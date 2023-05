3 séries INCONTOURNABLES si vous aimez CSI : Miami et les équipes qui enquêtent sur les crimes

Série

Nous recommandons trois séries similaires à CSI : Miami où les équipes enquêtent sur différents crimes. Incontournable !



Les séries télévisées basées sur des équipes de police enquêteurs sont très populaires et les différentes plateformes de streaming ont pris acte de cette situation. L’un des spectacles les plus réussis dans ce sens est Enquête sur les scènes de crime : Miami que pouvez-vous voir dans Paramount+ et Movistar Jouer et est en vedette David Caruso. Dans Tomates pourries le spectacle a un taux d’acceptation de 71% du grand public.

Le synopsis de l’émission se lit comme suit: «Le laboratoire CSI de la police de Miami aborde chaque enquête à partir de l’analyse médico-légale de la scène du crime, combinant l’utilisation de méthodes scientifiques avec le travail de la police. Il est composé d’une équipe hautement qualifiée dirigée par le Lieutenant Horatio Caine dit « H » ou « avec H pour Honnêteté » en tant que chef de quart de jour..

+Série similaire à CSI : Miami

.3. unité 42

Un flic veuf reprend une unité spéciale avec un ancien hacker pour attraper les cybercriminels qui sèment la terreur en Belgique. Il s’agit d’une série télévisée originaire du même pays où elle se déroule, écrite par Julie Bertrand, Annie Carels et Charlotte Joulia. Il a été créé dans La Une le 19 novembre 2017 et plus tard en streaming le 14 juin 2019. Vous pouvez le voir sur Netflix.

.2. Loi et ordre : crime organisé

C’est un spin-off de Law & Order : Unité spéciale pour les victimes qui suit l’histoire d’Elliot Stabler, qui retourne au NYPD pour lutter contre le crime organisé retrouvé dans la ville américaine. Mais à la suite d’une perte personnelle dévastatrice, elle entreprend de reconstruire sa vie tout en prenant en charge un nouveau groupe de travail. Vous pouvez le voir dans Étoile+.

.1. Chicago PD

Spin-off de la série le feu de Chicago. Il raconte les histoires du 21e arrondissement du département de police de Chicago, des hommes et des femmes qui se donnent à fond pour protéger leur communauté. Le 21e district est composé de deux groupes, les officiers en uniforme qui patrouillent dans la ville et s’occupent des crimes de rue, et l’unité de renseignement, qui combat les crimes majeurs. Vous pouvez le voir dans Première vidéo et Movistar Jouer.

