3 séries INCONTOURNABLES SIMILAIRES aux Simpsons

Les Simpson ont révolutionné la télévision mondiale et sont à l’antenne depuis 34 saisons, réussissant même à faire des émules par d’autres grandes séries animées.

Les Simpsons Ils suivent l’histoire d’une famille américaine de la classe moyenne qui vit dans une ville où tout le monde semble se connaître. Chaque personnage de la ville de Springfield a sa propre histoire et parmi les 747 épisodes de la série quelques minutes brillent. Matt Groeningson créateur, a réussi à révolutionner la télévision mondiale avec cette série animée mettant en vedette Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie.

Cette émission de télévision acide et satirique sur la société d’aujourd’hui a réussi à se faire une place dans la culture pop postmoderne en transformant ses protagonistes en héros non conventionnels d’une époque qui peut être ingrate. Dans Tomates pourries, Les Simpsons ils obtiennent 85% d’acceptation de la part des critiques contre 76% du public en général. De plus, les personnages jaunes et à quatre doigts ont stimulé la création d’autres séries animées dans la même veine.

+Série similaire à Les Simpson

.3. futurama

Cela a probablement beaucoup à voir avec Les Simpsons car c’est l’oeuvre de son propre créateur, Matt Groening, qui dans ce cas continue avec la même critique de la société postmoderne avec d’autres personnages dans un décor de science-fiction mais où l’on voit des parallèles tels que le robot ivre Bender et Homer, le protagoniste des Simpsons, qui a hâte de terminer son quart de travail à la centrale nucléaire pour aller au Moe’s Bar et boire quelques bières. Suivez l’histoire d’un jeune homme qui est accidentellement gelé et se réveille mille ans dans le futur. Vous pouvez le voir dans Étoile+.

.2. Parc du Sud

C’est un produit de l’esprit de Trey Parker et Matt Stone. L’action se déroule dans la ville qui donne son nom à la série et les protagonistes sont quatre garçons très particuliers : Cartman, Stan, Kyle et Kenny. Ils vivront toutes sortes d’aventures à la rencontre des personnages les plus improbables comme le Chef qui donne des conseils d’amour ou M. Toallin qui est une serviette qui fume des substances interdites. L’humour est certainement de plus en plus grossier que celui de Les Simpsons mais l’influence est là. Vous pouvez le voir dans Paramount+.

.1. gars de la famille

Il raconte l’histoire d’un groupe familial dirigé par le couple Peter et Lois qui essaient de faire de leur mieux pour leurs enfants mais souvent leurs intentions ne suffisent pas. Les garçons de la famille sont Chris, un peu lent quand il s’agit de penser ; Meg, avec des problèmes d’intégration sociale et Stewie, un bébé aux comportements d’adulte qui veut tuer sa mère et montre une ambiguïté sexuelle. Avec eux vit Brian, un chien qui peut parler, est un alcoolique et un grand ami de Peter. Le spectacle est une création de Seth Mc Farlane qui interprète simultanément les voix de Peter, Brian et Stewie. Vous pouvez regarder cette série animée sur Étoile+.

