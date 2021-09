3 similitudes entre El Reino et House of Cards

Depuis sa première en 2013, Château de Cartes C’est devenu l’une des séries les plus marquantes de l’histoire. Et c’est que sa fureur dans Netflix Ce sera inoubliable pour tous ceux qui en ont profité pour marathonner leurs épisodes et demander une saison de plus. De nombreuses fictions ont tenté d’imiter cela phénomène. Certains ont échoué lamentablement, mais quelques-uns ont réussi à se rapprocher. En cas de Le Royaume, la production argentine du géant du streaming, est l’une des plus commentées sur les réseaux sociaux ces derniers jours.







Plusieurs utilisateurs ont noté des similitudes entre la série mettant en vedette Kevin Spacey et la fiction dirigée par Diego Peretti. Beaucoup ont même osé envisager Le Royaume comme la version latino-américaine de Château de Cartes. En fait, il y a plus de différences que de points communs entre les deux paris sur le N rouge. Alors que l’un se concentre davantage sur le côté politique, un autre se concentre davantage sur le côté policier. Mais c’est vrai qu’ils ont des coïncidences que nous détaillons ici.

+3 points de commun entre House of Cards et The Kingdom

3. Fiction et politique

La production sortie il y a huit ans a pour protagoniste sous-bois franc, un démocrate qui coordonne la majorité de la Chambre des représentants du États Unis. Mais cela ne semble pas l’atteindre, alors il élabore un plan pour continuer à augmenter son pouvoir sur le pays. Et s’il s’agit de manipulation, de domination et d’influence, Le Royaume Peut enseigner. Est-ce que son personnage principal est un pasteur évangélique qui a la possibilité de devenir Président après l’assassinat de son partenaire lors de la clôture de la campagne électorale.







2. La clé pour gagner les élections

Se présenter à la présidence n’est pas facile : cela demande beaucoup de préparation, d’étude et d’attitude. Mais si les deux rôles principaux ont quelque chose en commun, c’est que malgré des moments de vulnérabilité ou la peur, les deux parviennent construire un personnage devant la société. Ils sont conseillés et se préparent à être dirigeants dans leurs pays respectifs, cachant les données les plus sombres de sa vie pour finalement remporter les élections.

1. Deux femmes ambitieuses

Les protagonistes de Château de Cartes et Le Royaume est-ce ainsi marié. Le premier d’entre eux est associé à Claire Underwood (Robin Wright), tandis que le second a une famille avec Elena (Mercedes Moran). Mais ce ne sont pas de simples femmes qui les accompagnent au cours de leur campagne, ce sont plutôt les véritables mentors – et au fond les plus capables – pour atteindre ce pouvoir tant désiré. Ambitieux et prêts à tout sacrifier pour atteindre leurs objectifs.