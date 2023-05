3 séries et films sur les VOLCANS à voir sur NETFLIX MEXIQUE

Netflix

Alors que Popocatépetl menace trois états du Mexique, on va vous parler de 3 contenus documentaires sur Netflix qui parlent de volcans.



©NetflixDes séries et des films documentaires décrivent ce qui se passe lorsqu’un volcan entre en éruption et les conséquences pour les gens

Tandis que le popocatepetl est assez actif et surprenant avec des images incroyables sur les réseaux sociaux, on vous en parle 3 séries et films sur les volcans que vous pouvez regarder sur Netflix dès maintenant et qui sont disponibles au Mexique.

Selon le Service géologique du Mexique, le pays compte 42 volcans reconnusbien qu’il soit dit qu’il y a plus de 2 000 volcans, le plus célèbre est peut-être le popocatepetl qui, en fait, est le deuxième plus haut volcan du pays et est en activité intense garder 3 états en alerte.

+ Séries et films sur les volcans sur Netflix

+ Planète enragée

C’est un série dans laquelle les chasseurs de tempêtes, les survivants et les sauveteurs racontent leurs expériences sanglantes avec les volcanstornades, ouragans et tremblements de terre.

La série comporte un total de 4 chapitres, chacun consacré aux phénomènes mentionnés ci-dessus et spécifiquement C’est le chapitre 2 qui est consacré aux volcans.

D’une durée de 42 minutes, l’épisode se concentre sur des experts, qui examinent en profondeur quatre volcans impressionnants, de l’Islande à l’Italiechacun plus gros et plus explosif que le précédent.

+ En enfer

C’est un Long métrage documentaire 2016 dirigé par le Nominé aux Oscars, W. Herzogqui aborde non seulement les risques, mais aussi les valeur culturelle et géologique des volcans.

Avec des images d’éruptions et de lave, Werner Herzog capture toute la puissance naturelle des volcans et son lien avec les pratiques spirituelles indigènes.

« Werner Herzog nous emmène à l’endroit que le titre suggère : les cratères remplis de magma incandescent de certains des volcans les plus actifs et les plus étonnants du monde, dans l’une des aventures les plus audacieuses de sa longue carrière. De la Corée du Nord à l’Éthiopie, de l’Islande à l’archipel du Vanuatu, les humains ont inventé des histoires pour comprendre les volcans.», souligne Netflix à propos du documentaire.

+ Le Volcan : Sauvetage à Whakaari

Le troisième contenu que vous pouvez trouver sur les volcans sur Netflix, disponible au Mexique, est un Film de 2022, qui est aussi un documentairedirigé par le Le réalisateur nominé aux Oscars Rory Kennedy (Les derniers jours au Vietnam).

Le film se concentre sur la Récits de survivants et de sauveteurs et images réelles de l’éruption volcanique meurtrière de 2019 en Nouvelle-Zélande qui a fait la une des journaux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?