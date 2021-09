30 mèmes du Met Gala 2021 qui vous feront étouffer de rire

De la tenue Met Gala 2021 de Kim Kardashian au tweet COVID-19 de Nicki Minaj, voici tous les meilleurs mèmes de l’événement de mode.

Le gala annuel du Met est de retour et les designers, mannequins, célébrités et même les stars de TikTok les plus en vogue au monde ont sorti leurs plus beaux vêtements pour l’occasion.

Lundi (13 septembre) a marqué la soirée la plus importante et la plus délirante de la mode. L’événement a été annulé en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui signifie qu’il y a eu deux ans de préparation pour chaque tenue. Le thème et l’exposition de cette année étaient « En Amérique : un lexique de la mode » et « En Amérique : une anthologie de la mode ». De Rihanna à Kim Kardashian et même à Addison Rae, tous les visages célèbres étaient dans leur splendeur sur le thème de l’indépendance américaine.

Mais tout le monde sait que la meilleure partie du Met Gala n’est pas de voir toutes les célébrités dans leurs pièces de créateurs personnalisées, ce sont vraiment tous les mèmes et les réactions qui font l’événement. Heureusement pour vous, nous les avons tous passés au crible et n’avons compilé que les mèmes les plus drôles pour votre plus grand plaisir. Alors, commençons.

Tous les meilleurs mèmes du Met Gala 2021

Tous les meilleurs mèmes du Met Gala 2021. Photo : Taylor Hill/WireImage, Jamie McCarthy/MG21/Getty Images pour The Met Museum/Vogue

Le look du Met Gala 2021 de Kim Kardashian restera à jamais dans nos cauchemars

Nous ne pouvons pas lancer une rafle de mèmes sans discuter de Mme Kim Kardashian, qui s’est dirigée vers l’événement dans un body Balenciaga complet. Comme, pas un pouce de sa peau ne pouvait être vu. Sans surprise, le look chic démoniaque de la paralysie du sommeil a rapidement fait de Kim un sujet tendance sur les réseaux sociaux. Comment respire-t-elle ? Comment voit-elle ? On s’en fout! C’est de la haute couture, bébé.

La combinaison de Kim Kardashian debout à côté de Kendall Jenner n’a fait que créer un contenu mème plus exquis.

Mes deux humeurs. Il n’y a rien entre les deux.

A€AP Rocky a eu la bonne idée.

Le confort est la clé.

Un moment de silence pour toutes les célébrités qui auraient dû y assister.

Rien ne dit Americana comme la coupe du sac de LaLa Ri.

Excusez-moi… Je veux juste savoir pourquoi Frank Ocean tient un bébé vert citron ???

Rendez à Shrek son bébé tout de suite.

Très déçu de ne voir aucun jean taille basse, une frange droite avec des cheveux bouclés et de larges ceintures.

TU N’AVAIS QU’UN TRAVAIL.

Personne ne me dit le thème du Met Gala. je vais essayer de comprendre – Emily Heller (@MrEmilyHeller) 13 septembre 2021

Pourquoi Nicki Minaj n’était-elle pas au Met Gala ?

Vous vous demandez probablement comment Nicki Minaj est arrivée sur la liste des memes du Met Gala sans même y être présente, mais l’histoire qui se cache derrière mérite d’être mentionnée. Nicki a déclaré qu’elle n’était pas venue au Met cette année parce que les organisateurs exigent que les participants soient entièrement vaccinés contre le coronavirus. Nicki a récemment contracté le virus et n’est pas vaccinée (bien qu’elle ne soit pas contre les vaccins et souhaite approfondir ses recherches) et elle a décidé de partager pourquoi.

elle a tweeté: « Mon cousin à Trinidad ne recevra pas le vaccin parce que son ami l’a reçu et est devenu impuissant. Ses testicules sont devenus enflés. Son ami était à quelques semaines de se marier, maintenant la fille a annulé le mariage. » Euh, mais… je-

Bien sûr, les mèmes sont vite arrivés…

Comme toujours, que savons-nous? Tout ce jugement n’est tout simplement pas dans notre tranche d’imposition.

(Laissez-nous avoir ce moment Anna Wintour.)

Jusqu’à l’année prochaine.

