300 € de rabais: obtenez le Galaxy Book Ion chic et compatible Qi de Samsung pour 799 €

Si vous attendez beaucoup sur un ordinateur portable de luxe, c’est aujourd’hui votre journée. Amazon vend le Samsung Galaxy Book Ion 13,3 pouces pour 799 €. Cet ordinateur portable à clapet dispose d’un écran QLED 1080p vibrant et d’une charge Qi intégrée signifie que son pavé tactile peut même alimenter votre téléphone sans fil. Le Galaxy Book Ion coûte 1 200 € et se vend généralement plus de 1 000 €, même en solde.

L’écran de 13,3 pouces est doté de la technologie de points quantiques de Samsung, qui offre une image incroyablement colorée même en plein soleil. L’écran prend en charge la fidélité sRGB jusqu’à 99,9% et devrait être assez impressionnant même à cette taille relativement petite.

En ce qui concerne le chargement du Qi, c’est grâce à la fonction Wireless Powershare qui transforme le trackpad en chargeur sans fil. Si vous possédez un téléphone compatible Qi, vous pouvez le garder chargé sans avoir à emporter de matériel supplémentaire avec vous.

Sous le capot, cet ordinateur portable compatible Wi-Fi 6 dispose d’un Core i7-10510U quadricœur «Comet Lake» à 1,8 GHz avec une horloge de suralimentation jusqu’à 4,9 GHz. Il est livré avec 8 Go de mémoire et le stockage est géré par un SSD de 512 Go. Samsung promet également jusqu’à 22 heures d’autonomie.

Il s’agit d’un ordinateur portable aux spécifications très impressionnantes avec des extras intrigants qui ne manqueront pas de plaire. À seulement 799 €, cet ordinateur portable vaut bien le coup d’œil.

[Today’s deal: Galaxy Book Ion for $799 on Amazon.]

