3 séries Netflix basées sur des podcasts à regarder ce week-end

Si vous cherchez une fiction courte à regarder en streaming, voici les recommandations idéales. Passez en revue la liste avec des productions de mystère, d’animation et de musique!

© GettyNetflix propose des séries basées sur des podcasts au sein de son catalogue.

Au cours des dernières années, podcast Ils sont devenus une énorme tendance. Depuis des plateformes comme Spotify, des programmes de thèmes différents présentent des épisodes entièrement à la demande qui attirent les utilisateurs. Bien que beaucoup d’entre eux traitent de débats sur différents sujets, beaucoup d’autres se concentrent sur la fiction. Le mystère, la comédie ou la musique sont quelques-uns des genres couverts par ce format.

En les écoutant, le public peut imaginer ce qui se passe uniquement à partir des sons. Mais dans de nombreux autres cas, les enjeux sont doublés lorsque des services d’abonnement comme Netflix décident d’intégrer dans leurs catalogues les adaptations audio-visuel. Ainsi, un pourcentage de l’offre du géant du streaming était basé ou inspiré par des podcasts. Passez en revue ici ce qu’il ne fallait pas manquer ce week-end !

+ 3 séries Netflix basées sur des podcasts

– Dossier 81

Si vous êtes à la recherche d’une courte série à regarder ce week-end, fichier 81 est une excellente option. En seulement 8 épisodes, il raconte l’histoire de Dan Turner, un archiviste qui doit restaurer une collection de bandes vidéo de 1994. Tout en reconstituant l’œuvre du documentariste Melody Pendras, il s’immerge dans le mystère entourant la disparition de ce cinéaste et de la secte dangereuse sur laquelle elle enquêtait. La fiction à suspense surnaturel est inspirée du podcast populaire du même nom. Ses protagonistes sont Mamoudou Athie et Dina Shihabi.

– L’évangile de minuit

Peut-être que le vôtre n’est pas le mystère, mais l’animation. Dans ce cas, à partir de Spoiler, nous vous suggérons de voir L’évangile de minuitune série de 8 épisodes créée par Pendleton Ward – l’esprit derrière Temps de l’aventure– et Duncan Trussell, qui a été l’auteur du podcast Heure de la famille Duncan Trussell. L’intrigue suit Clancy, un hôte spatial avec un simulateur multivers défectueux qui renonce au confort de sa maison extradimensionnelle pour interroger des habitants d’autres mondes.

– Exploseur de chansons

Basé sur le podcast Hrishikesh Hirway, explorateur de chansons présente dans chacun des épisodes certains des meilleurs musiciens de ces derniers temps. Alicia Keys, Lin-Manuel Miranda, REM, Dua Lipa et The Killers font partie des artistes invités avec lesquels des entretiens approfondis, des images d’archives et des enregistrements bruts sont réalisés dans lesquels chacun d’eux offre une vision intime de l’inspiration personnelle. qui a conduit à sa musique et à ses paroles.

