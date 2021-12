3 spin-offs meilleurs que les films originaux

Lorsqu’un film réussit, il est naturel que ce contenu génère de nouvelles entrées dans l’industrie cinématographique, sous la forme de suites, de préquelles ou de retombées. Ces derniers sont généralement axés sur des personnages secondaires du film original ou des situations qui peuvent être significatives pour l’intrigue de l’histoire sur laquelle cette nouvelle histoire est basée. Hollywood il a tendance à se recycler.

Aujourd’hui, nous allons parler de trois franchises géantes et comment ils se sont réinventés avec des histoires captivantes qui ont captivé le public et remis leurs marques sur le devant de la scène grâce au succès commercial et critique des films que nous allons citer. Ces franchises avaient besoin d’un bol d’air frais et les titres auxquels nous avons affaire aujourd’hui signifiaient cela et même plus.

+3 retombées meilleures que les films originaux

3. Transformateurs : Bourdon

Au cours de 1987, Bourdon, un explorateur Autobot trouve refuge dans un dépotoir d’une petite ville de Californie. Charlie Watson (Hailee Steinfeld) Découvrez le robot meurtri et brisé. Lorsqu’il le fait revivre, il apprend rapidement qu’il s’agit d’un être de l’espace extra-atmosphérique qui, plusieurs décennies auparavant, avait été chargé de protéger l’humanité d’une invasion de malfaiteurs. Decepticon.

2. X-Men : Première classe

Dans les années 1960, le Professeur Xavier Oui aimant sont des alliés et cherchent à arrêter Sébastien shaw qui a un plan pour faciliter la mutation génétique dans la population mondiale. Les amis rencontrent de nombreux autres mutants comme eux et ensemble ils dirigent la première portée de X Men, avec des membres comme La bête Oui Mystique. Malheureusement, l’aventure se terminera par l’inimitié entre Xavier et son partenaire Magneto, une dispute qui durera des décennies.

1. Rogue One : Une histoire de Star Wars

Dans ce cas, nous précisons qu’il est meilleur que les entrées publiées par Disney! La Alliance rebelle cherche à utiliser Jyn pour réaliser une rencontre avec le combattant rebelle Saw Gerrera et ainsi pouvoir établir le contact avec son père Galen et l’extraire avant qu’il ne parvienne à terminer la construction du Étoile de la mort, cependant, l’agent Cassien Andor Il reçoit secrètement l’ordre de tuer Galen, pas de le sauver, pour empêcher la construction de la nouvelle arme redoutable. Une équipe de caractéristiques spéciales s’unit pour atteindre ces objectifs. Un plus? On voit une séquence avec Dark Vador combattre les soldats rebelles.

