HBO C’est la maison de plusieurs des meilleures séries de l’histoire de la télévision et c’est pourquoi chaque année, il est renouvelé pour continuer avec ce label. Ce sera l’une des dernières versions que nous voyons dans l’application VA, car HBO Max sera disponible en Amérique latine le 29 juin, son excellent service de streaming avec des productions historiques telles que Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones et plus encore. Pendant ce temps, il continue avec sa diffusion à l’écran et le fera avec trois programmes à ne pas manquer..

+3 séries incontournables à venir sur HBO en juin 2021

– LA BOUTIQUE: ININTERROMPUE, SAISON 4 | 4 JUIN

Conversations et discussions exclusives sans batterie avec certains des plus grands noms du divertissement. Stérilisé par le quadruple vainqueur de la saison NBA MVP, James Lebron, Y Maverick Carter. Dans cette quatrième saison, ils seront avec Jay-Z, Bad Bunny, Nneka Ogwumike et Paul Rivera.







– BETTY, SAISON 2 | 18 JUIN

Comédie sur cinq jeunes hommes incroyablement indépendants dans un voyage de découverte de soi alors qu’ils naviguent dans le monde masculin du skateboard à New York. Bien que ces femmes se lient au skateboard, leur amitié et leur ambition vont bien au-delà du sport.







– LA FILLE QUI NETTOIE | 20 JUIN

La fille qui nettoie raconte l’histoire d’une mère prête à se salir les mains pour sauver son fils, une femme prisonnière de son talent pour un métier clé, mais peu visible, qui la conduira à aller de plus en plus profondément dans le monde sordide du crime organisé.