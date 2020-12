35 mèmes de vaccins amusants pour vous aider à traverser le reste de la pandémie

The Umbrella Academy Saison 3: Conformation officielle de Netflix, apprenons-en plus !!!

Prêt pour la fin du COVID-19? Nous aussi.

Heureusement, nous avons enfin deux vaccins qui sont maintenant approuvés par la FDA de Pfizer et Moderna, tous deux se sont avérés très efficaces pour lutter contre le COVID-19.

Pfizer aurait un taux d’efficacité de 95% après deux doses administrées à trois semaines d’intervalle.

Maintenant, Moderna – qui a également été approuvé par la FDA – a également un taux d’efficacité d’environ 95%, et il a été rapporté qu’il offre «des preuves convaincantes qu’il pourrait prévenir les cas graves de la maladie, ce qui est crucial pour garder les gens à l’écart de la maladie. l’hôpital et la réduction des décès.

En fin de compte, nous voulons tous que les choses reviennent à la normale et ces vaccins pourraient signifier que nous pourrions commencer à le faire, espérons-le, d’ici la mi ou la fin de 2021 (peut-être plus tôt!)

Quoi qu’il en soit, les nouvelles sur les vaccins (et le fait qu’ils ont commencé à les administrer aux travailleurs de la santé) ressemblent à une lumière au bout du tunnel.

Et comme l’alternative est de pleurer en considérant que nous avons encore quelques mois froids devant nous pour passer, nous suggérons plutôt le rire.

35 mèmes amusants sur les vaccins pour vous aider à traverser le reste de la pandémie:

1. « Ce tiktok dit que si vous utilisez toujours une palette de fards à paupières nus Urban Decay de l’année 2015, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin. »

2. «Si vous avez dépassé ce coin, ne vous inquiétez pas de ce que contient le vaccin.»

3. «Si vous avez déjà mangé dans l’un de ces endroits, ne vous inquiétez pas de ce que contient le vaccin contre le covid.»

4. «Moi quand le vaccin frappe.»

5. «Moi et les filles une fois que nous aurons reçu le vaccin.»

Vous savez que vous aurez envie de faire la fête avec les filles, après avoir bien sûr testé négatif pour COVID-19 et avoir reçu les deux doses du virus!

6. «Quiconque a passé un samedi ici, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin.»

7. «C’est beau. Je regarde ça depuis cinq heures maintenant.

8. «Si vous sortez avec un homme qui porte ce boxer, vous n’avez pas à vous soucier du contenu du vaccin.»

9. «Faites-vous vacciner».

10. «Si vous avez vécu dans l’Utah en hiver, vous n’avez pas à vous soucier du contenu du vaccin.»

11. «Si vous avez déjà embrassé le batteur d’un groupe pop punk après un concert, vous n’avez pas à vous soucier de ce que contient le vaccin.»

12. «Le vaccin. Moi: »

13. «Si vous avez déjà pris l’un de ces véhicules pendant que votre parent faisait l’épicerie, vous n’avez pas à vous soucier du contenu du vaccin.»

14. «Vous ne prendrez pas de vaccin parce que vous ne savez pas ce qu’il contient? Très vite, nommez tous les ingrédients dans une tarte pop. «

15. «Si jamais vous avez mangé ici, vous n’avez pas à vous soucier du vaccin.»

16. « Si vous trouvez adam driver attrayant, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin. »

17. «Faites-moi confiance. Ça ira. »

18. « moi et mon ami une fois que nous aurons reçu le vaccin. »

19. «Si vous avez déjà utilisé une serviette d’homme hétéro, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin.»

20. « moi et les filles une fois que nous sommes vaccinés. »

21. «moi et les filles quand la deuxième série de vaccins a frappé.»

22. «Les gens disent« qu’ont fait les gens avant les vaccins / antibiotiques / pasteurisation? » comme si c’était un argument pour devenir naturel. Ils sont morts, Carol. Beaucoup de gens sont morts.

23. «Si vous en avez mangé quand vous étiez enfant. Vous n’avez pas à vous soucier du vaccin. »

24. «Je n’ai pas besoin de m’inquiéter pour le vaccin, le vaccin doit s’inquiéter de ce qui est en moi.»

25. «Si vous avez déjà joué dans une fosse à balles à Chuck E. Cheese, ne vous inquiétez pas de ce que contient le vaccin.»

26. Lorsqu’un remède pour une maladie n’a pas été développé: ne les croyez pas, ils l’ont mais la cachent, ils profitent de la maladie. Quand il existe un remède contre la maladie: ne les croyez pas, ils veulent juste que vous soyez vacciné et que vous contrôliez votre esprit.

27. «Si jamais vous deviez en porter un en PE, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin.»

28. «Si vous avez tous été à des pool parties à Vegas, ne vous inquiétez pas du contenu du vaccin.»

29. «Risque vs avantage. Faites confiance à la science. Parlez à un médecin si vous êtes inquiet! Ne regardez pas les médias / Internet pour obtenir des conseils. »

30. «L’actualité des vaccins d’aujourd’hui, au format meme: Moderna Vaccine. Vaccin Pfizer: efficace à 95%. »

31. «C’est moi. Je suis bi * ches. «

32. «Le vaccin est totalement sûr et efficace mais a un petit effet secondaire.»

33. «Pfizer, Moderna et AstraZeneca».

34. «Faites confiance à la science, pas à Steves.»

35. « Certains Américains craignent que les vaccins aient des micropuces pour les suivre. Leurs téléphones. »

Megan Hatch est un écrivain chez YourTango qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement et aime la culture pop sur Internet. Suivez-la sur Instagram et Twitter pour un contenu artistique et amusant.