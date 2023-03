3 séries similaires à Pretty Little Liars à NE PAS MANQUER

streaming

Pretty Little Liars a une base de fans importante et chez Spoiler, nous voulons recommander à chacun d’eux trois séries similaires à l’émission HBO Max.

© IMDbLes petites menteuses

Les protagonistes de Les petites menteuses Il s’agit d’Aria Montgomery, Emily Fields, Hanna Marin et Spencer Hastings, quatre anciennes meilleures amies qui se retrouvent un an après la disparition de la leader de leur groupe, Alison DiLaurentis. Ils commencent à recevoir des messages mystérieux sous forme de menaces d’une personne qui se fait appeler « POUR » et connaît les mensonges qu’ils ont entretenus avant et après la séparation du groupe. La série est disponible sur HBO Max!

Les petites menteuses a certainement marqué son auditoire qu’en Tomates pourries lui a attribué une solide acceptation de 81%. Comment s’est passé le spectacle avec les cascadeurs ? Les critiques sur ce même site lui donnaient le même pourcentage que les audiences de HBO Max. Pour cette même raison dans spoilers Nous voulons proposer trois séries similaires à ce programme télévisé à ne pas manquer. Attention!

similaires à Pretty Little Liars programmes

.3. Petites jolies choses

Une étudiante vedette d’une école de danse sélecte se fait agresser, puis sa remplaçante est impliquée dans une énigme pleine de mensonges et de trahisons, ainsi qu’un contexte de compétition interne où chacun des protagonistes de cette histoire aura un rôle essentiel au sein de l’intrigue de cette émission télévisée basée sur le roman homonyme de Sona Charaipotra et Dhonielle Clayton.

Tu peux le voir ici.

.2. Bébé

Chiara Altieri et Ludovica Storti, deux riches amies et étudiantes de Rome, se retrouvent dans le monde de la prostitution enfantine. Ensemble, ils décident de faire face à ce problème, cependant, cela les amène à avoir une double vie qu’aucune connaissance ne soupçonne, mais la phrase emblématique des protagonistes de cette histoire est : « Aucun secret ne dure éternellement »c’est pourquoi le temps presse pour les jeunes femmes.

Tu peux le voir ici.

.1. riverdale

Après la mort de l’un des jumeaux riches et populaires de Blossomel le 4 juillet, la petite ville de Riverdale enquête sur le meurtre. La série commence en septembre, juste au début d’une nouvelle année scolaire qui apporte de nouveaux étudiants, des relations et révèle également le mystère derrière ce qui s’est passé à cette date fatidique. En même temps, Archie et le reste des protagonistes traitent des complications du sexe, de l’amour, des études et de la famille.

Tu peux le voir ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?