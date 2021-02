3 smartphones fous qui, heureusement ou malheureusement, ont été annulés

Ces smartphones ont essayé de faire quelque chose de différent et ont échoué.

Exceller aujourd’hui sur le marché de la téléphonie mobile n’est pas une tâche facile. Il suffit de regarder le cas des smartphones haut de gamme qui, à quelques exceptions près, ont tous le même processeur, presque le même design et presque la même configuration de caméra.

C’est pourquoi les marques, quand il s’agit de se différencier de la concurrence, essaient de temps en temps de faire de petites choses folles. Cela peut entraîner des téléphones tels que le LG Wing ou pire encore, certains de ces smartphones étranges et inhabituels qui, heureusement ou malheureusement, n’ont pas eu beaucoup de succès.

Sony Ericsson Xperia Play 2

Nous avons déjà parlé du Sony Ericsson Xperia Play 2. C’était un mobile PlayStation spécial qui n’a jamais vu le jour et honnêtement, nous devrions en remercier.

Plus qu’un smartphone, la vérité est que cet appareil ressemblait à une console portable. Compte tenu du peu de succès des jeux mobiles il y a des années, on imagine pourquoi ce terminal est simplement resté un prototype. Peut-être qu’aujourd’hui ce serait un produit très apprécié par la plupart des fans de la console Sony mais la vérité est qu’il n’est utile … aucun.

Xiaomi Mi Mix Alpha

Xiaomi est l’une de nos marques préférées. Xiaomi est l’une des entreprises qui lancent les meilleurs smartphones du marché. Xiaomi est l’une des entreprises les plus importantes au monde. Et malgré tout cela, tout ce que Xiaomi touche ne se transforme pas en or. Et sinon qu’ils disent au Xiaomi Mi Mix Alpha, un smartphone très particulier dont personne ne se souciait honnêtement.

Un appareil qui, dans le sillage de produits « différents » comme le Samsung Galaxy Fold ou le Huawei Mate X, apportait avec lui un élément assez différenciant, un très grand écran incurvé ainsi qu’un prix qui n’avait que peu ou rien à voir avec d’autres téléphones sur le marché. Entreprise chinoise, environ 2550 euros.

Le Xiaomi Mi Mix Alpha est un exemple clair que les expériences ne fonctionnent pas toujours ainsi que parfois il vaut mieux être continuiste et laisser les étranges expériences pour le reste.

Projet Ara

Et si nous parlons d’annulations, nous devons parler de Google. L’entreprise de Mountain View est connue pour être une entreprise dont le pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit de clôturer des projets non rentables, alors évidemment, elle devrait figurer sur cette liste.

Vous souvenez-vous du projet Ara? Il s’agissait du smartphone modulaire de Google et de fournir un exosquelette de smartphone permettant aux utilisateurs d’acheter et de connecter différents composants ou modules individuels. De cette façon, il serait très facile de mettre à jour notre smartphone, puisque pour l’améliorer seulement il faudrait avoir acquis de nouveaux modules.

En fin de compte, Project Ara n’était que cela, un simple projet. Une assez bonne idée qui n’a pas pu être exécutée et qui a été annulée pour des raisons que nous ne connaissons vraiment pas. Dommage car il avait des possibilités infinies.

