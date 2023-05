3 téléphones Xiaomi déjà mis à jour vers MIUI 14, Android 12 et Android 13

La mise à jour de MIUI 14 arrive déjà sur les POCO X5 Pro 5G, POCO M2 Pro et Xiaomi Redmi Note 11 Pro avec les versions de firmware V14.0.1.0.TMSMIXM, V14.0.3.0.SJPINXM et V14.0.1.0 .TGDEUXM , respectivement.

Le POCO X5 Pro 5G est mis à jour vers MIUI 14 avec Android 12

Depuis qu’il a lancé la dernière version de sa couche de personnalisation pour Android, MIUI 14, à la fin de l’année dernière, le géant chinois a déjà a mis à jour une poignée de terminaux avec cette variante et, petit à petit, il continue à le déployer sur davantage de mobiles de son catalogue, dont certains anciens modèles des marques Redmi et POCO.

Une bonne preuve en est que Xiaomi a commencé à publier la mise à jour de MIUI 14 sur trois smartphones de ces marquesdont deux reçoivent la version basée sur Android 13, le POCO X5 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro, et l’autre, le POCO M2 Pro, la variante avec Android 12.

Les POCO X5 Pro 5G, POCO M2 Pro et Xiaomi Redmi Note 11 Pro sont mis à jour vers MIUI 14

Tout d’abord, la mise à jour de MIUI 14 avec Android 12 arrive sur le POCO M2 Pro indien avec version du micrologiciel V14.0.3.0.SJPINXM. Cette nouvelle version du logiciel a une taille d’environ 500 Mo et inclut l’avant-dernier correctif de sécurité Android, celui correspondant au mois d’avril 2023. Ce correctif de sécurité corrige plus de 6 douzaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité et améliore les performances et la stabilité de l’appareil.

De leur côté, comme nous l’a confirmé la chaîne MIUIes Telegram, les POCO X5 Pro 5G et Xiaomi Redmi Note 11 Pro reçoivent la première ROM mondiale de MIUI 14 basée sur Android 13 avec versions de micrologiciel V14.0.1.0.TMSMIXM et V14.0.1.0.TGDEUXM, respectivement. De cette façon, ces deux terminaux peuvent désormais profiter de toutes les nouveautés de la version MIUI 14 avec Android 13, parmi lesquelles il faut souligner la disparition de la publicité et des « bloatwares »une plus grande personnalisation avec des dossiers intelligents et des Super Icônes, l’arrivée de la reconnaissance de texte dans les photos et retour du coffre-fort d’applications.

Dans l’un des trois cas, cette nouvelle mise à jour arrive initialement aux utilisateurs des programmes Mi Pilot et POCO Pilot et si aucune erreur n’y est détectée, ils atteindront bientôt tous les utilisateurs via un OTA.

Si vous n’êtes inscrit à aucun de ces programmes et que vous souhaitez profiter de cette nouvelle version du logiciel sur votre POCO X5 Pro 5G ou Xiaomi Redmi Note 11 Pro, vous pouvez télécharger le package de mise à jour à partir des liens que nous vous laissons ci-dessous et installez-les manuellement :

POCO X5 Pro 5G V14.0.1.0.TMSMIXM

POCO X5 Pro 5G V14.0.1.0.TGDEUXM

