Playstation 4 : des ventes records avant sa fin

L’ère de la PlayStation 4 touche peut-être à sa fin, mais les gens jouent plus que jamais sur leur console à la maison. Sony vient d’annoncer, dans le cadre de ses résultats du premier trimestre, que malgré une baisse de 22 % des ventes de matériel et de jeux, les ventes de logiciels numériques ont augmenté de 83 % par rapport à l’année précédente, pour un chiffre d’affaires de 395 000 milliards de yens (3,72 milliards de dollars).

Avec 599 billions de yens (5,65 milliards de dollars), le chiffre d’affaires total de la PlayStation a augmenté de 36 % par rapport à la même période de l’année dernière et a été le plus élevé pour un trimestre d’avril-juin de l’histoire de la PlayStation. Plus de 112 millions de consoles PS4 ont maintenant été livrées dans le monde entier, et Sony compte près de 45 millions d’abonnés à PlayStation Plus.

Sony cite les ventes de The Last of Us Part II et cite également Ghost of Tsushima comme un jeu très performant, bien que ce dernier n’ait pas été commercialisé au dernier trimestre et ne contribue donc pas à ces chiffres. L’entreprise affirme qu’elle a réglé de légers problèmes liés à COVID-19 dans sa chaîne d’approvisionnement en PS4 et qu’elle se prépare toujours à lancer la PlayStation 5 pour les fêtes de fin d’année. Sony affirme également “qu’aucun problème majeur n’est apparu” dans le développement de jeux de première partie ou de tiers.

L’effet Ghost of Tsushima

Pour cet exercice, Sony prévoit une nouvelle augmentation de 31 % des recettes liées aux jeux en raison du lancement de la PS5, mais le bénéfice d’exploitation ne devrait connaître qu’une légère hausse. En effet, les dépenses de Sony vont augmenter considérablement avec l’introduction de la nouvelle console ; la société affirme que le ratio du coût des ventes sera plus élevé avec la PS5, ce qui est normal lorsque l’on vend du nouveau matériel coûteux à des marges initialement plus faibles.

Sony aurait augmenté de 50 % ses objectifs de production pour la PS5, visant à fabriquer jusqu’à 10 millions de consoles d’ici la fin de l’année. Le plus grand titre de la PS5 en première partie de saison des fêtes sera probablement Spider-Man de Marvel : Miles Morales, la suite de l’excellent jeu d’action Insomniac de 2018.