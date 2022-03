3 séries incontournables créées par des femmes disponibles uniquement sur Netflix

8 mars

Le regard féminin dans les contenus audiovisuels a toujours une particularité et une profondeur uniques. Ce sont pour nous les meilleurs que vous puissiez voir sur Netflix.

©Netflix.Découvrez quelles sont ces 3 séries créées par des femmes.

Cette semaine marque un nouvel anniversaire de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Ce n’est pas un jour pour célébrer, ni pour offrir des fleurs ou pour féliciter. Au contraire, c’est une journée pour reconnaître tout ce que la lutte féministe a accompli en faveur des femmes à travers le monde, mais aussi pour continuer à lutter pour plus d’égalité et de justice. Et l’un des domaines où il y a plus d’inégalités entre les sexes est dans la création de contenu. Les postes de scénario et de réalisation et même les rôles plus techniques semblent être réservés presque exclusivement à des personnages masculins.

Cependant, avec l’essor des plateformes de streaming et la visibilité de la lutte des femmes dans cette industrie, nous pouvons aujourd’hui voir de plus en plus de contenus tels que des séries ou des films créés par des femmes ayant une vaste expérience dans le domaine audiovisuel. Au Netflixil y a une large offre et ici dans spoilers nous allons vous recommander 3 séries créées par des femmes que vous devriez voir oui ou oui.

