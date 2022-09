3 séries sinistres comme Dahmer à voir dès cette semaine sur Netflix

Netflix

Dahmer suit un cas réel où un tueur en série a réussi à rester actif pendant des années avant d’être arrêté. Des titres reflétant des histoires similaires !

©IMDBEvan Peters dans Dahmer

Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer suit les alternatives dans la vie de ce tueur en série qui a perpétré le massacre de plusieurs victimes dont les histoires ne seront pas oubliées grâce aux 10 épisodes de cette émission télévisée créée par Netflix cela mettra sûrement les téléspectateurs mal à l’aise qui consacrent leur temps à une intrigue sombre en tant que protagoniste.

Jeffrey Dahmer est personnifié par Evan Petersconnu pour ses rôles dans des films tels que X-Men, Kick Ass Oui Jamais se rendreentre autres et le Emmy pour son travail en Jument d’Easttown. Le casting principal de ce spectacle Le géant du streaming Il est complété par Richard Jenkins comme Lionel Dahmer, Molly Ringwald comme Shari Dahmer, Michael Learned comme Catherine Dahmer et Niecy Nash comme Glenda Cleveland. Le spectacle est une idée originale de Ryan Murphy et Ian Brennan.

+Émissions dérangeantes à regarder après Dahmer

.3. Conversations avec un tueur : les enregistrements de John Wayne Gacy

Il s’agit d’une série documentaire limitée créée et réalisée par Joe Berlinger pour Netflix qui décrit la série de meurtres de John Wayne Gacy, qui a tué au moins 33 adolescents et jeunes adultes entre 1972 et 1978 à Chicago, Illinois. L’histoire est racontée à travers des images d’archives audio inédites enregistrées pendant l’incarcération du criminel et des entretiens avec des participants proches de l’affaire et l’une des victimes survivantes.

.deux. je suis un assassin

C’est un spectacle qui, dans chacun de ses différents épisodes, raconte l’histoire d’un meurtrier qui a été condamné et attend la peine de mort. Dans ce cas, les responsables des crimes décrits dans l’émission laissent leur témoignage avec la charge émotionnelle du fait en question et sachant que la conséquence ultime est d’être puni de la manière la plus sévère.

.1. L’éventreur du Yorkshire

Il s’agit d’une mini-série documentaire sur Peter Sutcliffe, le tueur en série populairement connu sous le nom de The Yorkshire Ripper qui, pendant quatre épisodes, parvient à déstabiliser le public avec l’histoire de ce criminel qui a jeté une ombre noire dans le nord de l’Angleterre à la fin des années 1970. chercheurs et témoins se souviennent de cette série qui ne ménage pas les détails sur son personnage principal.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂