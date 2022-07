3 très bons personnages Marvel qui brisent le quatrième mur

in

merveille

Bien que penser aux personnages de Marvel interagissant avec le public mène immédiatement à Deadpool, le mutant joué par Ryan Reynolds n’est pas le seul.

©IMDBDeadpool, celui qui brise habituellement le quatrième mur.

Il est clair que lorsque Dead Pool sur grand écran en 2016 a marqué un avant et un après pour les téléspectateurs qui ont aimé regarder les films de merveille dans les films. Si quelque chose caractérisait le personnage joué par Ryan Reynolds Ce n’était pas seulement son humour mais aussi la possibilité d’interagir directement avec ceux qui étaient de l’autre côté, dans ce mécanisme connu sous le nom de « briser le quatrième mur » et qui a à voir avec l’intégration du spectateur, du lecteur ou du spectateur dans l’histoire. . . Mais, il faut dire que ce n’était pas la seule fois où cela s’est produit et ce ne sera pas la dernière. Par conséquent, nous vous parlons d’autres personnages qui le font également.

+ Des personnages qui, comme Deadpoopl, brisent le quatrième mur

3 – Les Quatre Fantastiques

Peut-être le moins connu de tous. Les personnages apparus dans les années 1960 ont eu leur moment d’interaction directe avec les fans qui ont suivi leurs aventures. Lorsque? C’est dans l’un des premiers numéros que les lettres des lecteurs ont commencé à attaquer lourdement le personnage de Sue Storm au point de demander à être éliminé puisqu’il s’attirait très souvent des ennuis et était souvent kidnappé. Pour cette raison, Reed Richards et Ben Grimm ils ont brisé le quatrième mur et se sont adressés directement aux lecteurs pour souligner la grande valeur que ce personnage avait pour eux.

2 – Bébé Groot

Quoi? Oui, ce que vous lisez. Peu de gens ont remarqué ce petit détail, mais il y a eu un moment de gardiens de la Galaxie dans lequel le personnage incarné par vin Diesel un clin d’œil au public. Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol 2tandis que les héros combattent un extraterrestre au rythme de « M. Ciel bleu », groot il trébuche sur un fil et finit par tomber de plein fouet sur la caméra qui les filme. Si vous faites attention, vous pouvez entendre un petit bruit de vos doigts frappant le verre.

1 – She-Hulk

Sur le point de devenir un nouveau personnage dans le Univers cinématographique Marvel (MCU) de la main de sa propre série dans Disney+ (qui aura la participation spéciale de Marc Ruffalo), on se souvient que Jennifer Walters Il a également brisé le quatrième mur. La première fois qu’elle a fait cela, c’était lors d’une bande dessinée publiée en 1989, lorsqu’elle a été vue en train d’interagir directement avec l’un des écrivains avec qui elle s’est disputée en lui demandant de la dessiner correctement.

Et ce n’est pas tout, comme annoncé pour le lancement de la série elle hulk qui arrivera le 17 août, il est prévu que nous verrons Jennifer Walters briser le quatrième mur Comment? Apparemment, la production reprendra quelques éléments d’une grande comédie créée par Pont Phoebe Waller: sac à puces. Cela a été révélé par le protagoniste de la fiction. Tatiana Maslanyqui a déclaré que les écrivains s’étaient inspirés de sac à puces pour trouver le ton de la série, ainsi que prendre des choses de Ally Mc Beal.

