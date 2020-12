3 trucs et astuces pour améliorer votre expérience 2020 – Spotify

La semaine dernière, nous avons dévoilé les artistes, chansons et albums les plus diffusés dans le monde en 2020, ainsi que des résultats personnalisés 2020 Wrapped pour nos utilisateurs éligibles gratuits et Premium. À présent, si vous avez effectivement «déballé» votre Wrapped, vous avez probablement appris la chanson que vous avez diffusée le plus, le nombre d’artistes que vous avez découverts et le nombre d’heures pendant lesquelles vous avez passé un podcast en particulier, mais ce n’est pas là que le plaisir s’arrête.

Voici quelques conseils sur trois nouvelles fonctionnalités que nous avons dévoilées pour vous aider à profiter encore plus de votre expérience 2020 Wrapped.

1. Découvrez les nouvelles commandes vocales enveloppées

Saviez-vous que vous pouvez jouer à Spotify en utilisant votre voix? Appuyez sur Rechercher sur votre application mobile et vous trouverez un petit bouton de microphone à droite de la barre. Appuyez sur l’icône (vous devrez peut-être accorder à l’application Spotify l’autorisation d’accéder au microphone de votre téléphone si c’est la première fois que vous utilisez la fonction) et demandez simplement à Spotify de lire n’importe quel artiste, chanson ou playlist.

Désormais, les utilisateurs de Free et Premium aux États-Unis pourront également utiliser la même icône de microphone pour interroger Spotify sur leur emballage. Écoutez l’une des douzaines de faits uniques et personnalisés sur vos habitudes d’écoute de musique et de podcast 2020 en disant quelque chose comme:

« Dites-moi un fait emballé »

« Parlez-moi de mes habitudes d’écoute »

« Parlez-moi de mon historique d’écoute »

« Dites-moi un fait d’écoute 2020 »

Ou vous pouvez lui demander de lire la musique présentée dans votre Wrapped:

«Fais jouer mes meilleures chansons de 2020»

« Fais jouer mes meilleures chansons de cette année »

«Fais jouer mes meilleures chansons de 2020»

« Fais jouer ma liste de lecture de chansons »

« Fais jouer mes meilleures chansons »

«Jouez à mon Wrapped 2020»

« Jouez vos meilleures chansons 2020 »

« Écoutez vos meilleures chansons de cette année »

2. Soyez sophistiqué avec nos intégrations de médias sociaux

Les utilisateurs et les artistes adorent partager leur Wrapped sur des canaux de médias sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat – et le partage de 2020 Wrapped est déjà pleinement en vigueur. Cette année, les utilisateurs peuvent même utiliser deux nouveaux objectifs interactifs Instagram Story, Kaléidoscope et Les données Récit Quiz, pour partager leurs réactions et tester leurs connaissances d’écoute 2020. Voici comment:

Accédez au profil Instagram mondial officiel de Spotify ( @Spotify ). Appuyez sur l’icône «Effets» (après «Grille» et «IG TV») pour révéler tous les filtres personnalisés de Spotify. Sélectionnez le « Kaléidoscope » ou « Quiz sur l’histoire des données » lentilles et appuyez sur «Essayer» pour les vérifier!

Cette année, nous ajoutons également un autre canal de médias sociaux au mélange: TikTok. Cette intégration personnalisée Wrapped pour les utilisateurs américains et britanniques de TikTok, disponible jusqu’au jeudi 11 décembre, combine le meilleur de 2020 Wrapped avec des vidéos TikTok personnalisées. Voici comment:

Ouvrez l’application TikTok et appuyez sur le bouton Plus pour créer une vidéo. Sur l’écran d’enregistrement vidéo, appuyez sur Effets pour rechercher l’effet 2020 Wrapped de marque. Appuyez sur l’icône de l’effet 2020 Wrapped et vous verrez un flash de couleur envahir l’écran. Après le flash, le message «Mon # 2020Wrapped Top _____ is» apparaîtra. Partagez votre statistique complète avec une création vidéo TikTok!

3. Personnalisez vos cartes de partage

Cette année, pour la première fois, les utilisateurs peuvent également personnaliser leurs cartes de partage avant de les publier sur leurs flux de réseaux sociaux. Sur l’écran final, vous pourrez choisir parmi l’un des quatre choix de couleurs distincts pour personnaliser votre Wrapped plus que jamais.

Découvrez toutes ces fonctionnalités et bien plus en vous rendant sur Spotify.com/Wrapped.