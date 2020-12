3 téléphones Android parmi les 100 meilleures innovations technologiques de 2020 par le magazine TIME

Trois des 100 plus grandes innovations technologiques de 2020 ont Android à l’intérieur.

Comme chaque fin d’année, la rédaction du magazine TIME a établi sa liste particulière avec le 100 meilleures inventions de 2020. Et cette année trois smartphones Android Ils se trouvent dans cette liste.

Chacun des produits sélectionnés a été évalué en fonction de facteurs tels que originalité, créativité, efficacité, ambition et impact. Les facteurs décisifs qui ont conduit à LG Wing, le Microsoft Surface Duo et le Fairphone 3+ font partie de cette prestigieuse liste.

LG Wing, Surface Duo et Fairphone 3+, trois des appareils les plus innovants selon TIME

Le premier appareil Android sélectionné par TIME comme l’un des produits les plus innovants de 2020 se trouve dans la catégorie «Electronique grand public». Il s’agit de Microsoft Surface Duo, l’hybride entre tablette et smartphone avec deux écrans unis par une charnière centrale, qui sans avoir obtenu le succès dont rêvait Microsoft, a servi de pas sur la bonne voie à ceux de Redmond.

Selon le magazine TIME, c’est un produit qui alors que cela ressemble à un dispositif conceptuel, nous permet également de jeter un regard sur l’avenir de la téléphonie mobile.

Si nous continuons à consulter la liste jusqu’à ce que nous atteignions la catégorie de des produits qui font un bien social, nous sommes tombés sur celui qui est aujourd’hui considéré comme le mobile plus respectueux de l’environnement: le Fairphone 3+.

Dans cette génération, on parle d’un terminal construit avec des minerais provenant de zones sans conflit et en utilisant 40% de plastique recyclé. A aussi composants modulaires facilement remplaçable, et sa durée de vie est estimée à environ 5 ans grâce à sa facilité de réparation.

L’aile LG, quant à elle, entre dans la section des «mentions spéciales» pour avoir trouvé une nouvelle façon d’incorporer un deuxième écran au format smartphone conventionnel, grâce à un mécanisme coulissant qui ouvre un monde de possibilités.

La liste complète des 100 produits sélectionnés est consultable sur le site TIME.

