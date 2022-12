30 % de la Terre doit être protégée

Près de deux cents pays ont signé un accord sur une meilleure protection de la nature dans la ville canadienne de Montréal. Dans le monde, de nombreuses espèces disparaissent sur terre et dans la mer et les écosystèmes se détériorent rapidement. Par conséquent, d’ici 2030, au moins 30 % de la Terre doivent être protégés.

Le commissaire européen à l’environnement, Virginijus Sinkevicius, se réjouit du résultat : « Nous sommes entrés dans l’histoire avec cela ».

Photo : Mandy Choi/Unsplash

L’expansion des zones protégées a été le principal engagement de l’Union européenne dès le départ. Pourtant, une partie importante de la conférence de deux semaines n’était pas consacrée à la biodiversité ou à la définition de tels objectifs, mais à l’argent. En conséquence, le sommet rappelait le sommet des Nations Unies sur le climat de novembre en Égypte.

Les pays riches se sont engagés à allouer 20 milliards de dollars par an d’ici 2025 pour aider les pays pauvres à protéger la biodiversité. Ce montant devrait passer à 30 milliards de dollars d’ici 2030. Le financement total ciblé pour la politique nationale de la nature sera alors environ sept fois supérieur.

De plus, d’ici 2030, 30 % des terres, des zones d’eau douce et des océans doivent bénéficier d’un statut officiel de protection. Aujourd’hui, cette proportion n’est plus que de 17 % sur terre et de 8 % sur mer.

Les négociations ressemblaient au récent sommet sur le climat

Il existe une forte similitude entre le sommet de la biodiversité de Montréal et le sommet sur le climat qui s’est tenu un mois plus tôt à Charm-el-Cheikh en Égypte.

Les sommets ont porté sur les accords environnementaux de 1992, lorsque la Convention des Nations Unies sur le climat et la Convention des Nations Unies sur la biodiversité ont été établies. De cette période date une division en pays « riches » et « pauvres ». En cela, les pays riches sont censés aider les pays pauvres à atteindre des objectifs environnementaux communs.

Trente ans plus tard, certains pays voudraient garder cette division, et d’autres qui soulignent que le monde a beaucoup changé économiquement. Pendant ce temps, il y a un groupe intermédiaire qui s’est beaucoup enrichi et qui reçoit beaucoup de financements pour la nature. Il s’agit notamment de pays comme la Chine et le Brésil.

Photo : SN Pattenden/Unsplash

L’UE appelle les « nouveaux pays riches » à s’engager davantage

L’UE l’a souligné lorsque les pays pauvres au sommet de Montréal ont appelé à un nouveau fonds international pour la biodiversité afin de protéger les écosystèmes. Un mois plus tôt en Égypte, des appels ont été lancés en faveur d’un nouveau fonds pour le climat (dommages).

L’UE était initialement contre un tel nouveau fonds mais est favorable aux pays qui sont devenus riches après 1992 qui participent également au financement. Selon Sinkevicius, il devrait inclure la Chine et le Brésil et les riches États pétroliers du Moyen-Orient.

« L’Union européenne est de loin le plus grand bailleur de fonds de la biodiversité. D’autres pays pourraient faire une grande percée s’ils égalent ces montants. Nous devons également être clairs sur les pays arabes. Certains ont atteint des niveaux économiques très différents depuis les accords. »

Un accord politique ne signifie pas encore une restauration de la biodiversité

Avec de telles querelles, la question demeure de savoir si les dirigeants mondiaux ne perdent pas de vue de quoi il s’agit : le déclin fulgurant des plantes, des animaux et d’autres formes de vie naturelle. Selon l’accord politique, cette baisse devrait être stoppée dans sept ans.