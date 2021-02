35 ans de The Legend of Zelda, la légende du jeu vidéo inspirée de Peter Pan et The Great Gatsby

Le jeu vidéo sera aussi un jeune médium par rapport au cinéma ou à la bande dessinée, mais ses jalons commencent à avoir un certain âge. Sans surprise, ce 21 février est célébré le 35 ans de LA légende de Zelda, le premier chapitre de la série à succès Nintendo, toujours d’une grande importance dans le panorama du jeu vidéo.

Pour comprendre son succès, il faut remonter à 1986. Pour dominer la scène du marché du jeu vidéo de l’époque, c’est Nintendo, une entreprise japonaise historique basée à Kyoto, qui a récemment développé du matériel et des logiciels pour les jeux vidéo. Pour pousser la diffusion de la nouvelle console de salon Nintendo Entertainment System (NES), sortie en 1985, Nintendo vise à créer des icônes. La figure centrale de ce processus est le game designer Shigeru Miyamoto, généralement appelé « le père de Super Mario ». On lui doit non seulement la création du plombier italien, mais aussi de Donkey Kong et, comme vous pouvez l’imaginer, de The Legend of Zelda.

Le protagoniste du jeu est Link, un aventurier qui doit vaincre le maléfique Ganon pour libérer le monde d’Hyrule et de la princesse Zelda de ses ambitions. Pour raconter ce « conte de fées du jeu vidéo », Miyamoto s’inspire d’imaginaires typiquement occidentaux: Lien, le concepteur de jeux japonais regarde Peter Pan de Disney, tandis que pour Zelda, dont le même nom du jeu est tiré, l’inspiration vient de Zelda Fitzgerald, épouse de Francis Scott Fitzgerald, auteur de The Great Gatsby. Le grand esprit d’aventure et d’exploration – qui caractérisera désormais la série – est plutôt repris des films d’Indiana Jones, qui jouissaient d’une énorme renommée internationale dans les années 1980.

Tous ces éléments disparates sont réinterprétés dans une vision originale qui se tourne également vers la culture japonaise: Hyrule est une sorte de transposition de la campagne Sonobe dans laquelle Miyamoto a passé son enfance. Il est à noter que, dans la phase de développement de The Legend of Zelda, la contribution de Takashi Tezuka. L’union de ces deux talents donne naissance à un jeu qui reprend le voyage du héros pour sauver la princesse, mais revisité dans une clé interactive à travers un gameplay parsemé d’ennemis à tuer avec des épées et des énigmes alléchantes, devenant un titre mondialement acclamé .

L’importance de The Legend of Zelda n’est pas seulement liée à son succès en tant que produit commercial, mais surtout à son influence dans l’évolution que le jeu vidéo a eue comme support au fil des ans. C’est par exemple le premier jeu de l’histoire à inclure le système de sauvetage pour vous permettre de vous déconnecter et de reprendre le jeu à partir du dernier point à gauche, plutôt que d’avoir à recommencer. Le caractère innovant et expérimental qui caractérise la 1986 The Legend of Zelda reste fondamentale tout au long de la série, vraiment florissante.

Pour chaque console Nintendo, il est possible d’identifier un chapitre de la série à succès The Legend of Zelda, mais qui a surtout fait évoluer la série et le jeu vidéo: de Link to The Past sur Super Nintendo Entertainment (SNES), une augmentation du importance du volet narratif, pour Link’s Awakening sur Gameboy et l’aventure transformée en version portable; d’Ocarina of Time et Majora’s Mask sur Nintendo 64, qui révolutionnent l’utilisation de la caméra et donnent un ton plus mature et plus sombre aux histoires de Link, jusqu’à The Wind Waker sur GameCube, avec un air plus cartoon mais sortant du cliché Zelda princesse en danger d’être sauvée. Ce ne sont là que quelques exemples avant d’arriver au dernier grand succès de la série débarquée sur Nintendo Switch, à savoir Breath of The Wild, qui sape le concept d’exploration dans un monde ouvert. Revenant au simple marché, il suffit de mentionner le 107,07 millions d’exemplaires vendus global de la série pour comprendre son influence sur le public.

Comme mentionné précédemment, chacun de ces chapitres représente clairement un grand pas en avant non seulement pour la mécanique et la narration de la série Link et Zelda, mais pour le jeu vidéo lui-même. Une ascension importante qui a commencé il y a 35 ans dans le graphisme 8 bits, mais déjà capable de faire rêver des millions de joueurs.

