la romance au centre de l’histoire va prendre un coup quand Laura, attendez… se fait kidnapper par un autre don de la mafia ! Et, il est aussi super sexy et pris avec notre Laura ! Devinez quoi ? La Laura enceinte « tombe amoureuse » (c’est un peu fort, en ce qui me concerne) de ce connard, elle aussi ! Donc, nous serons en plein milieu du « peak mob boss love sandwich » au moment où une suite de 365 Days se terminera, s’ils décident de suivre l’intrigue du deuxième livre.

Je vous raconterais bien certains des détails que O Magazine a révélés à propos du troisième et dernier livre de la série, intitulé Another 365 Days, mais je vais vous épargner et attendre de voir à quel point le deuxième film prévu se rapproche du deuxième livre de la série, pour ne pas nous emballer. Êtes-vous toujours excité par la possibilité d’une suite de 365 Days ? Faites-le nous savoir dans le sondage ci-dessous !