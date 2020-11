36 produits que selon Mozilla vous ne devriez pas acheter même avec la carte de quelqu’un d’autre

SI vous prévoyez d’acheter ou de donner l’un de ces produits, supprimez-le du panier.

Nous aimons tous prendre notre carte de crédit et dépenser toutes nos économies dans les différents magasins qui inondent Internet. Et si les smartphones, les écouteurs sans fil, les ordinateurs, les consoles … et bien plus encore.

Maintenant, acheter sur Internet comporte des risques car il faut non seulement faire attention dans le magasin dans lequel vous en achetez un, mais aussi faire attention à ce que vous achetez. Parce que? Parce que selon Mozilla il existe de nombreux appareils électroniques qui ne respectent pas la vie privée de leurs utilisateurs et qu’il vaut donc mieux éviter.

Pas même s’ils vous les donnent: selon Mozilla, n’achetez aucun de ces appareils

Bien que Google Chrome soit le navigateur le plus utilisé aujourd’hui, nous avons tous installé et testé Mozilla Firefox. Il y a longtemps, c’était l’un des navigateurs les plus sûrs et les plus privés sur Internet et bien qu’aujourd’hui sa popularité ne soit plus ce qu’elle était, il compte encore de nombreux adeptes.

Eh bien, comme nous l’avons lu dans Android Authority,Mozilla a dressé une liste de produits technologiques à éviter d’ici la fin de l’année, surtout maintenant que nous ne commençons pas du tout avec le Black Friday.

Parmi les produits les plus connus, certains sont aussi populaires que le téléviseur NVIDIA Shield, les ebooks Kobo, les bracelets d’activité Huawei Honor Band 5 et Xiaomi Mi Band ou les lunettes de réalité virtuelle Oculus de Facebook. Ces produits et autant de ++ font un total de 36 appareils qu’il vaut mieux éviter ** tant que vous appréciez votre vie privée.

Selon le créateur de cette liste, Jen Caltrider, a décidé de ne pas inclure de smartphone pour les raisons suivantes. D’une part parce qu’ils ne voulaient pas faire une liste interminable de produits et d’autre part parce qu’ils considèrent les téléphones portables comme moins propices à offrir des produits électroniques à d’autres personnes, contrairement au reste des gadgets de la liste.

Par conséquent, si vous pensez offrir des cadeaux technologiques ce Black Friday ou ce Noël, mieux vaut jeter un œil à la liste que Mozilla partage et éviter tous les produits classés comme « confidentialité ne pas inclure ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂