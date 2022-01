30e anniversaire de Kirby : le personnage de Nintendo qui n’aurait pas dû être une boule rose

Depuis son lancement il y a 30 ans, la boule rose Kirby, est devenu l’un des personnages principaux de Nintendo, volant le cœur des fans, ainsi que les pouvoirs de ses ennemis, avec sa capacité désormais caractéristique à les avaler sous de nouvelles formes.

Dans sa mission d’arrêter le Roi DaDiDou conquérir pays de rêveC’est drôle de penser qu’un personnage aussi simple a généré toute une poignée de fans qui ont apprécié ses jeux sur les différentes consoles Nintendo, cependant, Kirby n’a jamais prétendu être l’adorable petite balle que nous connaissons tous.

Lorsque son créateur Masahiro Sakura, également réalisateur du légendaire jeu de combat »Super Smash Bros », réalisait un jeu de plateforme pour le Gameboy, a conçu une aventure à défilement latéral similaire à super Mario Bros, c’est-à-dire que le personnage principal a marché du point »A » au point »B », de gauche à droite.

Il comportait cinq niveaux et des combats de boss passionnants, mais au lieu de courir et de sauter, le personnage principal aurait la capacité de flotter sur les plates-formes, ce qui faciliterait ses déplacements.

Présenter votre idée à l’entreprise Laboratoire H.A.L, Sakurai n’avait pas encore en tête le concept de ce à quoi ressemblerait le personnage dans ce jeu, il a donc simplement placé un petit cercle pour donner une idée de ce à quoi ressembleraient les mécanismes du jeu.

Ce qu’il ne savait pas, c’est que cette petite balle ravirait les dirigeants de HAL Laboratory, décidant qu’ils la garderaient et en feraient le visage et le héros de leur prochain match. Après avoir ajouté des pieds et des mains, il a été nommé Kirby, en l’honneur de Jean Kirby, avocat de la société.

En revanche, comme la Game Boy n’avait pas la capacité de projeter des couleurs sur son écran, Kirby était initialement blanc, mais Sakurai a avoué dans des interviews que depuis sa création il avait toujours visualisé le personnage en rose et rougissant à côté de lui. son visage. Le directeur de Nintendo, Shigeru Miyamoto, j’ai vu plus de Kirby être jaune, mais finalement Sakurai a gagné ce brainstorming et c’est ainsi que la jolie petite boule rose que nous connaissons tous est née.

Maintenant, pour célébrer votre 30e anniversaire, Nintendo sera lancé en mars de cette année Kirby et la terre oubliée pour la Nintendo Switch. Le jeu va complètement changer la mécanique des jeux Kirby, puisqu’il sera le premier à être en 3D et non en side scrolling, comme c’était déjà un classique de la série.