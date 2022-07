3 séries similaires à La nuit la plus longue que vous pouvez regarder sur Netflix

Netflix

La nuit la plus longue C’est l’une des séries les plus regardées sur Netflix ces derniers jours. Mais quelles bandes peuvent le remplacer ? On vous dit !

©IMDBLa nuit la plus longue fait partie des séries préférées de Netflix

Il y a quelques jours à peine, Netflix a créé une série espagnole qui a captivé des milliers de personnes à travers le monde. La nuit la plus longue Il est arrivé sur la plateforme avec une saison de six épisodes pleine d’adrénaline, de suspense et, comme si cela ne suffisait pas, d’efficacité narrative. dans le meilleur style de Le vol d’argentcette fiction a une touche d’évasion à haute tension avec une action frénétique qui vous saisit et vous laisse deviner jusqu’à la fin.

Cependant, la vérité est que La nuit la plus longue C’est l’une des séries les plus courtes que Netflix a jusqu’à présent. Eh bien, il ne compte que six épisodes qui, bien qu’ils aient été un succès sur la plateforme, ont laissé les téléspectateurs en vouloir plus. En fait, beaucoup attendent déjà la confirmation d’une deuxième saison, qui n’a pas encore atteint le service à la demande. C’est pourquoi, à partir de spoilersnous avons les 3 meilleures options pour passer le temps jusqu’à ce que la suite de cette bande soit publiée.

+ 3 séries similaires à The Longest Night :

3. Le tireur :

Cette série n’est pas originale sur la plateforme, mais elle y est arrivée il y a quelques mois et c’est idéal pour ne pas rater La nuit la plus longue. La fiction compte trois saisons avec Ryan Phillippe qui fait un travail surprenant et engageant. Et, avec 31 épisodes en tout, Tireur réussi à raconter une histoire époustouflante pleine d’action et de drame.

Synopsis du spoiler : Bob Lee est un marin à la retraite et un tireur d’élite qui doit retourner à l’action pour défendre le président. Chose qu’il ne peut sans doute pas refuser de faire car l’amour du métier et de son pays est bien plus grand. Mais, il découvre bientôt que son nouveau travail est un piège et qu’il doit se battre pour s’en sortir vivant.

2. Vous :

C’est peut-être un peu cliché de mentionner cette série, mais c’est sans aucun doute l’une des plus similaires à La nuit la plus longue. Bien qu’il manque d’adrénaline et d’action frénétique, il a le même niveau de thriller psychologique et de suspense que la bande espagnole. En fait, c’est l’un de mes préférés. téléspectateurs netflix et ça ne cesse de grandir. A tel point qu’une quatrième saison sortira bientôt.

Synopsis du spoiler : Une écrivaine croise la route d’une libraire captivante prête à tout pour se rapprocher d’elle. Joe commence son enquête grâce à des informations trouvées sur internet et les réseaux sociaux. Cependant, de nombreux obstacles se dressent entre lui et son objectif, il décide donc de les éliminer même s’il s’agit de personnes. Et donc, ce qui commence comme un béguin finit par être une obsession.

1. Beauté sauvage :

Il s’agit d’une mini-série dramatique de seulement six épisodes originaire d’Afrique du Sud. Cette bande a commencé à attirer les téléspectateurs il y a quelques semaines à peine et est idéale pour en profiter après La nuit la plus longue. De plus, bien qu’il n’ait pas le niveau d’action et de suspense, il répond aux attentes du drame.

Synopsis officiel : « Une famille glamour. Une marque de beauté mondiale. Une mine de secrets. La femme mystérieuse qui vit avec eux peut-elle détruire tout ce qu’ils ont construit ?”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂