3 séries Apple TV + meilleures que n’importe laquelle de Netflix

AppleTV+

Cette semaine, il a été révélé que la plateforme de Reed Hastings avait perdu un grand nombre d’abonnés. La compétition a commencé à faire des ravages sur le N rouge.

©IMDBChristopher Walken et John Turturro dans l’une des séries de l’année.

Finis les jours de gloire pour Netflix dans lequel le marché leur appartenait entièrement et où seul un contenu original suffisait à gagner des abonnés. C’étaient des productions comme château de cartes Oui choses étranges ceux qui ont permis à la plateforme de se positionner dans un contexte où le streaming n’était produit que par le piratage et où les services de câble à la demande existaient toujours. Cette semaine, il a été annoncé que la société Roseau Hastings a perdu des abonnés pour la première fois depuis des années.

Une grande partie de cette situation qu’il a vécue Netflix C’est lié à l’ouverture du marché. Ces dernières années, toutes sortes de plates-formes ont commencé à apparaître, offrant une plus grande quantité de contenu aux utilisateurs, qui ont commencé à choisir entre des services tels que Amazon Prime Vidéo, hbo max, Disney+ et tant d’autres. Parmi eux, l’un de ceux qui ont commencé à émerger avec un contenu de très bonne qualité était AppleTV+dont nous vous conseillons trois séries incontournables.

+Séries à regarder sur Apple TV+

3Ted Lasso

Pour les amateurs de football et de comédie, cette production est arrivée avec Jason Sudeikis qui est né comme une publicité et est devenu une fiction multi-récompensée en les emmys. C’est l’histoire d’un entraîneur de football américain engagé dans un club de football de la première ligue anglaise et, malgré son manque d’expérience avec ce sport si différent de celui qu’il connaît, il doit réussir à faire avancer son nouveau club. Avec deux saisons diffusées, une troisième est en route.

2 – Serviteurs

Cette fabrication a M. Night Shyamalan comme l’un de ses dirigeants. Créé par Tony Basgalop, est centré sur la vie d’une famille de Philadelphie composée d’un chef prestigieux et d’un journaliste étranger qui subit la terrible perte d’un fils. C’est elle qui passe le plus mauvais moment, alors son mari et son frère décident d’acheter une poupée assez réaliste qui servirait soi-disant à affronter ce duel. Cependant, tout se complique lorsqu’elle décide d’engager une nounou pour s’occuper de son bébé et certains événements surnaturels deviennent de plus en plus quotidiens. Il compte trois saisons diffusées et la quatrième, déjà confirmée, sera sa dernière.

1 – Indemnité

Et si on vous proposait un travail qui vous permette d’implanter une puce pour séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle ? C’est ce que cette production créée par Dan Erickson que cette année a présenté sa première saison et est déjà l’un des meilleurs de 2022. Miroir noir Oui retour à la maisoncette production a des doses égales d’humour et de noirceur pour parler de quelque chose d’aussi terrible que l’aliénation au travail et la nécessité pour certains employeurs d’embaucher des humains et de faire semblant qu’ils se comportent comme des machines pour augmenter les performances.

