343 Industries tease « une nouvelle façon et un nouvel endroit pour jouer à Halo »

« Halo: The Master Chief Collection » pourrait se diriger vers de nouvelles plates-formes, selon l’aperçu du développeur 343 Industries.

Halo MCC arrive peut-être dans Epic Games Store.

Ces rapports interviennent alors que 343 Industries ont annoncé qu’un prochain vol d’essai pour Halo The MCC pourrait inclure des tests pour un «nouvel endroit et une nouvelle façon de jouer». #Halo pic.twitter.com/hrjTwUaWKn – Légendaire (@ Legendary_235)

7 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: La bande-annonce « Fast & Furious 9 » révèle un retour possible

Le développeur a déclaré dans un nouveau message de « Halo Waypoint » qu’il cherche à offrir aux joueurs « Nouvel endroit et nouvelle voie » pour jouer à la collection de jeux de « Halo » dans une future mise à jour.

L’étude n’a pas partagé d’informations sur ce que cela pourrait impliquer, mais a noté qu’elle en publierait davantage. informations sur le prochain vol plus proche du lancement.

Depuis lors, les fans ont commencé à spéculer que « Collection Master Chief » pourrait être lancé en Magasin de jeux épiques, tandis que plusieurs autres attendent qu’il soit disponible à Nintendo Switch.

Comme beaucoup d’entre vous l’ont probablement entendu, 343 Industries a parlé d’une nouvelle plate-forme pour jouer à Halo Master Chief Collection. Où pensez-vous sur quelle plateforme jouerait-il éventuellement? Je suppose que c’est Nintendo Switch. pic.twitter.com/5rHFnvRPTW – NightFlyer (@NightFlyerTV)

8 février 2021





Vous pourriez aussi être intéressé par: « Attack On Titan » La dernière saison montre le nouvel Eren Jaeger

« Halo: la collection Master Chief » est actuellement disponible à Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC à travers de Xbox Game Pass. Le jeu a reçu un actualisation nouvelle génération en novembre, qui comprend Résolutions 4K et gameplay à 120 ips en modes campagne et multijoueur.