3 versions de Cendrillon à regarder sur les plateformes de streaming

Cela ne faisait que quelques jours qu’une nouvelle version de Cendrillon est venu s’installer dans les tendances. Il s’agit de Cendrillon, sorti la semaine dernière directement sur Amazon Prime Vidéo et mettant en vedette Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel et Billy Porter. A cette occasion, le long métrage est proposé comme une comédie musicale moderne qui respecte le classique conte de fées en le combinant avec un côté audacieux.







Mais ce film n’était pas la seule adaptation : de ce premier film de Cendrillon, le cinéma a enregistré des dizaines de nouvelles versions. Certains qui respectent l’histoire conventionnelle et d’autres qui lui donnent une touche contemporaine et qui posent de nouvelles Cendrillons dans des cadres alternatifs. Si vous avez aimé la version de Camila Cabello et que vous voulez voir autres fabrications, nous vous en présentons ici trois à regarder sur les plateformes de streaming.

+ 3 autres versions de Cendrillon à regarder sur les plateformes de streaming

3. La nouvelle Cendrillon : un vœu de Noël

Protagonisée par Laura Marano, Isabella Gomez et Gregg Sulkin, cette nouvelle version de Cendrillon créé en 2019 et est disponible pour profiter à Netflix. L’histoire est très similaire à ce que nous connaissons déjà, mais avec une torsion. Sous le joug de sa vaine belle-mère et de ses demi-sœurs cruelles, une chanteuse en herbe doit travailler comme elfe jusqu’à ce qu’elle trouve son propre miracle de Noël.







2. La nouvelle Cendrillon

Si vous êtes né dans les années 90, c’est sûrement l’un des films dont vous vous souvenez le plus de votre enfance. Si vous souhaitez le revoir, vous pouvez le retrouver dans le catalogue de HBO Max. Le film sorti en 2004 Met à jour le conte de fées classique : le lycéen Sam Montgomery vit au service de sa belle-mère et de ses demi-sœurs obsessionnelles. Il a été joué par Hilary Duff, Chad Michael Murray, Regina King et Jennifer Coolidge.







1. Cendrillon

Si vous avez contracté le service de streaming de Disney+, vous ne devriez pas manquer une réversion du classique sorti en 2015.. Ses protagonistes ne sont rien de moins que Cate Blanchett et Lily James, ceux qui sont chargés de raconter cette histoire pleine d’imagination. Malgré les mauvais traitements infligés par sa belle-mère et ses demi-sœurs, la fougueuse Ella décide de prendre son destin en main. Ajoutez une danse royale, une fée marraine (Helena Bonham Carter) et une pantoufle de verre et soudain la magie devient réalité.