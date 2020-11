343 Industries dévoilera plus d’informations sur Halo Infinite dans les semaines à venir

Depuis que 343 Industries a confirmé le retard dans la date de sortie de Halo Infini, de plus en plus de nouvelles ont été publiées indiquant son développement pourrait être plus compliqué que prévu. En l’absence de nouvelles officielles sur le jeu, les utilisateurs ont commencé à envisager la possibilité qu’une nouvelle bande-annonce soit diffusée pendant Les Game Awards 2020, mais cela n’arrivera pas.

Dans un fil de Reddit, le directeur communautaire de 343 IndustriesBrian Jarrard a contacté la communauté pour confirmer que Halo Infinite n’aura aucune présence au prochain gala des Game Awards. Cependant, Jarrard s’est assuré que l’étude partagera une « mise à jour de haut niveau » dans quelques semaines. « De cette façon, nous pouvons recommencer ce voyage ensemble et après les vacances.»a déclaré l’employé.

Un autre aspect que Jarrard a souligné est que créer une démo pour les VGA serait un excellent travail pour le studio, qui connaîtrait de nombreuses difficultés en raison des conditions actuelles; ils savent que l’attente devient éternelle, mais promet qu’ils feront de leur mieux pour que cela en vaille la peine. Ce qui sera détaillé dans cette « mise à jour de haut niveau » est inconnu, mais ils partagent très probablement une sorte de feuille de route de développement.

Halo Infini est actuellement en développement et devrait être publié dans le courant de 2021, tant pour PC comme pour Xbox One et Xbox Series. Malgré cela, il y a quelques semaines une chaîne de magasins bien connue aurait pu révéler le premiers indices au-dessus de la fenêtre de sortie du jeu.

