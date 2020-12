’30 Rock ‘: Tina Fey était convaincue que le spectacle échouerait tôt

30 Rocher a donné aux fans un regard hilarant sur la création et la gestion d’un spectacle de croquis fictif. Il était connu pour son utilisation de l’humour surréaliste et des configurations de caméra uniques. En fin de compte, 30 Rocher a couru sur NBC pendant sept saisons, se terminant en 2013. Et il est revenu pour une spéciale de réunion 2020. Pourtant, il fut un temps où le lancement de la série semblait être un énorme pari, et même la créatrice Tina Fey ne pensait pas que cela durerait au-delà de la première saison.

Tina Fey comme Liz Lemon sur 30 Rocher | Banque de photos NBC / NBCU via Getty Images

Quand a fait ses débuts avec ’30 Rock ‘?

30 Rocher est l’idée originale de Fey, qui est devenue célèbre dans la série humoristique de croquis emblématique Saturday Night Live. Conçu à l’origine comme une série sur l’actualité du câble, Fey a commencé le scénario de ce qui est finalement devenu 30 Rocher en 2002, alors qu’elle était scénariste en chef et interprète sur SNL. L’émission a été reprise et a fait ses débuts à la télévision en octobre 2006.

30 Rocher présentait une liste d’acteurs talentueux, dont Fey dans le rôle de Liz Lemon, le showrunner d’un SNLspectacle de comédie de style. Il mettait également en vedette Alec Baldwin en tant que directeur du réseau testy Jack Donaghy, Jack McBrayer en tant que page Kenneth Parcell, Tracy Morgan en tant que comédienne et actrice Tracy Jordan, et Jane Krakowski en tant qu’interprète et amie de Liz Lemon Jenna Maroney.

Malgré la puissance des étoiles, Fey a admis plus tard qu’elle se demandait si la série finirait par réussir à décoller – d’autant plus qu’elle faisait face à une concurrence assez rude au début.

Tina Fey pensait que ’30 Rock ‘échouerait

Quand 30 Rocher créé, il y avait une autre émission qui présentait un concept très similaire: Studio 60 sur le Sunset Strip. Les deux émissions étaient diffusées sur NBC et étaient considérées comme des concurrents directs. En fait, Krakowski a révélé plus tard que Fey ne pensait pas 30 Rocher ferait passer la première saison, principalement à cause de l’émission rivale.

«Aujourd’hui, je me souvenais que Paul Reubens faisait partie de l’émission de la première saison», a déclaré Krakowski à Glamour en 2012. «Il avait un vrai titre. [ed note: “Black Tie”], mais je me souviens que Tina appelait l’épisode « Goodbye America » ​​parce qu’elle pensait que nous ne resterions pas en ondes après celui-là. «

’30 Rock ‘est devenu une comédie à succès

C’était la nature loufoque de beaucoup de 30 Rocherles intrigues de la série qui ont aidé la série à réussir et à survivre à cette première saison.

«Nous n’avons pas été un succès. Mais nous avons fait un bond en avant », a écrit Fey dans son livre Bossypants. «Vous savez que dire« danse comme si personne ne regardait »? Eh bien, c’est ce que nous faisions. Nous dansions avec abandon et personne ne regardait.

Finalement, 30 Rocher est devenu un succès, recevant des éloges de la critique pour le jeu d’acteur, l’écriture et l’excellente utilisation du surréalisme. Il a reçu un certain nombre de prix et de nominations, y compris les Primetime Emmy Awards pour la série comique exceptionnelle trois années de suite. Il a cessé d’émettre en 2013, mais pas avant d’avoir gagné une place dans l’histoire de la télévision comme l’une des émissions les plus fraîches et les plus amusantes jamais diffusées.