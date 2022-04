3 théories troublantes des fans de Pokemon

Pokémon C’est l’un des anime les plus réussis de l’histoire qui a su transcender les barrières et conquérir différentes générations. Les monstres de poche qui sont entraînés par des jeunes et qui participent à des batailles ont vraiment trouvé une niche dans la culture postmoderne qui abritait cette histoire dirigée par l’homme. Cendre et son gentil ami électrique Pikachu.

Issu d’une saga de jeux vidéo de la célèbre marque Nintendocette aventure animée a gagné de la place parmi les anime avec plusieurs versions en plus de l’histoire originale mettant en vedette Pikachu. À tel point qu’il est même allé au cinéma dans un film dirigé par le populaire Ryan Reynolds prêter sa voix à un Pikachu exceptionnellement intelligent qui peut parler et communiquer.

+ Théories sombres des fans de Pokemon

3. Lavender Town et le suicide

Le premier jeu de Pokémon Il a une ville particulière pour sa musique stridente et son aspect sombre qui, selon beaucoup, a favorisé une augmentation du taux de suicide des fans de la franchise. The Lavender Town a inauguré une série de théories que les fans d’anime et de jeux vidéo ont développées sur la base de ces histoires qui se déroulent sur les consoles de jeux vidéo, la télévision et les films.

2. Peu d’adultes

Les histoires animées de Pokémon tout comme les jeux vidéo montrent peu de personnages adultes. Ce sont surtout des jeunes qui consacrent leur vie aux petites créatures qui peuplent les pokéballs. Ils disent que la raison derrière ce fait est que la franchise a lieu après une grande guerre qui a mis fin à la vie de personnes majeures. Invérifiable !

1. La situation d’Ash

Une triste théorie souligne que le protagoniste humain de l’anime, Cendre, il est malade. La raison de supposer cela est que le personnage est incapable de vieillir avec le temps. Ces gens disent que le jeune entraîneur de Pikachu il est dans le coma depuis le début de l’émission télévisée lorsqu’un coup de foudre l’a laissé dans un état vulnérable et rêvant de tout ce qui se passe dans l’émission.

