Twitch : Shroud est de retour !

Le premier flux de Michael “Shroud” Grzesiek sur Twitch après son départ pour Mixer a été, à tous égards, un succès massif. Il est revenu avec plus de 500 000 concurrents, une marée d’abonnements et un nouveau bouc émissaire. Le flux de Grzesiek a été le plus populaire sur Twitch pendant la période où il était en direct – neuf fois plus important que le top cinq de la chaîne de Nick “Nickmercs” Kolcheff, qui comptait environ 55 000 téléspectateurs en direct.

“Mon Dieu, ça fait du bien ! Ugh, putain”, a déclaré Grzesiek, qui a admis qu’il avait été un peu nerveux quand il a commencé à diffuser en streaming et qu’il a vu le nombre de téléspectateurs augmenter. (Il a dit qu’il en attendait environ 200 000, pour ce que ça vaut.) “C’est mon premier jour. Il va y avoir des années. Des années.” Le chat allait trop vite pour qu’on puisse le lire.

C’est une victoire pour Twitch, qui a signé un contrat d’exclusivité avec Grzesiek après la fin de son contrat avec Mixer, quand le site a fermé pour de bon. Il a fait partie intégrante du site pendant des années et il est clair que la communauté de Twitch était heureuse de son retour. Il reste à voir si Twitch étendra le même type d’accord à Tyler “Ninja” Blevins, un autre départ/arrivée très médiatisé. Depuis qu’il a quitté Mixer, Blevins a diffusé sur YouTube (pour un chiffre record) et Twitch à deux reprises – il est clair qu’il teste les eaux et qu’il cherche à savoir où il sera diffusé ensuite. Guy “DrDisrespect” Beahm, en revanche, est apparu sur YouTube, où il a également été regardé par environ un demi-million de personnes.

Après Ninja, maintenant c’est le retour de “Shroud”

Ce que les flux de Grzesiek, Blevins et Beahm avaient en commun – à part leur nombre important – c’est qu’ils n’avaient rien diffusé depuis un certain temps. Sur son flux, Grzesiek a déclaré avoir pris 45 jours de congé, tandis que Blevins est apparu sur YouTube quelques semaines après la fermeture de Mixer en juin. Beahm a été définitivement interdit de Twitch fin juin pour des raisons non précisées, et il n’a repris la diffusion en continu que la semaine dernière.

SHROUDS COMING BACK TO TWITCH pic.twitter.com/fJoyh9quys — Glock go BANG (@NoodleLetters) August 11, 2020

Un retour en streaming est un événement. Une sorte de bal des débutants pour un streamer qui fait attendre le public avec impatience pour son retour. Pour Grzesiek et Blevins, le retour au streaming signifiait revoir une grande partie de leurs communautés ; lorsque tous deux ont signé pour Mixer, ils ont perdu une part importante de leur public, c’est-à-dire les personnes qui ne les suivaient pas sur un tout nouveau site web. Et c’est pourquoi leurs retours ont été si importants : il n’y a pas de battage médiatique comme celui généré lorsqu’un streamer change de plateforme ou retourne chez lui. Les téléspectateurs adorent les événements.

Il était facile de voir à quel point le chat a été très animé pendant le streaming de Grzesiek ; tout le monde était excité de le voir revenir là où il s’est fait un nom en premier lieu. Et même s’il ne gardera probablement pas les mêmes chiffres sauvages qu’il tire maintenant – quelques heures après le début du streaming, la chaîne de Grzesiek n’avait plus que 344 000 concurrents – il est toujours absolument adoré par la communauté.