3 séries similaires à The Umbrella Academy à NE PAS MANQUER

The Umbrella Academy raconte l’histoire d’un groupe de jeunes aux capacités exceptionnelles qui se réunissent pour se battre pour le bien. Série similaire !

L’Académie des Parapluies se déroule dans un univers où 43 femmes du monde entier accouchent simultanément à midi le 1er octobre 1989, malgré le fait qu’aucune d’entre elles n’ait montré de signes de grossesse jusqu’à ce moment-là. Puis le milliardaire Reginald Hargreeves adopte sept de ces enfants pour former une équipe invincible de super-héros.

séries de Netflix Il a été diffusé pendant trois saisons avec 30 épisodes au total. Les critiques spécialisés lui ont donné une acceptation de 85% en Tomates pourries tandis que le grand public lui accorde 76 %. Le programme a une base de fans importante qui ne peut pas attendre le quatrième opus, donc dans spoilers nous recommandons des séries similaires à L’Académie des Parapluies.

Série similaire à The Umbrella Academy

.3. Comment élever un super-héros

Il suit l’histoire d’une femme nommée Nicole élevant son fils Dion après la mort de son mari Mark. Les drames normaux d’élever un enfant en tant que mère célibataire sont amplifiés lorsque Dion commence à manifester diverses capacités de super-héros magiques. Nicole doit maintenant garder secrets les super pouvoirs de son fils avec l’aide de Pat, le meilleur ami de Mark.

.2. La liste A

Un camp d’été sur une île idyllique aux sombres secrets transformera « vacances de la vie » dans un cauchemar tordu. Mia pense qu’elle est prête pour un été de soleil, de romance et de domination sociale, mais l’arrivée de la mystérieuse Amber perturbe tout. Amber entre dans le camp comme si elle lui appartenait et Mia la déteste instantanément. Lentement, les anciens fans de Mia affluent aux côtés d’Amber, et Mia commence à soupçonner qu’il y a bien plus en jeu qu’un concours de popularité.

.1. Titans

Les Titans sont un groupe de jeunes super-héros prêts à se battre contre n’importe quel méchant. Au début, ces personnages sont séparés et ont besoin d’un mentor. Alors Robin, l’ancien partenaire de Batman, prend cette place pour diriger ces héros qui sont basés dans la ville de San Francisco. Le spectacle peut être vu via la plateforme de streaming Netflix où sont tes 3 saisons.

