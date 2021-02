30% des personnes atteintes de COVID-19 présentent des symptômes jusqu’à 9 mois plus tard

Près d’un tiers des personnes atteintes de COVID-19 présentent des symptômes persistants jusqu’à neuf mois après leur diagnostic, même si elles avaient initialement un cas bénin, suggère une petite nouvelle étude.

Les chercheurs de l’étude, de l’Université de Washington, ont analysé les informations de 177 personnes de la région de Seattle avec des infections COVID-19 confirmées qui ont été suivies pendant trois à neuf mois après leur diagnostic. (La durée moyenne du suivi était de six mois.) La plupart des participants – 150 personnes, soit 85% du groupe d’étude – avaient un cas bénin de COVID-19 et n’ont pas été hospitalisés; 11 participants (6%) étaient asymptomatiques; et 16 participants (9%) ont été hospitalisés.

Dans l’ensemble, 32,7% des patients avec des cas bénins et 31,3% des patients hospitalisés ont déclaré avoir au moins un symptôme persistant qui persistait au moins trois mois après le diagnostic.

Les symptômes persistants les plus courants étaient la fatigue, signalée par 13,6% des participants dans l’ensemble, et la perte d’odeur ou de goût, également signalée par 13,6% des participants, ont déclaré les auteurs. Environ 13% des participants ont présenté d’autres symptômes persistants, notamment des douleurs musculaires, des difficultés respiratoires, de la toux et un brouillard cérébral.

« Nos recherches indiquent que les conséquences sur la santé du COVID-19 s’étendent bien au-delà de l’infection aiguë, même parmi ceux qui souffrent d’une maladie bénigne », ont écrit les auteurs dans leur article, publié vendredi 19 février dans la revue. Réseau JAMA ouvert .

Les auteurs ont également interrogé les participants sur leur qualité de vie après avoir été infectés, et 30% des participants ont signalé une moins bonne qualité de vie qu’avant leur infection, dont 8% qui ont signalé des problèmes avec les tâches quotidiennes, telles que les corvées.

«Ce qui est clair, c’est que vous pouvez bien faire au début, mais avec le temps, vous développez des symptômes assez handicapants en termes de fatigue», a étudié l’auteur principal, le Dr Helen Chu, professeur agrégé de médecine, Division des allergies et des maladies infectieuses, à l’Université de la Washington School of Medicine, dit dans un communiqué .

L’étude est l’un des plus longs suivis de personnes atteintes de COVID-19. Cependant, l’étude était limitée car elle comprenait un nombre relativement restreint de participants d’un même endroit. Pourtant, avec des millions de cas dans le monde, « même une petite incidence de débilité à long terme pourrait avoir d’énormes conséquences sanitaires et économiques », ont écrit les auteurs.

Exactement pourquoi certaines personnes développent ces symptômes persistants – parfois appelés « COVID long « – n’est pas clair. » Est-ce une sorte d’activation immunitaire, une sorte de inflammation ou le développement de auto-immunité ? « a demandé Chu, qui a ajouté dans la déclaration qu’elle et ses collègues analyseront des échantillons de sang de patients atteints de COVID-19 pour étudier cette question.

