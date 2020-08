343 Industries réfute à nouveau les rumeurs Halo Infinite

Nous entendons diverses spéculations sur Halo Infinite depuis des semaines maintenant, et aucune n’est une rumeur positive. Ce sont généralement de fausses fuites catastrophiques qui ils ont toujours mis 343 Industries dans une mauvaise position, Microsoft et finalement le jeu.

Depuis qu’il y a eu une crise en studio, jusqu’à ce que la série Halo ou la version Xbox One aient un impact sur le développement du produit final. C’est quelque chose qui semble avoir été normalisé et chaque semaine, nous avons une nouvelle histoire sur le jeu.

Halo Infinite continue comme prévu

Mais comme nous l’avons vu ces semaines, en 343 Industries sortent rapidement pour réfuter cette rumeur qui cherche à saper la confiance dans le projet. Je pense que c’est une action nécessaire malgré le fait que Microsoft ne commente généralement pas les rumeurs.

La dernière rumeur a placé le jeu en 2022 et l’annulation, ou du moins le report de la version Xbox One. Nous avons également lu des choses aussi bizarres que le jeu arriverait en premier en lançant le multijoueur et la campagne en tant que telle. Compte tenu de cela, John Junyszek, responsable de la communauté de l’étude, a dissipé les doutes au nom de l’équipe:

Salut Eric, nous voyons beaucoup de fausses «fuites» alors ne croyez pas tout ce que vous lisez. Il n’est pas prévu de changer notre version pour 2021 ou les appareils et plates-formes que nous prendrons en charge. Nous construisons Halo Infinite pour qu’il soit le meilleur possible sur tous les appareils / plates-formes.

Donc pour l’instant, Halo Infinite est toujours prévu pour 2021 sur Xbox One, Xbox Series X et Windows 10.