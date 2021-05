350 000 comptes Call Of Duty interdits pour insultes raciales dans leurs identifiants, et il est temps

Les vagues d’interdiction continuent à travers Appel du devoir, bien que cette fois ce ne soit pas pour le piratage, mais pour les insultes raciales dans les identifiants. Pour tous ceux qui ont joué à l’un de ces trois titres au cours des deux dernières années, en particulier Modern Warfare, l’insulte raciale était un réel problème. Un sérieux problème.

Malgré la prévalence des insultes que j’ai vues dans ma propre expérience de jeu personnelle, voir le nombre arrondi à plus de 350 000 personnes est choquant. Non pas parce que beaucoup de gens sont bannis, mais parce que il y en avait tellement comptes qui avaient clairement des intentions racistes avec leurs identifiants de compte.

Nous nous engageons à offrir une expérience de jeu amusante à tous nos joueurs. Apprenez-en davantage sur nos efforts continus contre les comportements toxiques, les discours de haine et le harcèlement de toute nature #Warzone, #BlackOpsColdWar, #Guerre moderne et #CODMobile.https: //t.co/mBdPVnITixpic.twitter.com/1sBABeH6FY – Appel du devoir (@CallofDuty) 26 mai 2021

Tout le monde n’est pas content des interdictions, mais pas pour les raisons que vous pourriez penser. Sur le message officiel de Call of Duty, il y a eu quelques plaintes selon lesquelles les développeurs devraient faire plus d’efforts pour résoudre les problèmes de piratage qui sévissent actuellement dans Warzone plutôt que «d’essayer de résoudre le racisme». Le harcèlement, dit une personne, a toujours fait partie de Call of Duty. Il y a un bouton muet. Vous pouvez quitter des parties, bloquer des joueurs, passer à autre chose.

Activision semble même reconnaître ce que ces gens disent. Supprimer la toxicité de Call of Duty n’est pas une chose facile à faire. Le comportement toxique est ancré dans le tissu de Call of Duty. Les enfants – et beaucoup d’entre eux ont moins de 18 ans – ont passé au moins les dix dernières années à se crier des trucs horribles dans leur casque. Mais cela doit être fait. Il n’y a aucune excuse pour certains des trucs horribles que vous voyez sur Warzone.

Cette première vague d’interdiction montre au moins que Activision fait un effort pour nettoyer leurs jeux d’intention manifestement raciste. Ils avaient ceci à dire sur leurs progrès :

« Nous savons que lutter contre la toxicité n’est pas simple et nécessite des efforts soutenus…[we have] interdit plus de 350 000 comptes… mis en place un nouveau système de filtrage pour les noms d’utilisateurs potentiellement offensants… et implémenté des filtres dans 11 langues. »

Il y a quelques points à retenir, même dans cette brève déclaration. Le fait que ces comptes aient été lentement interdits depuis la sortie de Modern Warfare est un peu choquant. Pourquoi n’y avait-il pas de filtre inclus dès le début ?

Le système de rapport est quelque chose qui a toujours été imparfait pour les jeux Call of Duty. Les premiers titres ne disposaient d’aucun moyen de rapporter des comptes, à l’exception de la plate-forme de console respective, Microsoft ou Sony, qui ne faisait souvent pas grand-chose à propos des rapports de comportement et de langage toxiques.

Il y a un espoir qu’Activision accorde plus d’attention aux rapports des joueurs et ait au moins les moyens de suivre les comportements toxiques dans le jeu.