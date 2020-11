30000 robots, 90000 humains: c’est ainsi que le chef d’état-major de l’armée britannique envisage ses forces armées d’ici 2030

Une armée possible de 120 000 unités composé de 90000 personnes et 30000 robots. C’est ainsi que Sir Nick Carter, chef d’état-major de l’armée britannique, imagine ses forces armées pour 2030, comme il l’a lui-même expliqué dans une interview à Sky News. Cependant, il a également souligné qu’il ne fixait pas un objectif en soi, mais plutôt un objectif vision de ce que pourrait devenir l’armée britannique.

Ces robots, composés d’appareils autonomes ou télécommandés, ils travailleraient côte à côte avec les humains à l’avant. L’idée est de moderniser l’armée du pays et de créer «une force armée d’ici les années 2030». Selon Carter, «je suppose que nous pourrions avoir une armée de 120 000 [efectivos], dont 30 000 pourraient être des robots, qui sait? «

L’armée britannique a eu difficulté à atteindre les objectifs de recrutement. Selon The Guardian, l’armée compte actuellement 73 870 soldats sur un objectif de 82 050 soldats, de sorte que la technologie pourrait aider à combler le manque de troupes humaines. Cependant, la politique du ministère de la Défense est que seuls les humains peuvent tirer avec des armes à feu.

Pour Carter, «la modernisation signifie essentiellement que vous allez mettre de côté certaines capacités, peut-être de l’ère industrielle, et rechercher les capacités dont vous avez besoin à l’ère de l’information». Cela demande de l’argentPar conséquent, le ministère de la Défense négocie des budgets dont il ne sait pas s’ils seront approuvés. Selon le général, « nous avons besoin d’investissements à long terme car les investissements à long terme nous donnent l’opportunité d’avoir confiance dans la modernisation ».

Comme expliqué dans The Guardian, les différents corps de l’armée britannique ont déjà expérimenté d’une manière ou d’une autre des drones et des petits véhicules terrestres ou sous-marins. En fait, ils ont récemment commencé à explorer les possibilités utilisation de systèmes robotiques et autonomes pour les tâches de logistique et d’opérations de transport. Les deux domaines clés qu’ils souhaitent explorer sont les technologies de conduite et de navigation autonomes et le suivi autonome d’un véhicule de tête (pour les convois).

Cependant, l’un des projets les plus curieux est le drone i9. Comme le Times l’a annoncé il y a quelques mois, ce drone dispose de six rotors, deux fusils de chasse et l’intelligence artificielle pour localiser et identifier les cibles. Il est conçu pour voler à l’intérieur et porter des armes lourdes dans des situations de guerre urbaine, mais il ne fonctionne pas par lui-même, il est contrôlé à distance.

Le Royaume-Uni n’est pas le seul pays développement de robots à des fins militaires. Selon Human Rights Watch, « des pays comme la Chine, Israël, la Corée du Sud, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont déjà des pionniers dans l’utilisation d’armes entièrement autonomes, telles que des drones armés, contrôlés à distance par un humain ».

Son utilisation a suscité la controverse et il existe des campagnes telles que Stop Killer Robots (coordonnées par Human Rights Watch et composées d’organisations du monde entier) qui préconisent d’interdire le développement, la production et l’utilisation d’armes complètement autonomes, préservant ainsi le contrôle humain sur la détermination. objectifs et décisions d’attaque.

