365 DAYS 2 : Date de sortie deuxième partie de la trilogie

365 Days 2, l’un des drames érotiques romantiques polonais les plus récents, devrait bientôt sortir sa suite…

365 Days La trilogie a été adapté du premier roman de la trilogie par Blanka Lipinska.

La première a eu lieu le 7 février 2020 en Pologne, puis le 7 juin 2020 sur Netflix. Le film a immédiatement été sous les feux de la rampe en très peu de temps et est devenu le troisième spectacle le plus regardé de Netflix. Il a été proposé comme la version polonaise de 50 Shades Of Grey. Mais en même temps,

il a été très critiqué pour sa représentation et sa glamourisation de la violence physique.

365 DAYS: L’histoire

L’intrigue suit l’histoire de la mafia sicilienne Torricelli, nommée Massimo, qui kidnappe une belle femme nommée Laura, qu’il avait vue un jour sur une plage. Il était à sa recherche depuis cinq ans.

Plus tard, après l’avoir kidnappée, il lui demande de tomber amoureuse de lui en 365 jours.

365 DAYS 2 : Quand sortira la deuxième partie de la trilogie ?

La date de sortie de 365 DAYS 2 n’a pas encore été annoncée. Il a été confirmé que la suite est prévue pour février 2020. La production a dû être suspendue en raison de l’apparition de la pandémie de COVID-19.

Le tournage devait commencer à l’été 2020. Mais en raison de la propagation de la pandémie, il a été annulé.

On peut s’attendre à ce que le film à venir soit abandonné à l’été 2021 ou au milieu de l’année 2021, selon que le tournage commence à la fin de cette année. Bien que le premier film ait été critiqué par un grand nombre de personnes, il reste l’une des suites les plus attendues.

La première partie de la trilogie est disponible sur Netflix. Nous espérons obtenir d’autres mises à jour et d’ici là, restez à l’écoute !