3 séries animées en première sur Netflix en mai 2023

Un enfant, Daniel, semblable à n'importe quel autre, se confronte à une situation exceptionnelle : une maladie grave qui empiète sur son corps, ses capacités intellectuelles, sa vie quotidienne.Ce livre est le récit des entretiens qu'il eut, pendant trois ans, avec l'auteur, son psychanalyste. Une trentaine de dessins, réalisés lors de ces entretiens, l'illustrent. Tout au long de sa maladie, Daniel cherche à préserver sa capacité de penser, de transmettre sa pensée à ses proches, son droit de regard sur sa vie, sa dignité. Ce récit, d'une grande intensité, ouvre ainsi à une réflexion éthique.Les dialogues montrent la complexité de la situation de cet enfant : il doit garder sa confiance en lui-même, ainsi qu'en ses parents et aux adultes, malgré les limites des uns et des autres. Il peut alors, à la fin de sa vie, faire entendre ce message ultime : Je ne vous en veux pas. Continuez de vivre. L'originalité du livre de Daniel Oppenheim, livre de mémoire, d'humanisme et de leçon de vivre, est de rester au plus proche du discours de l'enfant et de nous le rendre proche et compréhensible.L'expérience de Daniel dépasse le cadre strict de la cancérologie et éclaire celle de tous ceux - enfants et adultes - qui sont confrontés à des situations limites. François Mitterrand, Une Histoire De Français T.1 - Les Risques De L'escalade Après tant de livres, pamphlets, récits subjectifs, plaidoyers ou réquisitoires consacrés à François Mitterrand, on attendait une ample biographie qui tenterait de remettre calmement en perspective cet exceptionnel destin.Au-delà des polémiques immédiates, des procès et des plaidoyers abusifs, le temps n'est-il pas venu d'un portrait minutieux qui ne cède ni à la complaisance ni à la vindicte mais s'attache à scruter la riche complexité d'un homme ? En indiquant qu'il raconte une histoire de Français , Jean Lacouture, notre meilleur biographe, entend souligner à quel point la personnalité de François Mitterrand, jusque dans ses ambiguïtés les plus contestables, incarne les Français eux-mêmes, cet inépuisable enchevêtrement des époques, des cantons, des terroirs et des âmes.Peut-être par opposition à de Gaulle qui voulait, lui, incarner la France en son unité idéale. Entre le catholicisme des origines et le socialisme d'adoption, entre Vichy et Londres, entre vertu et cynisme, entre ruses et conviction, François Mitterrand réunit et exalte en lui les humaines contradictions françaises. Attentive aux nuances, sourcilleuse sur l'information et prenant, sans cesse, tout le recul possible, cette monumentale biographie s'organise en deux volumes.Le premier, de la jeunesse charentaise à l'accession à l'Elysée (en 1981), recompose le roman de la conquête. Le second retrace ces deux septennats assaillis par les vertiges que l'on sait. Ce n'était là, conclut Lacouture, qu'une histoire qui fut la nôtre - et se poursuit. Prisonnière ou non des mêmes ambiguïtés ? La question reste ouverte... Miroir De La Chimie Reine de nos sociétés industrielles, la chimie est aussi l'une des sciences les plus mal connues.Tout en invitant le lecteur à une visite guidée des hauts lieux de la chimie, et en l'initiant à ses concepts essentiels, Pierre Laszlo tente surtout de mettre au jour ses racines culturelles. D'une surprenante galerie de portraits où le chimiste musicien Alexandre Borodine voisine avec Fritz Haber, authentique personnage de tragédie grecque, on passe à l'absinthe, à la myrrhe et au patchouli. Un parcours aussi éclectique que le sont les multiples domaines d'application de la chimie moderne, dont un bon nombre se reflètent dans ce précieux miroir. Contribuables, Vous Etes Cernes ! Le Fisc, Derniere Forteresse De La Republique La Compagnie Des Spectres Une mère et sa fille vivent recluses dans un petit appartement. Devant un huissier de justice chargé de procéder à l'inventaire de leurs biens avant saisie, elles vont se livrer à de furieux soliloques et tisser le récit de leurs batailles et de leurs douleurs.Lydie Salvayre, est l'auteur de vingt romans, parmi lesquels La Déclaration, La Compagnie des spectres (prix Novembre) et BW (prix François-Billetdoux). Ses livres sont traduits dans une vingtaine de langues. Certains ont été adaptés au théâtre. Elle a été récompensée par le prix Goncourt 2014 pour Pas Pleurer. Du Fer Dans Les Épinards Et Autres Idées Reçues Quiconque possède un peu de bon sens sait que le rouge attire les taureaux, que les épinards sont riches en fer, ou encore que les antibiotiques fatiguent.Et même si l'on ne sait pas très bien pourquoi, il semble préférable de dormir la tête au nord et d'éviter le voisinage nocturne des plantes vertes consommatrices d'oxygène. Autant de lieux communs fondés - à tort ou à raison - sur des faits scientifiques, et autant d'occasions, pour les auteurs de ce petit dictionnaire, d'allier l'analyse à l'humour pour démonter quelques idées reçues célèbres et confronter les certitudes scientifiques aux embarrassantes convictions de la sagesse populaire. Requiem Caraibe Ile de saint-martin. La belle et irascible charlotte dumas, une jeune métisse qui vit avec un narcotrafiquant, engage dagobert leroy, un détective privé, pour retrouver le père inconnu qui a été indirectement à l'origine de la déchéance et du suicide de sa mère. un boulot tranquille qui va se transformer en cauchemar. D'île en île, au rythme syncopé de la zouk, dagobert entreprend une croisière qui s'annonce aussi mouvementée que dangereuse : dans le décor paradisiaque des caraïbes, la mort n'est jamais très loin et elle n'épargne personne. Ou Cesar Ou Rien La légende des Borgia est celle d'un monde guidé par la force, le sexe et le sang.Mais l'histoire de cette famille originaire d'Espagne, qui concentra entre ses mains le pouvoir économique, politique et religieux d'une grande partie de l'Italie de la Renaissance, est aussi celle d'une ambition : bâtir au sud de l'Europe un Etat moderne en combattant l'obscurantisme et l'anarchie féodale et en défendant les valeurs de l'humanisme et la prospérité d'une bourgeoisie naissante. Alexandre VI, Lucrèce, Joan et Jofré Borgia, Julia Farnèse, Savonarole, Machiavel, Léonard de Vinci, le cardinal Della Rovere, les Orsini, les Sforza, Louis XII sont quelques-uns des personnages qui s'allièrent et s'opposèrent à César, prince et cardinal, homme de guerre et de pouvoir, précurseur d'une modernité que l'Italie se refusa longtemps à reconnaître.Loin du roman historique traditionnel, Ou César ou rien est une succession de tableaux comme saisis sur le vif, d'actions fracassantes et de scènes intimistes menées au rythme de dialogues virtuoses. C'est une histoire de terreur et de passion, de courage et de lâcheté où la force et la raison luttent sans merci contre le fatalisme de la Providence. En faisant revivre la splendeur sanglante des Borgia, Manuel Vàzquez Montalbàn signe ici un de ses plus grands romans et plonge son lecteur au coeur de la métaphore éternelle du pouvoir. La Poétique De Dostoïevski Cet ouvrage constitue une oeuvre maîtresse du post-fortmalisme russe. Les deux concepts clés sont ici ceux de polyphonie, ou dialogisme, et d'écriture carnavalesque. polyphonie : c'est-à-dire pluralité des voix et des visions, pluralité des idées, inséparables des voix qui les portent. carnaval : le roman polyphonique n'est que l'espèce dernière d'un genre très ancien qui, de la satire, du dialogue socratique, aux romans de pétrone, rabelais, cervantès. , a ses racines dans un type particulier de manifestation sociale : le carnaval.Bakhtine montre comment c'est à l'intérieur même du mot que les voix plurielles du roman polyphonique sont confrontées, en reprenant toute l'oeuvre de dostoïevski. ici, une érudition gigantesque vient s'allier à la connaissance la plus précise des textes qu'elle aide à déchiffrer. Moi, Nadia, Femme D'un Émir Du Gia Celle qui se dissimule, dans ce récit, sous le nom de nadia, tombe amoureuse d'un jeune homme turbulent, chapardeur et coureur. Elle l'épouse, mais, entre-temps, ahmed est devenu un islamiste radical, membre puis bientôt émir local du gia, l'organisation responsable des massacres qui ensanglantent l'algérie. ce qu'elle raconte, après que son mari a été tué dans un accrochage avec l'armée, c'est sa vie de mère des croyants , en réalité cantinière et bonne à tout faire d'une bande terroriste, fuyant bientôt de planque en planque. C'est aussi la vie au jour le jour d'un village des environs d'alger, dont la population, d'abord favorable aux barbus , finit par se retourner contre eux, excédée par leur sauvagerie. c'est l'imprévisible transformation d'un petit voyou en tueur fanatique. c'est, enfin, le jeu de cache-cache tragique et marqué en même temps, de part et d'autre, par un amateurisme assez stupéfiant, auquel se livrent forces gouvernementales et islamiste.A la mort de son mari, nadia, à la fois complice et victime, hésitera entre tristesse et soulagement : heureuse d'être sortie du cauchemar dans lequel je vivais, j'aurais pour autant souhaité que ma vie d'épouse ne se termine pas de cette manière. que le père de mon fils, avec qui je n'avais vécu que trois mois, et que j'avais aimé passionnément, ne finisse pas jeté, corps sans tête, dans un ravin de la mitidja. . L'enseignement De Sri Aurobindo L'homme parfait dans une société parachevée, tel a été le rêve des terriens depuis des temps immémoriaux. Tout être humain peut et doit parvenir progressivement à la perfection en lui-même et en ses semblables, et ce en développant sa propre conscience au-delà des limites étroites de son mental et de ses sens. en atteignant la lumière-vérité, l'homme grandit en immortalité, en connaissance, en pouvoir, et en félicité. sri aurobindo et la mère ont fait revivre l'ancienne foi en la destinée de l'homme déjà présente dans les oupanishads : ils ont envisagé dans l'humanité l'épanouissement d'une perfection croissante, résultat inévitable du développement d'une conscience supérieure, une force-vérité spirituelle au-dessus du domaine mental, le supramental. Ils ont oeuvré pour que s'approche de plus en plus l'heure oú cette conscience-vérité s'établira et deviendra active sur terre. l'enseignement de ce livre expose les principes élémentaires de cette connaissance et leurs effets sur la signification de l'homme, de la nature et de dieu. Des Années Encore « C'est peut-être à cause de la rumeur de la mer, c'est peut-être à cause de l'ennui, à cause de la monotonie des grèves, la monotonie des jours, c'est peut-être à cause d'un secret ou à cause de nos rêves impossibles que nous avons commencé de nous laisser bercer par quelque chose comme une chanson, un murmure insistant, devenu maintenant le coeur de la vie, la promesse de quelque chose que nous ne cesserons d'attendre, et dont l'attente nous sépare. Et d'ailleurs que faire d'autre ici qu'attendre, dans ce café, dans les maisons, les lits froids, le long des plages, attendre l'autre vie, rêver le monde? »Béatrice Leca Tempete (la) Il est difficile et obscène d'éviter le regard d'un homme qui saigne à mort, mais plus difficile encore de le soutenir et de surnager dans le tourbillon de passions troubles et de secrets posthumes qui s'entassent dans ses rétines. Ainsi commence l'aventure d'Alejandro Ballesteros, maître-assistant en histoire de l'art arrivé à Venise pour voir, au musée de l'Accademia, le mystérieux tableau de Giorgione, La Tempête .En quatre jours, Ballesteros est témoin de l'assassinat d'un cél Il est, à 30 ans, reconnu comme un écrivain exceptionnel. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-tempete-la-9782020354134.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/75_9782020354134_1_75.jpg unavailable 20.2 Fournisseur Cultura 9782020354134 FR:::4.99 EUR 9782020354172 L'immigration Et L'opinion En France Sous La Ve Republique Tout récemment, une enquête constatait que la xénophobie, en France, était en cours de régression dans l'opinion publique.Cette pacification française, à l'heure même où les thèmes de l'immigration et de la sécurité semblent monopoliser le débat public, est amplement vérifiée par les travaux d'Yvan Gastaut. Les heures noires du racisme, de l'hostilité violente à l'étranger, seraient derrière nous. Et opportunément, l'auteur s'est fait l'historien de cette évolution, depuis la décolonisation, les crises économiques, jusqu'à ce que la France accepte mieux sa diversité.Mais quelles heures noires ! En analyser l'histoire, à travers la presse, la littérature, le cinéma, les caricatures, etc., c'est montrer comment, progressivement, l'immigration devient un des axes du discours politique, c'est s'attarder sur les divisions de l'opinion entre les tenants de la générosité universaliste et les partisans de la fermeture, c'est mettre au jour le désarroi des politiques. En un mot, s'appuyant sur les grandes scènes de la France très contemporaine, la fin de la guerre d Algérie, mai 68, l'incendie du foyer d'Aubervilliers en 1970, les fameux bulldozers , la montée de l'extrême droite, les différentes législations régulant l'immigration, Yvan Gastaut réussit un beau portrait de la difficile modernisation de la terre des droits de l'homme.. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-l-immigration-et-l-opinion-en-france-sous-la-ve-republique-9782020354172.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/23_9782020354172_1_75.jpg available_within_x_days 27.9 Fournisseur Cultura 9782020354172 FR:::4.99 EUR 9782020354196 Les Chats De Hasard il m'est venu l'envie d'écrire un livre doux. Pas vraiment sur les bêtes mais plutôt autour, à propos des rapports que nous avons avec certaines d'entre elles. pourquoi avons-nous une telle faim de leur tendresse, de leurs qualités particulières ? envie de rendre hommage, aussi, à ces personnes animales rares qui accompagnent parfois un temps notre existence et y apportent paix et simplicité. anny duperey. Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-les-chats-de-hasard-9782020354196.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/17_9782020354196_1_75.jpg available_within_x_days 20.1 Fournisseur Cultura 9782020354196 FR:::4.99 EUR 9782020354233 Les Théories Du Marché Du Travail Depuis un quart de siècle, les spécifications théoriques de la relation entre firmes et travailleurs se sont profondément renouvelées. L'opposition entre le mythe néoclassique du marché du travail concurrentiel et le paradigme marxiste de la valeur travail a progressivement fait place à tout un ensemble de travaux visant au réexamen des hypothèses relatives à la coordination des comportements des agents, d'une part, et au rôle des institutions, d'autre part. Les théories du marché du travail vise à une présentation synthétique et structurée de l'ensemble de ces contributions. Prenant comme norme de référence la théorie du marché du travail, l'ouvrage examine ensuite les différentes formes de distanciation (extensions, réexamens critiques), qui, au regard de cette théorie, se sont faites jour dans la littérature en économie du travail : théories du capital humain, de la recherche d'emploi, des contrats, du salaire d'efficience, de la segmentation du marché du travail, etc. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-les-theories-du-marche-du-travail-9782020354233.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/52_9782020354233_1_75.jpg available_within_x_days 9.1 Fournisseur Cultura 9782020354233 FR:::4.99 EUR 9782020354257 Le Spectacle Du Sport (édition 1998) Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-le-spectacle-du-sport-edition-1998-9782020354257.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/27_9782020354257_1_75.jpg available_within_x_days 15.77 Fournisseur Cultura 9782020354257 FR:::4.99 EUR 9782020354530 L'immigration Expliquée À Ma Fille Peut-on réfléchir, avec calme et probité, aux questions que pose l'immigration ? un pays comme la france peut-il garder le contrôle de ses flux migratoires sans renoncer pour autant aux principes d'hospitalité et d'ouverture qui font partie de son identité ? sur une question cruciale, trop souvent obscurcie par le mensonge et la démagogie, voici un dialogue de bonne foi. Sami naïr, qui a lutté contre les lois pasqua, est aujourd'hui chargé par le gouvernement jospin de mettre en place une politique d'immigration conforme aux intérêts des pays de départ et d'accueil. sans dérobade ni langue de bois, il répond ici aux questions, même dérangeantes, de sa propre fille. Univers Enfant > Livres enfant > Livres dès 6 ans > Les documentaires https://www.cultura.com/p-l-immigration-expliquee-a-ma-fille-9782020354530.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/19_9782020354530_1_75.jpg available_within_x_days 6.6 Fournisseur Cultura 9782020354530 FR:::4.99 EUR 9782020354929 Histoire Du Négationnisme En France A la suite de Maurice Bardèche, Paul Rassinier, Robert Faurisson, des hommes, remettant en cause l'authenticité de la Shoah, se sont prévalus du terme de révisionnistes .Les historiens leur ont opposé - leur travail étant révisionniste par définition - le mot négationnistes . Cette histoire est l'histoire d'un délire, mais, comme tout délire, bâti sur une démarche rationnelle. Cependant, derrière cette apparente folie interprétative, un des buts politiques ne tarde pas à se révéler : il s'agit, en France comme dans les autres pays où le négationnisme s'est répandu, de nier les fondements historiques de l'Etat israélien.Cet ouvrage retrace avec minutie la genèse d'une idéologie et ses variations dans le temps et dans l'espace. La soutenance d'une thèse d'histoire par l'auteur en est l'origine. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-histoire-du-negationnisme-en-france-9782020354929.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/49_9782020354929_1_75.jpg available_within_x_days 28.4 Fournisseur Cultura 9782020354929 FR:::4.99 EUR 9782020354998 Une Economie Sans Argent. Les Systemes D'echange Local Livre https://www.cultura.com/p-une-economie-sans-argent-les-systemes-d-echange-local-9782020354998.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/50_9782020354998_1_75.jpg unavailable 20.8 Fournisseur Cultura 9782020354998 FR:::4.99 EUR 9782020355087 Le Nouvel Age Des Inegalites Les crises de la société actuelle ne sauraient être réduites aux effets destructurants de la mondialisation économique. Les problèmes les plus visibles procèdent certes des bouleversements qu'elle entraîne. mais une autre souffrance, plus souterraine, renvoie aux effets destructeurs de l'individualisme moderne. de nouvelles formes d'inégalité apparaissent aussi. se trouvent simultanément en panne les institutions de mise en oeuvre du lien social et de la solidarité (la crise de l'etat-providence), les formes du rapport entre économie et société (la crise du travail), les identités individuelles et collectives (la crise du sujet).Faute d'avoir pris la mesure de ces bouleversements, les forces politiques traditionnelles se trouvent de plus en plus coupées de la société. d'oú la montée en puissance d'un populisme pervers. Que faire alors ? entre la résignation distinguée et l'utopie incantatoire, une autre voie demeure possible. il y a place aujourd'hui pour la redéfinition d'un vrai réformisme radical, c'est-à-dire qui reprend les choses à la racine. Ce livre propose une analyse vigoureuse de la nouvelle donne et des voies pour en sortir. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-le-nouvel-age-des-inegalites-9782020355087.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/54_9782020355087_1_75.jpg available_within_x_days 6.6 Fournisseur Cultura 9782020355087 FR:::4.99 EUR 9782020355094 Comment Je Crois prenons loyalement le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui à la lumière de notre raison : non pas le monde de quatre mille ans, encerclé dans ses huit ou neuf sphères, pour lequel a été écrite la théologie de nos livres, mais l'univers que nous voyons émerger organiquement d'un temps et d'un espace illimités. Etalons devant nous cette immensité profonde. et cherchons à voir comment il faut modifier les contours apparents du christ pour que sa figure continue maintenant comme autrefois à tout envahir, victorieusement. c'est ce nouveau christ (et non la figure désuète que nous voudrions peut-être garder artificiellement) qui sera réellement l'ancien et le vrai jésus. a ce signe d'une présence universelle nous le reconnaîtrons.. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Religions et Spiritualité https://www.cultura.com/p-comment-je-crois-9782020355094.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/3_9782020355094_1_75.jpg available_within_x_days 8.9 Fournisseur Cultura 9782020355094 FR:::4.99 EUR 9782020355100 La France Dopée Livre https://www.cultura.com/p-la-france-dopee-9782020355100.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/83_9782020355100_1_75.jpg available_within_x_days 15.2 Fournisseur Cultura 9782020355100 FR:::4.99 EUR 9782020355551 Quelles Valeurs Pour Demain ? Neuvième Forum, Le Monde, Le Mans Paradoxe contemporain : nous sommes à la fois désillusionnés et en quête de sens.Cet inlassable va-et-vient entre le désenchantement, né du déclin des grands discours idéologiques, et à la recherche de nouveaux horizons est caractéristique de l'époque. Dans les décombres des idées mortes, les uns découvrent la tyrannie du vide et concluent à la dissolution des certitudes dans une modernité qui serait devenue incapable de nous procurer des valeurs ; d'autres, au contraire, refusent de perdre espoir et s'emploient à faire le tri entre ce qui est révolu et ce qui demeure vivant.Pour eux, il s'agit de refonder ce qui peut l'être en demeurant fidèles à quelques principes de base. C'est sur cette grande question des valeurs qu'une vingtaine d'intellectuels ou chercheurs ont tenté de réfléchir ensemble, au cours d'un colloque organisé en octobre 1997. Livre https://www.cultura.com/p-quelles-valeurs-pour-demain-neuvieme-forum-le-monde-le-mans-9782020355551.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/39_9782020355551_1_75.jpg unavailable 22.1 Fournisseur Cultura 9782020355551 FR:::4.99 EUR 9782020357593 Essai D'autocritique, Et Autres Prefaces Après avoir achevé zarathoustra, nietzsche rompt avec son éditeur et décide de publier les nouvelles éditions de la naissance de la tragédie, humain, trop humain, aurore et le gai savoir en les faisant précéder d'avant-propos qu'il rédige tous durant l'été et l'automne 1886. On trouvera ici l'ensemble de ces avant-propos (y compris celui à la généalogie de la morale, rédigé un an plus tard), retraduits, et commentés pour la première fois dans le continuité thématique. ils ne présentent pas seulement un essai autocritique et une autobiographie intellectuel - comme une anticipation d'ecce homo. ils forment aussi un tout cohérent qui indique un ordre de lecture des oeuvres et témoigne de la manière dont nietzsche entendait être lu. Ces préfaces, première relecture systématique de nietzsche par lui-même, constituent de fait un guide irremplaçable pour toutes les oeuvres aphoristiques. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-essai-d-autocritique-et-autres-prefaces-9782020357593.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/57_9782020357593_1_75.jpg available_within_x_days 7.9 Fournisseur Cultura 9782020357593 FR:::4.99 EUR 9782020357616 Dieu Expliqué À Mes Petits-enfants Dieu existe-t-il vraiment ? est-ce lui qui a créé le ciel et la terre ? et comment accepter qu'il tolère les guerres, les maladies, le mal ? peut-on croire à la résurrection de jésus ? quelle est la différence entre le dieu des chrétiens, celui des juifs, celui des musulmans ? il n'est pas facile de répondre à ces questions et à beaucoup d'autres que les enfants se posent, même lorsqu'ils n'ont pas l'occasion d'en parler aux adultes. Jacques duquesne, auteur de livres qui ont rencontré un grand écho (jésus et le dieu de jésus), a su parler de la foi et de l'amour, trouver les mots simples, les exemples parlants, les réponses claires à ces questions complexes, parce qu'il a écrit ce livre pour ses petits-enfants et avec eux, dans un dialogue libre et vrai. Univers Enfant > Livres enfant > Documentaires > Religion https://www.cultura.com/p-dieu-explique-a-mes-petits-enfants-9782020357616.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/58_9782020357616_1_75.jpg available_within_x_days 8.0 Fournisseur Cultura 9782020357616 FR:::4.99 EUR 9782020357623 Les Perles De Vermeer - Journal Écrit La Nuit, 1986-1992 Je me suis imaginé que Vermeer était fasciné par le mystère de la naissance et de la croissance - une croissance très lente, presque statique - d'une perle.Elle grossit et mûrit pendant des années dans la coquille autour d'un noyau grand comme un grain de sable, à une vitesse qu'il est permis d'appeler temps arrêté. Le journal de Gustaw Herling est une suite de contemplations et de pauses sur l'art, la littérature, le mal, la politique. Promenades dans une Italie intemporelle, de Venise à Capri, en passant par Sienne, Parme et surtout Naples où il vit depuis une quarantaine d'années.On entendra dialoguer Henry James, Stendhal, Flaubert et tant d'amis ou de maîtres polonais. On s'arrêtera devant les chefs-d'oeuvre de Rembrandt, du Caravage, de Ribera, de Vermeer. On tentera de comprendre le rôle de l'écrivain sur terre. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-les-perles-de-vermeer-journal-ecrit-la-nuit-1986-1992-9782020357623.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/10_9782020357623_1_75.jpg unavailable 18.6 Fournisseur Cultura 9782020357623 FR:::4.99 EUR 9782020357692 Opération Rimbaud Se faire traiter de jésuite ne le gênait pas trop.Michel Larochelle assumait son rôle : parcourir le vaste monde au service de la Compagnie, trafiquer, résoudre les différends politiques avec doigté et n'utiliser la violence qu'en cas d'absolue nécessité. Mais quand, en mars 1967, le Général des jésuites lui demanda de rencontrer le Négus Hailé Sélassié, sa vie bascula : comment réussir une mission dans ce pays où jadis Rimbaud était allé s'échouer ? Qui seraient ses complices à la cour du Roi des Rois ? Contrée magique, l'Abyssinie cachait, disait-on, les clefs du pouvoir dont Michel Larochelle devait s'emparer, Rome s'attendait à bénéficier de l'opération ; le Négus lui-même, inquiet de la montée des subversions, avait d'autres plans en tête, mais rien ne se passa comme prévu.Peut-on d'ailleurs prévoir l'amour et la mort ? L'aventure prit le visage d'une femme des hauts-plateaux, la mort celui d'une étrange confrérie assassine. Allumé, traqué, Michel Larochelle entreprend alors de dénoncer par testament, ce sera son combat ultime, la morale d'un jeu qui avait trop longtemps duré. C'est ce qu'espérait confusément toute une génération qui, à Montréal, Berkeley ou Paris, secouait déjà le cocotier. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-operation-rimbaud-9782020357692.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/64_9782020357692_1_75.jpg available_within_x_days 14.1 Fournisseur Cultura 9782020357692 FR:::4.99 EUR 9782020357821 La Plus Belle Histoire De L'homme. Comment La Terre Devint Humaine Pourquoi l'homme? Pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes ? Comment sont nés le couple, la famille, la société ? Et l'art, l'amour, la guerre ? La science le révèle désormais : nos modes de vie, nos comportements, nos croyances se sont forgés jadis, à la suite de cette longue évolution qui nous a conduits jusqu'à l'intelligence.Nous descendons tous, sur la planète, du même petit groupe d'ancêtres. Après La Plus Belle Histoire du monde (Hubert Reeves, Joël de Rosnay, Yves Coppens, Dominique Simonnet), c'est donc le récit de nos origines qui se poursuit ici. Trois actes de la comédie humaine, qui relatent trois conquêtes : celle du territoire, celle de l'imaginaire, celle du pouvoir. Ou comment l'homme s'est arraché à la nature, l'a colonisée, transcendée, transformée, puis s'est pris au piège de sa propre culture.Et si nous étions encore dans la préhistoire de l'humanité ? D. S. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-la-plus-belle-histoire-de-l-homme-comment-la-terre-devint-humaine-9782020357821.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/78_9782020357821_1_75.jpg unavailable 15.2 Fournisseur Cultura 9782020357821 FR:::4.99 EUR 9782020357869 L'homme Sans Qualités T.1 L'Homme sans qualités est le fruit d'une entreprise qui s'étend sur plus de vingt ans. Les premières ébauches de l'oeuvre dans laquelle Musil investira toute son énergie à partir des années 30, datent des années 20. Cette entreprise s'arrêtera en 1942, avec sa mort brutale, à l'âge de 62 ans.Seules les deux premières parties du roman ont été alors publiées, la partie posthume le sera ultérieurement, avec des fortunes diverses.Dans ce roman, construit autour de deux intrigues - la condamnation à mort de Christian Moosbrugger, un criminel dont l'histoire déchaîne les passions, et la préparation du jubilé de l'Empereur François-Joseph - Musil a composé le tableau d'une époque dont Vienne a été le théâtre, voire le laboratoire.Les personnages musiliens participent à une expérience qu'ils vivent sur un mode tantôt héroïque, tantôt dérisoire, parfois inquiétant. Ulrich, le personnage principal, est le seul qui en interrompe le cours pour en observer les potentialités et les effets. Il se met en congé de la vie au prix d'un pari qui le prive de ses qualités, c'est-à-dire des attributs qu'on prête à une personne à commencer par un moi propre -, et qui définissent son identité individuelle et sociale. Ce pari le voue d'abord à l'indifférence Ulrich est l'homme du possible, mais il le conduit aussi à un détachement propice à une expérience dont le sentiment constitue le centre problématique. La rencontre avec sa soeur Agathe, après deux parties essentiellement marquées par une aventure intellectuelle, s'ouvre sur une dimension éthique et esthétique qui figure un autre état, et qui brise l'indifférence. Cette partie du roman - la partie posthume - célèbre les noces de l'intellect et du sentiment. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-l-homme-sans-qualites-t-1-9782020357869.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/44_9782020357869_1_75.jpg available_within_x_days 30.4 Fournisseur Cultura 9782020357869 FR:::4.99 EUR 9782020357876 L'homme Sans Qualités T.2 L'Homme sans qualités est le fruit d'une entreprise qui s'étend sur plus de vingt ans. Les premières ébauches de l'oeuvre dans laquelle Musil investira toute son énergie à partir des années 30, datent des années 20. Cetteentreprise s'arrêtera en 1942, avec sa mort brutale, à l'âge de 62 ans.Seules les deux premières parties du roman ont été alors publiées, la partie posthume le sera ultérieurement, avec des fortunes diverses.Dans ce roman, construit autour de deux intrigues - la condamnation à mort de Christian Moosbrugger, un criminel dont l'histoire déchaîne les passions, et la préparation du jubilé de l'Empereur François-Joseph - Musil a composé le tableau d'une époque dont Vienne a été le théâtre, voire le laboratoire.Les personnages musiliens participent à une expérience qu'ils vivent sur un mode tantôt héroïque, tantôt dérisoire, parfois inquiétant. Ulrich, le personnage principal, est le seul qui en interrompe le cours pour en observer les potentialités et les effets. Il se met en congé de la vie au prix d'un pari qui le prive de ses qualités, c'est-à-dire des attributs qu'on prête à une personne à commencer par un moi propre -, et qui définissent son identité individuelle et sociale. Ce pari le voue d'abord à l'indifférence Ulrich est l'homme dupossible, mais il le conduit aussi à un détachement propice à une expérience dont le sentiment constitue le centre problématique. La rencontre avec sa soeur Agathe, après deux parties essentiellement marquées par une aventure intellectuelle, s'ouvre sur une dimension éthique et esthétique qui figure un autre état, et qui brise l'indifférence. Cette partie du roman - la partie posthume - célèbre les noces de l'intellect et du sentiment. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-l-homme-sans-qualites-t-2-9782020357876.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/47_9782020357876_1_75.jpg unavailable 35.5 Fournisseur Cultura 9782020357876 FR:::4.99 EUR 9782020358248 La Guitare Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-la-guitare-9782020358248.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/67_9782020358248_1_75.jpg available_within_x_days 6.5 Fournisseur Cultura 9782020358248 FR:::4.99 EUR 9782020358354 Le Discours Interieur. De Platon A Guillaume D'ockham La pensée humaine est-elle un discours logiquement articulé que l'esprit se tient à lui-même avant de le traduire en mots ? L'idée en tout cas joua un rôle de premier plan dans la philosophie médiévale tardive, à l'instigation surtout de Guillaume d'Ockham.Ce livre en retrace pour la première fois toute l'histoire, depuis Platon et Aristote jusqu'au XIVe siècle. Historien des idées autant que philosophe, Claude Panaccio met en évidence, ce faisant, les contextes théoriques très diversifiés dans lesquels fut développé le thème du langage mental au long de cette immense période de près de dix-huit siècles et les débats, souvent intenses, auxquels il donna lieu autour de questions-clés : qu'est-ce qu'un concept ? Quelle structure interne faut-il attribuer aux processus intellectuels ? Et jusqu'à quel point la pensée dépend-elle des langues naturelles ? Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Philosophie https://www.cultura.com/p-le-discours-interieur-de-platon-a-guillaume-d-ockham-9782020358354.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/51_9782020358354_1_75.jpg available_within_x_days 26.4 Fournisseur Cultura 9782020358354 FR:::4.99 EUR 9782020358545 Coquillages De Leonard. Reflexions Sur L'histoire Naturelle (les) Ce nouveau volume de mes essais diffère des ouvrages précédents en ce qu'il révèle ma façon atypique d'écrire sur l'histoire naturelle.S'il existe un thème fédérateur dans mon oeuvre, c'est la tentative de formuler une histoire naturelle humaine . J'aime, certes, la nature. Mais je suis encore plus fasciné par l'histoire de la façon dont les êtres humains ont appris à étudier et à comprendre la nature. Je suis donc avant tout un naturaliste humaniste .Je me concentre ici sur ce phénomène unique dans l'histoire des êtres vivants sur la Terre : la lutte d'un agent conscient et questionneur pour comprendre les pourquoi et les comment, et pour intégrer cette connaissance à sa recherche sur le sens de sa propre existence.Autrement dit, je suis enthousiasmé par les faits bruts constitutifs du monde matériel, mais encore plus passionné par la tentative de saisir comment un instrument excessivement fragile et singulier, l'esprit humain, arrive à connaître ce monde, et comment l'histoire contingente du corps humain, de la personnalité et de la société imprime sa marque sur cette connaissance. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sciences Appliquées https://www.cultura.com/p-coquillages-de-leonard-reflexions-sur-l-histoire-naturelle-les-9782020358545.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/64_9782020358545_1_75.jpg available_within_x_days 22.5 Fournisseur Cultura 9782020358545 FR:::4.99 EUR 9782020358569 La Verite Peut Attendre Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-la-verite-peut-attendre-9782020358569.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/9_9782020358569_1_75.jpg available_within_x_days 18.6 Fournisseur Cultura 9782020358569 FR:::4.99 EUR 9782020358613 L'inde, Continent Rebelle Les Indiens et leur passivité.L'Inde et ses intouchables , sa pauvreté, son incapacité à décoller. Mais aussi l'Inde et l'hindouisme, son passé et son présent religieux, ses lieux de pèlerinages anciens et modernes, Bénarès et Katmandou. L'Inde et Gandhi, la non-violence et la plus grande démocratie du monde . Autant de clichés ? Non pas, mais une vision tronquée, encombrée, du pays qui deviendra le plus nombreux du monde au XXIe siècle.Guy Deleury a appris l'Inde à travers vingt-cinq ans de présence et de pérégrination dans ce vaste continent, en passant par des routes imprévues et grâce à des rencontres improbables qui l'ont libéré d'une masse de livres qu'il croyait bons. Et, revenu en France, il s'étonne : pourquoi les journaux, même mes préférés, parlent-ils si peu et si mal de ma bien-aimée lointaine ? Des images de catastrophes naturelles, des visages d'enfants esclaves ou de mystiques se baignant au Gange, des entonnoirs de bombes atomique, et puis rien. A travers des pèlerinages successifs, il nous emmène ici au coeur d'une autre Inde : celle du livre de la jungle des castes et celle de l'invention des maharajas ; celle des Indiens eux-mêmes, de leurs traditions multiples, en particulier de leur tradition - trop ignorée - de rébellion. Il nous parle de la religion des exclus, des poètes et des musiciens de la bhakti, au moins aussi importante que la tradition des brahmanes.Il explique la complexité et le poids des castes. Il détaille la glaciation que fut l'occupation anglaise, puis il raconte le réveil et l'indépendance, mais aussi la division en deux Etats. Au total, une formidable relecture de l'histoire ancienne et récente de l'Inde, un livre nécessaire sur l'Inde d'hier pour comprendre l'Inde de demain. Livre https://www.cultura.com/p-l-inde-continent-rebelle-9782020358613.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/59_9782020358613_1_75.jpg available_within_x_days 20.2 Fournisseur Cultura 9782020358613 FR:::4.99 EUR 9782020358644 Un Monde De Cristal Un monde de cristal.Les six nouvelles de Viktor Pelevine ici recueillies nous mènent à travers une Russie hallucinée où passé et présent, rêve et réalité, vie et mort se mêlent comme dans La Mitrailleuse d'argile, son précédent livre, que la critique avait jugé pétaradant de sophismes hilarants et de paradoxes jubilatoires (G. Anquetil, Le Nouvel Observateur), cocasse et grave (J. -L. Perrier, Le Monde), d'une virtuosité de construction époustouflante (J.-B. Harang, Libération). Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-un-monde-de-cristal-9782020358644.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/55_9782020358644_1_75.jpg unavailable 15.2 Fournisseur Cultura 9782020358644 FR:::4.99 EUR 9782020358781 István Arrive Par Le Train Du Soir Joseph aime Odile, il aime Istvan, son ami de jeunesse, il aime aussi Christine, et Alicia, une fille étonnante, spécialiste du magdalénien, et aussi sa tante Emma.Il aime observer son jardin, à la jumelle ou à l'oeil nu, il aime être nu. Mais voici qu'il y a un mort depuis huit jours dans le jardin, près du clapier à lapins. Odile est absente, et ce week-end Istvan arrive de Budapest, par le train du soir. Alors Joseph se demande où est l'anomalie, quel couteau il a perdu, quelle femme le guette aux Galeries Lafayette. Il se demande pourquoi Istvan, son meilleur ami, file nuitamment un homme dangereux sur les quais de la Seine ; et s'il a vraiment reconnu Alicia dans un peep-show de Milan ; pourquoi il garde dans ses poches la photo d'une femme nue en posture acrobatique, du sable dans une boîte, un ticket de consigne de la gare de l'Est.Enfin Joseph voudrait savoir quelque chose. Mais on apprend toujours trop tard qu'il aurait fallu ne pas entendre, ne pas voir. Et nous vivons avec les ombres, avec les fantômes. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-istvan-arrive-par-le-train-du-soir-9782020358781.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/25_9782020358781_1_75.jpg available_within_x_days 17.0 Fournisseur Cultura 9782020358781 FR:::4.99 EUR 9782020358798 Le Pays De La Littérature - Des Serments De Strasbourg À L'enterrement De Sartre Lorsque le 14 février 842, à Strasbourg, Charles le Chauve et Louis le Germanique décident de prononcer en langue vulgaire - franque pour l'un, tudesque pour l'autre - les Serments qui donnent naissance aux deux royaumes égaux de France et d'Allemange, ils font de ces langues du peuple le lieu de convergence entre géographie, identité et imaginaire.Pour ce qui nous concerne, durant onze siècles, la littérature, à l'origine en langue d'oïl, va se faire de plus en plus française et de plus en plus littéraire. Partant du constat que la littérature se vit chez nous à la fois comme essence et comme existence, Pierre Lepape se fait le brillant raconteur de cet art en perpétuel mouvement de tourniquet: à la fois création privée et affaire d'État, religion et institution, système symbolique et polissage de la langue.Les quarante-quatre chapitres du livre sont autant d'épisodes qui jalonnent ce formidable voyage dans le temps, à travers Le Pays dela littérature: onze siècles d'un récit ponctué d'analyses détaillées, de promenades romanesques, de mises au point historiques et de lectures inattendues.Feuilleton tumultueux de l'art d'écrire et de penser dans l'intimité d'une langue française qui, à travers le prestige de ses écrivains, n'a cessé de briller, Le Pays de la littérature est un ouvrage de référence, érudit et limpide, autant qu'un livre de chevet passionnant. Livre > Littérature > Essais littéraires https://www.cultura.com/p-le-pays-de-la-litterature-des-serments-de-strasbourg-a-l-enterrement-de-sartre-9782020358798.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/21_9782020358798_1_75.jpg available_within_x_days 26.4 Fournisseur Cultura 9782020358798 FR:::4.99 EUR 9782020358828 Passage À L'ennemie L'inspecteur Arjona, chargé par les Renseignements généraux d'infiltrer un groupe de délinquants, s'oblige à rédiger des rapports secrets à l'adresse de son ministre de tutelle.Mais deux éléments inopportuns perturbent la rédaction de ses écrits : l'abus de haschich auquel le contraignent ses mauvaises fréquentations, et la présence bouleversante, dans le groupe observé, d'une jeune personne prénommée Dulcinée.Et l'on va voir, insidieusement, le ton implacable et martial des premiers rapports s'adoucir, vaciller, s'amiévrir et se désordonner, jusqu'à complètement se retourner. Et notre inflexible agent des RG, être gagné, insidieusement, à la cause délinquante, et plus encore à la cause amoureuse.Cette ironique métamorphose donne à Lydie Salvayre l'occasion de fustiger avec une allègre férocité les tenants d'un Ordre renforcé contre ceux-là qui, petitement, le menacent. C'est l'occasion aussi pour elle d'écrire, car elle a un coeur, une histoire d'amour silencieuse et nocturne. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-passage-a-l-ennemie-9782020358828.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/67_9782020358828_1_75.jpg available_within_x_days 15.2 Fournisseur Cultura 9782020358828 FR:::4.99 EUR 9782020358910 Iran : Comment Sortir D'une Révolution Religieuse Toutes sortes de signes l'attestent : l'Iran est en train d'en finir avec sa révolution.Sous les apparences de l'ordre moral encore maintenu par des polices et des milices, le désenchantement est général, l'individualisme et le désir de consommation ne cessent de gagner du terrain, la démocratie s'installe comme le régime de croisière du pays. Mais pourquoi et comment sort-on d'une révolution islamique ? C'est que celle-ci n'a pas laissé la société intacte. La révolution n'a pas été une parenthèse, au contraire : l'Iran de 1999 est un pays profondément transformé dans ses structures sociales, économiques.Si le politique a été saisi par le religieux, l'inverse est plus vrai encore : l'islam n'est pas sorti indemne de l'expérience d'une politisation extrême. Et s'il a théorisé l'entrée en révolution, l'islam est aujourd'hui mis à contribution par des théologiens et des philosophes pour penser la sortie de la révolution et la progression vers la démocratie. Dans les sphères officielles, le discours sur la religion fait place maintenant à une réflexion sur la culture, comme si l'identité iranienne avait cessé de s'enraciner dans une transcendance.La culture ? Ce qui reste quand l'utopie a disparu... Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-iran-comment-sortir-d-une-revolution-religieuse-9782020358910.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/68_9782020358910_1_75.jpg available_within_x_days 20.2 Fournisseur Cultura 9782020358910 FR:::4.99 EUR 9782020359030 Le Clonage Humain Depuis la naissance de la brebis dolly, la question du clonage humain préoccupe, inquiète, effraie.Mais de quoi s'agit-il exactement ? oú sont réellement les risques ? va-t-on traiter les corps humains comme des choses ? copier une personne en plusieurs exemplaires ? peut-on le permettre ? doit-on l'interdire ?Nous avons voulu faire le point. la perspective du clonage humain rend indispensable de confronter les analyses issues de plusieurs disciplines. dans ce livre, la contribution de chacun d'entre nous est donc suivie d'une discussion commune, oú se lisent nettement nos accords mais aussi nos divergences.Objectif : clarifier un débat public fondamental - et qui ne fait que commencer. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-le-clonage-humain-9782020359030.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/19_9782020359030_1_75.jpg available_within_x_days 18.6 Fournisseur Cultura 9782020359030 FR:::4.99 EUR 9782020359047 Desempares (les) Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-desempares-les-9782020359047.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/36_9782020359047_1_75.jpg available_within_x_days 20.2 Fournisseur Cultura 9782020359047 FR:::4.99 EUR 9782020359061 Je Suis Le Gardien Du Phare, Et Autres Recits Fantastiques Les neuf récits réunis dans ce recueil tentent de répondre par le fantastique à une question simple : l'homme de la fin du xxe siècle peut-il encore se retrancher du monde, fuir le pluriel au profit du singulier et devenir un électron libre ?Chaque antihéros de ces textes fait ou a fait l'éloge de la fuite , que ce soit dans un train, sur une improbable frontière, dans un monastère, dans une ville rayée de la carte ou au sommet d'un phare. Mais chacun, peu à peu, est contraint de répondre par la négative. le for intérieur a été anéanti. c'est vers de nouvelles formes de solitude que l'homme doit se tourner. éric faye écrit en jouant avec le temps, loin des conventions du naturalisme, et parvient à créer d'étonnants univers oú la réalité bascule. Prix des deux magots 1998. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-je-suis-le-gardien-du-phare-et-autres-recits-fantastiques-9782020359061.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/34_9782020359061_1_75.jpg available_within_x_days 6.5 Fournisseur Cultura 9782020359061 FR:::4.99 EUR 9782020359382 Lettres Lutheriennes. Petit Traite Pedagogique En 1975, moins d'un an avant d'être assassiné, pier paolo pasolini écrivait pour un jeune napolitain imaginaire, gennariello, un petit traité pédagogique , qui inaugurait une série de textes polémiques et violents sur la vie sociale, politique et intellectuelle de l'italie de la fin du xxe siècle. Texte inspiré et prémonitoire, ce livre devait devenir, après la mort du poète-cinéaste, un véritable bréviaire de la révolte et de l'anticonformisme, où pasolini livre la part la plus intime de son immense personnalité sur des sujets aussi divers que la drogue, l'avortement, le fascisme, le sexe, le cinéma, la linguistique, la religion, la censure, la télévision. de même que je t'ai choisi tu m'as donc choisi. Nous sommes à égalité. nous sommes en train d'échanger des faveurs. naturellement, si d'autres que toi le lisent, ce texte pédagogique ment, parce que tu n'y es pas, avec ta part dans le dialogue, ta voix, ton sourire. eh bien, tant pis pour les lecteurs qui ne sauront pas t'imaginer. si tu n'es pas un miracle, tu es une exception, ça oui, c'est vrai. peut-être même à naples, où tant de garçons de ton âge sont d'ignobles fascistes. Mais que pouvais-je trouver de mieux, pour rendre mon texte au moins littéralement exceptionnel ? . Livre > Livres Universitaires > Livre de Lettres et Linguistique > Critiques et Essais Littéraires https://www.cultura.com/p-lettres-lutheriennes-petit-traite-pedagogique-9782020359382.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/47_9782020359382_1_75.jpg unavailable 17.0 Fournisseur Cultura 9782020359382 FR:::4.99 EUR 9782020359429 La Strategie Du Cameleon Livre https://www.cultura.com/p-la-strategie-du-cameleon-9782020359429.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/71_9782020359429_1_75.jpg available_within_x_days 15.2 Fournisseur Cultura 9782020359429 FR:::4.99 EUR 9782020359467 Le Passeur De Temps. Modernite Et Nostalgie L'expérience du temps se modifie : l'être n'est plus pour nous le permanent mais l'événement pur d'un passage.Avec la photographie, le cinéma, la télévision, notre époque est celle des fantômes. Non seulement les êtres passent, mais ils repassent, ils peuvent revenir. Le passeur de temps est donc notre contemporain : guéri de la nostalgie de l'éternel et des promesses de l'histoire, il éprouve la passagèreté de l'être. Aussi, dans son livre, Sylviane Agacinski propose-t-elle une éthique de l'éphémère qui réponde du présent.Le temps médiatique impose son emprise au rythme de la vie sociale et politique : plutôt que de succomber au regret des formes anciennes, la démocratie devra se redéfinir en tenant compte des médias, même si elle doit faire valoir son droit à la patience. Au plus fort du mouvement qui nous pousse en avant, se pose ainsi la question de ce qui demande du temps et de ce qui mérite de durer. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-le-passeur-de-temps-modernite-et-nostalgie-9782020359467.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/74_9782020359467_1_75.jpg available_within_x_days 20.1 Fournisseur Cultura 9782020359467 FR:::4.99 EUR 9782020359474 Ma République Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-ma-republique-9782020359474.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/48_9782020359474_1_75.jpg unavailable 19.0 Fournisseur Cultura 9782020359474 FR:::4.99 EUR 9782020359481 Visions Fugitives Labyrinthes de souvenirs éphémères, instants de vie réels ou inventés, présent inévitablement tricoté dans le passé, tous les récits réunis dans ce recueil portent la marque d'un écrivain fasciné par le cinéma. Que ce soit avec visions fugitives (un musicologue américain en route pour un village de la meuse en ruine pendant la première guerre mondiale), hantise (un architecte-paysagiste, victime d'une étrange schizophrénie), vidéo pour adultes (le cynisme oxonien dans toute sa splendeur), fantaisie sur une valse aimée (à hambourg, une petite prostituée mélomane rencontre un jeune pianiste) ou encore varengeville (georges braque console un petit garçon). Ce recueil pourrait aussi - si le titre n'était pas déjà pris - s'intituler je suis une caméra . Livre https://www.cultura.com/p-visions-fugitives-9782020359481.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/76_9782020359481_1_75.jpg available_within_x_days 20.2 Fournisseur Cultura 9782020359481 FR:::4.99 EUR 9782020359658 La Jouissance De L'hysterique Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-la-jouissance-de-l-hysterique-9782020359658.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/26_9782020359658_1_75.jpg available_within_x_days 8.3 Fournisseur Cultura 9782020359658 FR:::4.99 EUR 9782020359665 L'art Du Lieu Commun - Du Bon Usage De La Doxa Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-l-art-du-lieu-commun-du-bon-usage-de-la-doxa-9782020359665.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/81_9782020359665_1_75.jpg unavailable 20.2 Fournisseur Cultura 9782020359665 FR:::4.99 EUR 9782020359696 La Guerre Censuree. Une Histoire Des Combattants Europeens De 14-18 Si la Grande Guerre fournit le cadre chronologique à cette étude, elle n'en est pas l'objet principal.Frédéric Rousseau décrit une guerre à hauteur d'homme ; il s'intéresse aux êtres qui combattent en première ligne, à ceux qui non seulement affrontent les intempéries, les privations mais encore doivent concilier leur sens du devoir patriotique avec la peur de flancher, de souffrir, la peur de mourir, la peur de tuer. Comment les hommes tiennent-ils ? Telle est l'une des questions auxquelles l'auteur tente de répondre en donnant la parole à des combattants, anonymes ou célèbres, originaires des principaux pays européens en guerre.En portant ce regard original sur cette grande guerre européenne, par-delà les drapeaux et les uniformes, Frédéric Rousseau dégage ainsi une véritable Communauté européenne de la souffrance. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-la-guerre-censuree-une-histoire-des-combattants-europeens-de-14-18-9782020359696.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/15_9782020359696_1_75.jpg available_within_x_days 21.7 Fournisseur Cultura 9782020359696 FR:::4.99 EUR 9782020359719 Guide Culturel Des Juifs D'europe Une équipe de journalistes, d'historiens, d'amoureux de l'histoire juive, a entrepris d'écrire ce guide unique qui conduira le voyageur à découvrir une europe inconnue, en dehors des circuits touristiques. Certains lieux sont célèbres et incontournables - tels le ghetto de venise ou le vieux quartier juif de prague -, mais les trésors d'une culture juive qui a marqué et marque encore l'europe sont absents des ouvrages habituels. a chaque étape, vous pourrez désormais visiter les synagogues de provence ou les ruelles de petites villes de roumanie ou d'ukraine, retrouver la vie juive de jadis à sarajevo, à istanbul ou à sofia, savoir qu'au coin d'une rue il y a souvent un musée, un temple, un cimetière, un souvenir, une anecdote. Si le guide se divise en grandes aires géographiques européennes, c'est pour mieux raconter l'histoire de cette culture passée ou présente, vous permettre de refaire le parcours, simplement en tournant les pages. Livre > Loisirs - Nature - Voyage https://www.cultura.com/p-guide-culturel-des-juifs-d-europe-9782020359719.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/0_9782020359719_1_75.jpg available_within_x_days 29.4 Fournisseur Cultura 9782020359719 FR:::4.99 EUR 9782020359788 Histoire Juive. De La Revolution A L'etat D'israel. Faits Et Documents Comment rendre compte de la formidable diversité du peuple juif, uni par une communauté de destin mais dispersé à travers les continents ?Parce qu'elle s'inscrit dans les espaces et dans les temps de l'histoire du monde, depuis la révolution française jusqu'à la seconde guerre mondiale et la création de l'etat d'israël, l'histoire juive de renée neher-bernheim retrace de manière éclairante, dans un style vigoureux, la vie des juifs et leur vitalité, aussi bien dans les périodes de persécutions que dans celles d'épanouissement.L'analyse approfondie est rehaussée de nombreux documents. textes officiels, souvenirs de contemporains, témoignages littéraires, cartes et tableaux contribuent à faire de cet ouvrage de référence une lecture passionnante qui dévoile la singulière richesse de l'histoire du peuple juif. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-histoire-juive-de-la-revolution-a-l-etat-d-israel-faits-et-documents-9782020359788.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/73_9782020359788_1_75.jpg unavailable 12.7 Fournisseur Cultura 9782020359788 FR:::4.99 EUR 9782020359801 Reussir L'ecole. Pour Une Politique Educative Nous avons pris le risque de dresser un bilan.Plus : nous avons aggravé notre cas en dégageant des priorités pour l'Ecole future. Quelques années au coeur du système nous ont convaincus de la nécessité d'aider une opinion souvent désorientée à comprendre une réalité vitale... Ainsi Philippe Joutard et Claude Thélot annoncent-ils, au début de ce livre, leurs intentions. Ils souhaitent que le lien passionnel qui unit les Français à leur Ecole n'alimente pas des polémiques dignes du café du commerce.Mais qu'on vérifie l'état des lieux avant de parler, qu'on soit à la fois ambitieux et modeste, qu'on agisse avec les acteurs de l'Ecole, et non contre eux. Le premier des auteurs est un homme de terrain, enseignant, chercheur, recteur. Le second est reconnu comme pionnier et expert en matière d'évaluation. Ils ont mis en commun leur expérience et leur savoir pour nous proposer un livre clair, scrupuleux, convaincant.Un livre nécessaire au parent d'élève comme au professeur, au ministre comme au simple citoyen. Livre https://www.cultura.com/p-reussir-l-ecole-pour-une-politique-educative-9782020359801.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/3_9782020359801_1_75.jpg available_within_x_days 20.2 Fournisseur Cultura 9782020359801 FR:::4.99 EUR 9782020359894 Du Texte A L'action, Tome 2 (ii) - Essais D'hermeneutique Du texte à l'action rassemble les principaux articles rédigés par Paul Ricoeur depuis Le Conflit des interprétations (1969). Non sans lien avec la publication d'oeuvres maîtresses - La Métaphore vive et les trois tomes de Temps et Récit -, Paul Ricoeur n'a jamais cessé de s'interroger sur l'unité de son propre travail, et de déployer les divers registres de sa réflexion sous la forme d'articles, de conférences et d'essais. Du texte à l'action, qui rythme les étapes d'un parcours original - de la phénoménologie à l'herméneutique, de l'herméneutique du texte à l'herméneutique de l'action -, met l'accent sur les rapports qui interviennent entre une réflexion sur le discours et le récit, et une interrogation sur l'idéologie et l'action humaine au sein de la Cité.Ce parcours n'est pas dissociable de la volonté de confronter et d'échanger qui traverse tous ces essais : Paul Ricoeur y entrecroise sa pensée avec celle de Dilthey, de Heidegger, de Gadamer, mais aussi avec les sciences humaines, l'Ecole de Francfort, la philosophie du langage et la philosophie politique. Du texte à l'action manifeste avec éclat cette passion de philosopher qui caractérise toute l'oeuvre de Paul Ricoeur. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-du-texte-a-l-action-essais-d-hermeneutique-vol02-9782020359894.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/9_9782020359894_1_75.jpg available_within_x_days 10.5 Fournisseur Cultura 9782020359894 FR:::4.99 EUR 9782020359917 Pouvoirs N.87 - L'extrême-droite En Europe Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines https://www.cultura.com/p-revue-pouvoirs-n-87-l-extreme-droite-en-europe-9782020359917.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/11_9782020359917_1_75.jpg available_within_x_days 14.5 Fournisseur Cultura 9782020359917 FR:::4.99 EUR 9782020360364 Je Pense A Autre Chose Paul klein a décidé de passer outre au jugement d'autrui et, débarrassé de toute pudeur, il donne libre cours à ses confessions: mari délaissé, amant fatigué, météorologue désabusé et interné volontaire dans un hôpital psychiatrique de jérusalem, il est persuadé d'être la victime d'un complot familial. Il fouille son passé, évoque les tourments de sa sexualité, l'amour maladroit qu'il a éprouvé pour deux femmes, et sonde la haine sournoise que lui a toujours vouée simon, son frère jumeau. ce double machiavélique a-t-il détruit sa vie ?Une fois de plus, chez jean-paul dubois, les paranoïaques ont raison de se faire du souci. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-je-pense-a-autre-chose-9782020360364.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/65_9782020360364_1_75.jpg available_within_x_days 7.4 Fournisseur Cultura 9782020360364 FR:::4.99 EUR 9782020360548 Les Syndicats En Miettes Livre https://www.cultura.com/p-les-syndicats-en-miettes-9782020360548.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/9_9782020360548_1_75.jpg available_within_x_days 17.3 Fournisseur Cultura 9782020360548 FR:::4.99 EUR 9782020360807 Schoenberg Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-schoenberg-9782020360807.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/80_9782020360807_1_75.jpg unavailable 8.6 Fournisseur Cultura 9782020360807 FR:::4.99 EUR 9782020360814 L'affreux Pastis De La Rue Des Merles Dans un immeuble cossu de la rue des Merles ont lieu, coup sur coup, un vol de bijoux et un meurtre. Flanqué des inspecteurs Gaudenzio, alias Beau-Blond, et Pompée, dit Le Grappin, don Ciccio enquête. Ce qui ne présage rien de bon : quand la police fait appel à don Ciccio, c'est que l'affaire est complexe. De suspects farfelus en élucubrations philosophiques, il va y avoir du vilain... Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-l-affreux-pastis-de-la-rue-des-merles-9782020360814.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/37_9782020360814_1_75.jpg unavailable 7.4 Fournisseur Cultura 9782020360814 FR:::4.99 EUR 9782020360906 Tu Seras Mon Couteau Tu seras mon couteau. Si tu es celle que j'ai vue là-bas, les bras serrés autour de toi avec un léger sourire brisé, alors je pense que tu comprendras [...] je ne veux pas te rencontrer ni te déranger dans ta vie quotidienne, mais j'aimerais que tu acceptes de recevoir des lettres de moi. C'est ainsi que commence la première lettre d'un inconnu à une inconnue. Il lui propose une histoire d'amour épistolaire absolue, fulgurante, limitée dans le temps, illimitée dans le pouvoir des mots qui veulent aller jusqu'au bout de ce chemin vers l'Autre.Cet Autre pour l'homme, c'est la femme. De ses réponses à elle, Myriam, nous ne savons que ce qui se dessine en filigrane dans ses lettres à lui, Yaïr. A mesure qu'avance ce monologue qui sert d'écrin à la voix d'une femme, l'homme qui en appelle à la complicité des lettres de Flaubert et de Kafka, se décompose et se défait. Rêves, orgueil, égoïsme, narcissisme, s'effritent pas à pas pour nous laisser découvrir à l'horizon le chemin qui mène un homme enfin nu vers la femme toujours nue et vulnérable.Pari exigeant et sublime superbement tenu par David Grossman qui, après avoir exploré la grammaire intérieure, s'engage ici dans la grammaire amoureuse et, au-delà, dans la possibilité même d'atteindre l'Autre par la parole et l'écriture. David Grossman, né à Jérusalem en 1954, est considéré comme l'écrivain israélien le plus doué de sa génération. Il est l'auteur de quatre autres romans, Le Sourire de l'agneau , Voir ci-dessous : Amour , Le Livre de la grammaire intérieure , L'Enfant zigzag , de deux récits documentaires courageux, Le Vent jaune , Les Exilés de la Terre promise , et d'une dizaine de livres pour la jeunesse.Traduits dans vingt-deux langues, ces ouvrages ont été distingués par de nombreux prix. L'Enfant zigzag a été couronné par le Premio Grinzane et le Premio Mondelo en Italie. David Grossman vit à Jérusalem avec sa femme et ses trois enfants. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-tu-seras-mon-couteau-9782020360906.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/13_9782020360906_1_75.jpg available_within_x_days 22.3 Fournisseur Cultura 9782020360906 FR:::4.99 EUR 9782020361125 Economie Internationale. Faits, Theories Et Politiques Voici un outil relativement inédit par le champ couvert. C'est en effet l'un des rares ouvrages à traiter des deux grandes branches de la discipline souvent abordées séparément : les théories de l'échange international (1re partie) et celles de la finance internationale (2ème partie). De plus, la théorie est ici complétée par l'étude des mutations historiques des relations commerciales ou financières internationales. enfin, le champ de l'économie internationale est considérablement élargi par la troisième partie de l'ouvrage qui traite les problèmes de gestion des politiques macroéconomiques dans une économie mondialisée.En alliant ainsi la synthèse des théories, la présentation des faits, la discussion des enjeux politiques contemporains, cet ouvrage offre une analyse très complète des questions soulevées par les relations économiques internationales. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-economie-internationale-faits-theories-et-politiques-9782020361125.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/3_9782020361125_1_75.jpg unavailable 8.6 Fournisseur Cultura 9782020361125 FR:::4.99 EUR 9782020361347 La Refondation Du Monde Dans l'air du temps, quelque chose sonne faux et nous alarme.Faut-il nous résigner à la fin des pensées universalistes, au règne versatile de la démocratie d'opinion, au nouveau dogmatisme du tout-marché ou de la technoscience, à l'évanouissement définitif des utopies et de l'espérance ? Derrière ce discours, nous devinons des formes nouvelles de domination, des inégalités accentuées, un principe d'humanité qui fait naufrage. Mais ces périls nous trouvent étrangement désarmés.Après un siècle marqué par les tyrannies, les folies et les ruines, nous ne savons plus comment faire face. Nous sommes revenus de tout et trop vite désabusés. Rarement, il nous avait semblé plus urgent de retrouver un peu de terre ferme. C'est à cette nécessaire refondation que nous convie Jean-Claude Guillebaud. Le goût de l'avenir, l'égalité, la raison, l'universel, la liberté, la justice : chacune de ces valeurs est le fruit d'une histoire particulière, enracinée dans la pensée grecque, le judaïsme et le christianisme.Seule la claire conscience de cette histoire permet de comprendre pourquoi ces valeurs sont à la fois plus essentielles et plus fragiles que jamais. Refonder le monde, ce n'est pas seulement résister à la barbarie, c'est redéfinir loyalement ce qui nous rassemble et vers quel futur nous voulons marcher. Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-la-refondation-du-monde-9782020361347.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/5_9782020361347_1_75.jpg unavailable 22.1 Fournisseur Cultura 9782020361347 FR:::4.99 EUR 9782020361385 Lieux Et Destins De L'image - Un Cours De Poetique Au College De France 1981-1993 Ce que j'ai voulu et tenté : poser la question de la poésie en témoin de sa propre époque ; analyser pour cela les voies de la création poétique dans de grandes oeuvres du passé - reconnues en leur différence grâce aux travaux historiques - mais en observant aussi et d'abord dans l'être qu'on est les circonstances et les démarches - hésitations, aspirations contradictoires, affirmations de valeurs là même où l'on veut que les faits prévalent - du travail auquel on se voue ; reconnaître ainsi, au point d'origine de l'intuition poétique, la parenté de l'entreprise des peintres, des musiciens, des poètes, cordes, chacun, d'une unique lyre ; et comprendre, au terme s'il en est un de l'enquête, la nature et le rôle de cette fonction poétique dont on voit bien qu'elle procure parfois assez de sens à la vie pour que celle-ci continue, malgré le peu de réponse qu'elle sait qu'elle doit attendre du lieu naturel renoncé dès l'institution du langage. Un grand projet ! mais si vaste, autant qu'ambitieux, qu'il en devenait raisonnable. d'évidence, en effet, il ne pouvait s'agir sur un tel chantier que de relevés préliminaires. [. ] il y a des esprits qui misent sur le langage, mais il en est d'autres qui sont sensibles d'emblée aux insuffisances et aux leurres de ce langage qu'ils n'en aiment pas moins pourtant - étant peut-être même de ceux qui l'affectionnent le plus, présence blessée, précaire. Et pour ma part je crois que c'est seulement quand on s'attache à lui, et à sa parole, de cette seconde façon, avec soupçon, sentiment de l'exil au sein des mots, et donc nostalgie, élan de tout l'être, exigence, que l'on accède à un sentiment de la finitude qui ouvre - et c'est alors la poésie même - à la mémoire de l'immédiat et à l'expérience de l'unité. y. b. Livre > Littérature > Essais littéraires https://www.cultura.com/p-lieux-et-destins-de-l-image-un-cours-de-poetique-9782020361385.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/35_9782020361385_1_75.jpg available_within_x_days 24.0 Fournisseur Cultura 9782020361385 FR:::4.99 EUR 9782020361392 Comparer L'incomparable Au Chaland !Entre historiens et anthropologues, depuis plus d'un siècle, le champ du comparatisme s'étend à perte de vue. Il est en friche. Pourquoi ? Parce que la science historique est née avec et pour la Nation, parce que les historiens d'Europe naissent encore aujourd'hui nationaux, alors que l'anthropologie s'est voulue d'emblée comparative, qu'elle n'a jamais imposé de frontière entre les sociétés d'autrefois et les cultures d'ailleurs.Un pamphlet ? Oui, et théorique. Pour dénoncer les mensonges et les dangers mortels de l'incommensurable, de l'incomparable des nationaux de tout poil. Pour montrer ensuite comment construire des comparables : qu'il s'agisse de voir comment des pratiques d'assemblée entre l'Ethiopie, les cités grecques et les Cosaques du XVe siècle dessinent un lieu du politique et esquissent des formes de démocratie distinctes ; ou bien quelle est l'alchimie de tant de purifications ethniques en regard de l'idéologie athénienne d'une pure autochtonie, de la représentation fantasmatique d'un Français, dit de souche, et des parcours de civilités autres qui ont choisi de séparer la terre et les morts sans avoir lu Barrès ni connu la fureur des bons Aryens.Comparatisme constructif, avez-vous dit ? Sans l'ombre d'une hésitation, et délibérément postdéconstructionniste.M. D. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-comparer-l-incomparable-9782020361392.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/7_9782020361392_1_75.jpg unavailable 19.0 Fournisseur Cultura 9782020361392 FR:::4.99 EUR 9782020361507 Les Juges Départ du vol New York-Tel-Aviv. Parmi les passagers, Claudia va retrouver David, l'homme qu'elle aime. Razziel a rendez-vous avec Paritus, le mystérieux Sage qui l'a aidé quand il était en prison, dépossédé de sa mémoire. Malade, Yoav retourne ne Israël Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-les-juges-9782020361507.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/18_9782020361507_1_75.jpg unavailable 18.9 Fournisseur Cultura 9782020361507 FR:::4.99 EUR 9782020361576 Le Siècle Des Moralistes Le siècle des moralistes. Pourquoi des auteurs, au xvie et au xviie siècle, ont-ils cru nécessaire de publier sur les moeurs et sur la morale des ouvrages morcelés ou fragmentaires ? comment situer dans son contexte historique cette écriture atomisée ? ces questions et quelques autres sont au centre du présent ouvrage, qui s'attache pour l'essentiel aux oeuvres de montaigne, la rochefoucauld, pascal et la bruyère. sans méconnaître les moralistes moins connus, bérengère parmentier propose de relire activement ces écrivains majeurs, en reconnaissant dans leurs différentes oeuvres une seule et même réflexion critique sur la possibilité et les limites de l'énonciation morale. Elle montre qu'ils ne font ainsi que s'aviser de l'épuisement des valeurs traditionnelles, épuisement qu'ils affrontent avec audace et rigueur. l'étude commence par l'analyse des principales oeuvres considérées ( les essais , les maximes , les pensées , les caractères ) ; elle place ensuite ces oeuvres en perspective dans différents chapitres consacrés à l'histoire sociale, l'histoire littéraire, les enjeux critiques, pour ouvrir enfin à une relecture des moralistes à partir de notre modernité. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-le-siecle-des-moralistes-9782020361576.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/3_9782020361576_1_75.jpg available_within_x_days 9.5 Fournisseur Cultura 9782020361576 FR:::4.99 EUR 9782020361583 Littérature Et Engagement - De Pascal À Sartre Littérature et engagement. A toutes les époques, s'est manifestée chez les hommes de lettres une présence à la politique qui a pris des formes variées, constamment réinventées selon les occasions et les circonstances. pourquoi, dès lors, la question de l'engagement a-t-elle si visiblement obsédé les écrivains du xxe siècle ? c'est que la modernité a, pour paraphraser baudelaire, dépolitiqué les écrivains : l'engagement a alors cessé d'être une évidence communément ressentie et partagée. Il est devenu une ombre portée sur la littérature tout entière. dans la foulée de la révolution d'octobre 1917, comment concevoir une littérature absente du débat et incapable d'être en prise sur l'histoire et le temps présent ? mais comment aussi conserver au fait littéraire, en son principe dégagé du politique et de ses contraintes, sa spécificité et son autonomie ? plus qu'une histoire politique des écrivains, ce livre cherche à comprendre comment se sont négociés, à travers l'engagement, les rapports entre littérature et champ politique. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Philosophie https://www.cultura.com/p-litterature-et-engagement-de-pascal-a-sartre-9782020361583.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/6_9782020361583_1_75.jpg available_within_x_days 8.8 Fournisseur Cultura 9782020361583 FR:::4.99 EUR 9782020361590 Les Romanciers Du Réel - De Balzac À Simenon Ce livre décrit et met en place la lignée des grands romanciers qui ont pris en charge la représentation de la société française pendant un bon siècle. Soit en succession balzac, stendhal, flaubert, zola, maupassant, proust, céline et simenon. ces auteurs participent tous de la problématique réaliste mais ont aussi en commun de ne pas s'y enfermer, de réussir à la dépasser, leur préoccupation récurrente étant de débusquer les mécanismes et structures du social à différentes époques. Ainsi chaque romancier finit par mettre en oeuvre une sociologie qui lui est propre. Celle-ci cependant n'est pas le fait d'un discours rapporté mais se dégage de la fiction même, de son imaginaire, de son écriture. dans des aperçus d'ensemble comme en huit portraits particuliers, on verra comment les différents romanciers jouent ainsi une partie serrée, en tentant de réconcilier ces postulats contradictoires que sont la totalité et le détail, la nécessité et la contingence, la vérité et le désir. Une partie qui, quand on y regarde de près, se joue aujourd'hui encore. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-les-romanciers-du-reel-de-balzac-a-simenon-9782020361590.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/29_9782020361590_1_75.jpg available_within_x_days 9.5 Fournisseur Cultura 9782020361590 FR:::4.99 EUR 9782020361736 La Mort Des Dinosaures . L'hypothese Cosmique Pourquoi les dinosaures, qui détiennent - et de très loin le record de longévité sur notre planète, ont-ils soudainement disparu il y a 65 millions d'années ? a cette question, qui intrigue depuis longtemps le chercheur aussi bien que l'homme de la rue, de multiples réponses ont été apportées : drame écologique, extinction due à une évolution naturelle, catastrophe d'origine volcanique ou cosmique. Cette dernière hypothèse, celle de l'impact d'un astéroïde ayant pour conséquence d'obscurcir durablement l'atmosphère et de provoquer une extinction d'espèces sans précédent, s'est vue confortée il y a quelques années par la découverte, sur la côte du mexique, d'un cratère fossile de près de 200 km de diamètre. A mi-chemin entre roman policier et article scientifique, ce récit retrace les péripéties de la découverte du cratère de chicxulub et analyse les controverses qu'elle a suscitées. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-la-mort-des-dinosaures-l-hypothese-cosmique-9782020361736.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/4_9782020361736_1_75.jpg unavailable 7.6 Fournisseur Cultura 9782020361736 FR:::4.99 EUR 9782020361743 Le Siecle De La Presse (1830-1939) Le siècle de la presse traite de l'essor, de l'apogée et du déclin du premier média de masse en France de 1830 à 1939. L'hypothèse de départ est qu'en 1830, lorsqu'une ordonnance de Charles X suspend la liberté de la presse périodique, une confrontation entre le pouvoir et la presse éclate. Mais les journaux l'emportent sur le pouvoir autoritaire et contribuent à une mobilisation politique effective ; à l'échelle de l'époque, on peut parler d'un pouvoir sur les masses socialement visible et politiquement décisif. Cent ans plus tard, les images sont systématiquement utilisées dans la presse, les récepteurs de radio se multiplient et ces deux nouveautés concurrencent la fonction d'information de la presse et en modifient l'impact. En un siècle, le lectorat lui aussi a changé, passant de cent mille lecteurs sous la Restauration à une dizaine de millions d'exemplaires lus en 1939. Mais si les tirages augmentent, les capitaux engagés sont de plus en plus énormes et la presse devient soumise aux règles de la rentabilité capitaliste : elle est alors un enjeu de pouvoir (informer, c'est influencer), un enjeu économique (un journal, c'est une entreprise) et un enjeu social et culturel car, selon le positionnement du public qu'elle vise, elle diffuse ou créé de nouvelles formes culturelles. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-le-siecle-de-la-presse-1830-1939-9782020361743.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/10_9782020361743_1_75.jpg available_within_x_days 27.0 Fournisseur Cultura 9782020361743 FR:::4.99 EUR 9782020361750 Cabu En Chine La Chine est forcément une histoire d'amour.Impossible de rester indifférent. Envoûtés, nous l'avons été. La Chine nous a pris à corps et à coeur. Mais que d'interrogations aussi ! Sauf à être aveugle, l'analyse est sévère. Après des décennies de furie maoïste, on continue d'y violer allégrement les règles élémentaires de la démocratie. Pas question d'être complice. La Chine abrite le dernier grand goulag du monde. Le Tibet est sous sa botte. Face à cette Chine où cohabitent tant d'extrêmes, nous avons, chacun à notre manière, porté un regard à la fois ouvert et caustique, tendre et dur, juste mais jamais neutre.Nous avions déjà fait équipe ensemble il y a quelques années pour un livre sur le Japon. La Chine, civilisation mère de l'Asie orientale, était une destination qui s'imposant d'elle-même. Livre https://www.cultura.com/p-cabu-en-chine-9782020361750.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/59_9782020361750_1_75.jpg unavailable 18.6 Fournisseur Cultura 9782020361750 FR:::4.99 EUR 9782020361828 Histoire De La France T.1 Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-france-t-1-9782020361828.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/39_9782020361828_1_75.jpg unavailable 9.1 Fournisseur Cultura 9782020361828 FR:::4.99 EUR 9782020361835 Histoire De La France T.2 Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-france-t-2-9782020361835.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/35_9782020361835_1_75.jpg unavailable 9.1 Fournisseur Cultura 9782020361835 FR:::4.99 EUR 9782020361842 Histoire De La France T.3 Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-france-t-3-9782020361842.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/2_9782020361842_1_75.jpg available_within_x_days 9.1 Fournisseur Cultura 9782020361842 FR:::4.99 EUR 9782020361866 Histoire De La France T.4 Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-france-t-4-9782020361866.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/4_9782020361866_1_75.jpg available_within_x_days 9.1 Fournisseur Cultura 9782020361866 FR:::4.99 EUR 9782020361873 Histoire De La France T.5 Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-france-t-5-9782020361873.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/19_9782020361873_1_75.jpg unavailable 9.1 Fournisseur Cultura 9782020361873 FR:::4.99 EUR 9782020361941 Le Livre Des Amours - Contes De L'envie D'elle Et Du Désir De Lui A fréquenter les contes et les mythes des peuples primitifs, il apparaît que les mille jeux du sexe furent partout célébrés à l'égal des manifestations les plus sacrées du bonheur d'être. Notre occident, aujourd'hui, ne les estime plus inspirés par le diable, mais il n'ose point encore penser qu'ils peuvent, ou ont pu un jour, plaire à dieu. pour nos ancêtres, il va de soi que la force d'aimer prend sa source dans le maître de la création, et qu'il n'est pas de plus joyeux devoirs que de célébrer ces outils qui nous furent donnés pour la servir.Les contes qui peuplent ce livre sont tous, évidemment, de tradition orale. Quel que soit le pays de leur naissance, ils disent le même émerveillement de l'amour. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-le-livre-des-amours-contes-de-l-envie-d-elle-et-du-desir-de-lui-9782020361941.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/21_9782020361941_1_75.jpg available_within_x_days 7.6 Fournisseur Cultura 9782020361941 FR:::4.99 EUR 9782020361958 Amour, Poésie, Sagesse Edgar morin s'interroge sur l'amour, la poésie, la sagesse qui illuminent nos vies tout en cachant leur énigme et leur complexité.L'amour ne vit, soutient-il, que dans l'état d'un innamoramento se régénérant sans cesse de lui-même. la poésie est cet état second qui nous envahit dans la ferveur, l'exaltation, et bien sûr l'amour: elle nous fait habiter, non seulement prosaïquement, mais aussi poétiquement la terre. quant à la sagesse, elle était dans le monde antique synonyme de vie raisonnable. mais nous savons que l'homo sapiens est également un être d'affectivité, de passions et de délire, c'est-à-dire qu'il est à la fois sapiens et demens.Dès lors se pose la question: que peut être une sagesse moderne ?. Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-amour-poesie-sagesse-9782020361958.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/31_9782020361958_1_75.jpg available_within_x_days 5.3 Fournisseur Cultura 9782020361958 FR:::4.99 EUR 9782020361972 La Gloire De Dina Sandro a des origines siciliennes. Il se connaît un demi-frère, mais bien des mystères planent sur la vie de sa mère, et c'est par hasard, après la lecture d'un auteur publié chez le même éditeur que lui, que sandro apprend qu'il a un frère: aldo. de correspondances en coïncidences, sandro va bientôt découvrir un second frère, brunetto, et bien d'autres secrets qu'il lui reste à percer. il lui faudra remonter le temps de son enfance sicilienne, redessiner inlassablement la figure d'une mère qu'aucun superlatif ne réussirait à définir vraiment. Car comment expliquer dina et la comprendre ? sa beauté, ses amours, ses vies multipliées, toujours recommencées, ses engagements politiques, et puis, bien sûr, ses fils perdus. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-la-gloire-de-dina-9782020361972.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/13_9782020361972_1_75.jpg unavailable 7.6 Fournisseur Cultura 9782020361972 FR:::4.99 EUR 9782020362030 Single & Single Un avocat d'affaires travaillant pour la maison londonienne Single & Single exécuté par un gang mafieux sur une colline turque après avoir été accusé de crimes dont il ignore tout, un magicien pour enfants convoqué nuitamment à sa banque dans le Devon pour expliquer l'arrivée sur le compte de sa fille d'une somme d'argent colossale, un cargo russe arraisonné dans la mer Noire, un baron de la finance qui disparaît dans la nature, un officier des douanes britanniques sur la piste de la corruption et du meurtre... Autant de personnages pittoresques et d'événements en apparence isolés qui s'entrecroisent dans une intrigue dont les fils se nouent progressivement pour tisser une formidable tapisserie romanesque avec pour thèmes centraux l'amour, la trahison, la famille et l'humanisme triomphant.Ce roman d'un John le Carré au mieux de sa forme nous entraîne dans un voyage mouvementé au coeur des milieux de la haute finance et de l'internationale du crime, dont les ramifications s'étendent de la vénérable City aux calmes rives du Devon, de la Russie post-communiste déliquescente au mystérieux Bosphore en passant par les hauteurs paradisiaques du Caucase. Livre > Roman > Polar et Roman Policier https://www.cultura.com/p-single-single-9782020362030.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/74_9782020362030_1_75.jpg unavailable 21.5 Fournisseur Cultura 9782020362030 FR:::4.99 EUR 9782020362061 Le Théâtre Romantique - Histoire, Écriture, Mise En Scène Depuis le romantisme, le mélange des genres s'est imposé dans le théâtre contemporain. Conséquence des nouvelles données de la société post-révolutionnaire, cette rupture ne s'est pas effectuée facilement. Un combat historique s'engage alors pour qu'émerge un public uni. La révolution de 1848 révèle les profondes contradictions masquées par ce projet. Si utopie il y eut, elle fut créatrice : inventant l'ambition d'un théâtre «élitaire pour tous», le romantisme traverse l'histoire du spectacle jusqu'à nos jours.Florence Naugrette montre d'abord ce que le programme et l'esthétique du théâtre romantique doivent aux Lumières et aux genres qui fleurissent après la Révolution, comme le mélodrame. Les grandes pièces de Hugo, Musset, Dumas et Vigny sont replacées dans le contexte de leur création : dans quelles salles, avec quels acteurs, pour quel public furent-elles créées ? Questions utiles à la compréhension de la poétique et des enjeux idéologiques du drame historique ou moderne, comme à l'appréciation de sa poétique. L'étude s'achève par un panorama de la mise en scène contemporaine de ce théâtre toujours actuel, qui ne cesse d'interroger le rapport de l'individu au pouvoir et à la communauté. Livre > Livre culture et société > Livres d'Art > Danse et Théâtre https://www.cultura.com/p-le-theatre-romantique-histoire-ecriture-mise-en-scene-9782020362061.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/14_9782020362061_1_75.jpg available_within_x_days 9.5 Fournisseur Cultura 9782020362061 FR:::4.99 EUR 9782020362146 Récits D'un Pèlerin Russe Publié pour la première fois en Russie vers 1870, ce petit livre, dont l'auteur est resté anonyme, représente l'un des plus beaux textes spirituels de l'orthodoxie russe.A travers un style qui garde le charme du langage populaire, le lecteur découvre la piété russe, dans ce qu'elle a de frais et de pur. Des épisodes nombreux et colorés le mettent au contact direct de la Russie ancienne, celle qui a inspiré les grands écrivains du siècle passé. Il rencontre enfin, dans les Récits du pèlerin, une tradition contemplative remontant aux premiers siècles de l'Orient chrétien, appliquée par un contemporain de Dostoïevski et de Tolstoï, sinon de Lénine.A tous ceux qu'anime aujourd'hui le zèle pour une meilleure compréhension entre les chrétiens, les Récits offrent un témoignage unique.La traduction a su garder la fraîcheur de l'original. Une introduction et des notes donnent les commentaires nécessaires à une bonne compréhension du texte. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Religions et Spiritualité > Christianisme https://www.cultura.com/p-recits-d-un-pelerin-russe-9782020362146.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/1_9782020362146_1_75.jpg available_within_x_days 6.9 Fournisseur Cultura 9782020362146 FR:::4.99 EUR 9782020362351 Mythes Et Dieux Tibétains - Une Entrée Dans Le Monde Sacré Héritier de l'Inde bouddhiste, auquel il a joint la tradition locale, le bouddhisme tibétain offre un visage du divin d'une grande richesse souvent complexe. Il a pensé sa nature de manière très subtile ; pour lui les dieux n'existent pas indépendamment de la relation que nous entretenons avec eux.Fidèle à cette perspective, l'auteur nous décrit l'ensemble du panthéon bouddhique : bouddhas, bodhisattvas, yidams, dharmapalas, dévas, et autres divinités. En montrant que cette tradition est toujours vivante, Fabrice Midal présente aussi les manières d'entrer en relation avec ce panthéon, tout particulièrement par le rapport au maître qui ouvre la voie d'une relation authentique et traditionnelle.Le bouddhisme tibétain donne la possibilité à l'individu déshumanisé de retrouver le chemin de la présence des dieux, non par l'adhésion à une série de dogmes, mais en prenant les moyens d'examiner avec précision sa propre expérience - et d'en découvrir le caractère illimité. Bien-être et Spiritualité > Livres de Bien-être > Livres sur la spiritualité https://www.cultura.com/p-mythes-et-dieux-tibetains-une-entree-dans-le-monde-sacre-9782020362351.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/57_9782020362351_1_75.jpg available_within_x_days 7.5 Fournisseur Cultura 9782020362351 FR:::4.99 EUR 9782020362375 Histoire Mondiale Des Sciences Un des plus surprenants paradoxes de nos cultures imprégnées de science et de technique tient à l'oubli délibéré de l'histoire des sciences. L'enseignement des sciences la néglige et l'histoire s'en accommode tant bien que mal, y voyant davantage un complément utile qu'une source essentielle. la science a pourtant bien une histoire, sans laquelle on ne saurait comprendre en profondeur les mutations de nos sociétés modernes. donner à lire l'histoire de toutes les sciences, mathématiques, biologie ou géologie, et des sciences de toutes les civilisations, des mayas à la chine ancienne et à l'europe, tel est le but de cette histoire mondiale des sciences qui intègre, à l'intention d'un large public, les acquis les plus récents de la recherche. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-histoire-mondiale-des-sciences-9782020362375.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/21_9782020362375_1_75.jpg available_within_x_days 12.3 Fournisseur Cultura 9782020362375 FR:::4.99 EUR 9782020362412 La Femme Aux Melons Toujours à courir le monde, le photographe andré kelly, spécialisé dans les belles demeures et les collections d'art privées, travaille pour une grande revue de décoration new-yorkaise.Au hasard d'un reportage dans le midi de la france, il aperçoit un gardien occupé à charger dans une fourgonnette miteuse un tableau de cézanne : la femme aux melons. intrigué par cette manoeuvre, il va, avec lucy, son agent, se lancer à la recherche du tableau disparu. Une folle poursuite commence, oú vont se mêler quelques beautiful people, des marchands de tableaux, directeurs de revues, faussaires et gangsters.Entre la provence et les grandes capitales du monde de l'art, une enquête menée à bride abattue par peter mayle qui, avec son irrésistible drôlerie, nous fait découvrir un milieu cosmopolite et mystérieux. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-la-femme-aux-melons-9782020362412.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/11_9782020362412_1_75.jpg available_within_x_days 7.6 Fournisseur Cultura 9782020362412 FR:::4.99 EUR 9782020362450 1959, Castro Prend Le Pouvoir Janvier 1959, fidel castro entre en vainqueur à la havane. Au jour le jour, les envoyés spéciaux du monde racontent les premiers mois du pouvoir castriste, son évolution vers le socialisme, l'affrontement avec les etats-unis. un récit sur le vif d'une histoire en train de se faire, d'un régime qui se cherche. une plongée dans une période dominée par l'affrontement est/ouest. dans sa présentation, marcel niedergang, spécialiste de l'amérique latine, restitue le contexte de l'époque. Un dossier pour comprendre l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire contemporaine. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Histoire https://www.cultura.com/p-1959-castro-prend-le-pouvoir-9782020362450.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/44_9782020362450_1_75.jpg available_within_x_days 15.0 Fournisseur Cultura 9782020362450 FR:::4.99 EUR 9782020362665 Mémoires Des Deux Rives D'une vie en bissectrice entre l'Orient et l'Occident, la recherche et l'action, les héritages et l'utopie, Jacques Berque a tiré une oeuvre aux jonctions paradoxales.Administrateur rebelle, professeur aventureux, promeneur jamais solitaire, il s'est mêlé aux êtres et aux combats de la décolonisation, tout en prenant sa part des mouvements de l'intelligentsia française. Du Soudan à la Californie et des Arabies au Québec, pour ne rien dire d'une essentielle Méditerranée, il décrit une vicissitude dont même les échecs s'effacent devant les paris de l'espoir et les rencontres de la sensualité.Cette nouvelle édition a été complétée avec les très nombreux ajouts souhaités par Jacques Berque avant sa disparition en 1995. Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-memoires-des-deux-rives-9782020362665.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/25_9782020362665_1_75.jpg unavailable 24.8 Fournisseur Cultura 9782020362665 FR:::4.99 EUR 9782020362832 La Tragedie Sovietique - Histoire Du Socialisme En Russie (1917-1991) Cet ouvrage d'un des meilleurs spécialistes de l'histoire russe est d'abord un récit global de l'évolution du communisme soviétique sur soixante-quatorze ans, des origines du système à sa fin. Il est surtout un essai d'analyse et d'interprétation du phénomène soviétique. jusqu'à ces derniers temps, nous ne percevions ce phénomène qu'à travers une vitre obscure. jusqu'à la fin ou presque, la réalité soviétique a été un secret bien gardé. sa prétention à un universalisme socialiste faisait d'elle, pour le reste de la planète, un objet d'attraction ou de répulsion, également perturbantes. L'expérience soviétique étant désormais un chapitre clos de l'histoire, le moment est venu de reprendre le phénomène communiste en russie dans sa globalité et d'en rendre raison avec le réalisme et la sérénité de l'historien. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-la-tragedie-sovietique-histoire-du-socialisme-en-russie-1917-1991-9782020362832.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/23_9782020362832_1_75.jpg available_within_x_days 12.3 Fournisseur Cultura 9782020362832 FR:::4.99 EUR 9782020362894 La Voix De L'ame Et Les Chemins De L'esprit. Dix Etudes Sur Robert Musil Ces études peuvent se lire comme la reconstitution d'un parcours, et même, pour parler comme l'auteur auquel elles sont consacrées, d'une aventure intellectuelle qui a consisté pour l'essentiel dans la découverte progressive de Musil non pas comme écrivain, un aspect sur lequel il est suffisamment connu, mais comme penseur, et même, plus précisément, comme philosophe.Ce qui impressionne chez Musil, c'est à la fois l'étendue exceptionnelle de ses compétences et la rigueur avec laquelle il s'interdit d'en dire plus qu'elles ne l'y autorisent. Il se retrouve ainsi dans la position inconfortable d'un philosophe qui a renoncé, en partie à cause d'un manque de compétences qu'il reconnaît, et en partie aussi parce qu'il se demande si un homme réellement compétent peut avoir aujourd'hui ce genre de prétention, à proposer ce que les philosophes appellent généralement une philosophie, il lui manque par conséquent la chose principale à laquelle ils reconnaissent habituellement l'un des leurs.Mais ce manque, constitutif de la modernité elle-même, désigne selon lui la tâche de la littérature et le défi qu'elle doit relever. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Philosophie https://www.cultura.com/p-la-voix-de-l-ame-et-les-chemins-de-l-esprit-dix-etudes-sur-robert-musil-9782020362894.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/47_9782020362894_1_75.jpg unavailable 23.0 Fournisseur Cultura 9782020362894 FR:::4.99 EUR 9782020363136 Mimologiques - Voyage En Cratylie Le roi louis-philippe demanda un jour à arago, directeur de l'observatoire: entre nous, êtes-vous bien sûr que cette magnifique étoile se nomme véritablement sirius ? cette question pertinente, qui vaut aussi bien, par exemple, pour le chien ou la vertu, a été agitée pendant plusieurs siècles. L'une des réponses est que le nom véritable (socrate dit: naturellement juste ) de chaque chose, personne, étoile, etc. , lui convient parce qu'il lui ressemble, et que sirius étincelle au lexique autant qu'au firmament. mimologiques explore quelques textes inspirés par cette heureuse croyance, et qui composent, depuis platon, un genre littéraire méconnu. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-mimologiques-voyage-en-cratylie-9782020363136.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/19_9782020363136_1_75.jpg available_within_x_days 10.1 Fournisseur Cultura 9782020363136 FR:::4.99 EUR 9782020363570 Traités Politiques, Esthétiques, Éthiques « Étoile de première grandeur » selon Lacan, à côté de La Rochefoucauld (qui l'utilise, comme plus tard Nietzsche), dans la tradition des moralistes européens, Baltasar Gracián (1601-1658) est surtout connu pour sa réflexion subtile et profonde sur les arcanes de la vie sociale et pour les conseils de comportement qu'il donne, dont l'homme politique ou le professionnel d'aujourd'hui peuvent tirer beaucoup de profits.Pour la première fois, le lecteur de langue française trouvera rassemblés dans ce volume la totalité de ses Traités, dans une traduction nouvelle, correspondant aux exigences scientifiques d'aujourd'hui tout en étant empreinte d'une vraie beauté littéraire. Il pourra ainsi prendre toute la mesure d'une oeuvre majeure qui, à travers les différentes figures que sont l'« honnête homme », l'« homme de cour », le « héros » ou le « bel esprit », s'interroge sur la destinée de l'homme, son rapport à la société, à la langue et à Dieu. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Philosophie > Textes et Essais https://www.cultura.com/p-traites-politiques-esthetiques-ethiques-9782020363570.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/26_9782020363570_1_75.jpg available_within_x_days 33.5 Fournisseur Cultura 9782020363570 FR:::4.99 EUR 9782020363747 La Traversée De La Nuit Geneviève de gaulle Anthonioz, déportée à Ravensbrück, écrit, plus de cinquante ans après, le récit des mois passés au secret, dans le cachot du camp, exclue parmi les exclues.Pourquoi écrire aujourd'hui seulement ? Cette traversée de la nuit est-elle à l'origine des choix de sa vie future, cette attention portée à ceux qui sont victimes d'exclusion ? A ces questions l'auteur ne répond pas. C'est la simplicité même du récit et la stupéfiante fraîcheur d'une mémoire inguérissable qui témoignent. De cette expérience intérieure nul ne peut sortit indemne. Livre > Livre culture et société > Actu, Politique et Société https://www.cultura.com/p-la-traversee-de-la-nuit-9782020363747.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/15_9782020363747_1_75.jpg unavailable 6.0 Fournisseur Cultura 9782020363747 FR:::4.99 EUR 9782020363761 Le Monde Selon Garp Jenny Fields ne veut pas d'homme dans sa vie mais elle désire un enfant. Ainsi naît Garp. Il grandit dans un collège où sa mère est infirmière. Puis ils décident tous deux d'écrire, et Jenny devient une icône du féminisme. Garp, heureux mari et père, vit pourtant dans la peur : dans son univers dominé par les femmes, la violence des hommes n'est jamais loin. Un livre culte, à l'imagination débridée, facétieuse satire de notre monde. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-le-monde-selon-garp-9782020363761.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/22_9782020363761_1_75.jpg available 9.7 Fournisseur Cultura 9782020363761 FR:::4.99 EUR 9782020364157 Introduction A Une Politique De L'homme La philosophie, la morale, la biologie, le vécu quotidien sont entrés dans le champ politique. La politique ainsi éclatée est en crise. Ce livre apporte les principes d'une politique multidimensionnelle, en même temps qu'il constitue une mise en garde contre les illusions de la fin des idéologies et de la fin de l'histoire. la crise universelle du développement est aussi celle de notre monde occidental qui s'est sous-développé moralement, intellectuellement, dans et par son propre développement technologique.Nous sommes encore dans la préhistoire de l'esprit humain et toujours dans l'âge de fer planétaire. mais c'est à partir de là que nous pouvons trouver ce qui nous indique la possibilité d'un nouveau commencement. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-introduction-a-une-politique-de-l-homme-9782020364157.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/30_9782020364157_1_75.jpg available_within_x_days 5.6 Fournisseur Cultura 9782020364157 FR:::4.99 EUR 9782020364171 Histoire De La Vie Privée T.1 : De L'empire Romain À L'an Mil Histoire de la vie privée.1. De l'Empire romain à l'an mil « De César et Auguste à Charlemagne, voire à l'avènement des Comnènes sur le trône de Constantinople, ce livre embrasse huit et même dix siècles de vie privée. Il ne le fait pas sans de grandes lacunes, qui sont voulues ; un inventaire complet serait sans attrait pour le lecteur cultivé. On a préféré découper, dans ce trop grand manteau, des morceaux à peu près cohérents dont les images s'animent encore. » Paul Veyne. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-vie-privee-de-l-empire-romain-a-l-an-mil-vol01-9782020364171.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/31_9782020364171_1_75.jpg available_within_x_days 12.0 Fournisseur Cultura 9782020364171 FR:::4.99 EUR 9782020364188 Histoire De La Vie Privee, Tome 2 - De L'europe Feodale A La Renaissance Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-histoire-de-la-vie-privee-de-l-europe-feodale-a-la-renaissance-vol02-9782020364188.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/33_9782020364188_1_75.jpg available_within_x_days 12.0 Fournisseur Cultura 9782020364188 FR:::4.99 EUR 9782020364232 Paradiso Voici la somme de toute une oeuvre et de toute une vie, celle de josé lezama lima, l'un des plus grands représentants du baroque latino-américain. Avec paradiso, il nous donne en même temps qu'une fiction pure (les enchevêtrements entre les péripéties des différents personnages et une mouture du narrateur lui-même), un traité de théologie, une vertigineuse suite d'images poétiques, une érudite réinvention de l'écriture et finalement, un document sur la havane des années quarante et cinquante, lorsque s'amorcent les premiers soubresauts révolutionnaires.Ce livre, sans nul doute un des plus fondateurs de la littérature sud-américaine d'aujourd'hui, représente une magnifique ouverture sur l'universel métissage des cultures. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-paradiso-9782020364232.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/11_9782020364232_1_75.jpg available_within_x_days 9.7 Fournisseur Cultura 9782020364232 FR:::4.99 EUR 9782020364256 Enfances Ce dialogue mère-fille retrace les premières années de la vie de Françoise Dolto. La célèbre psychanalyste lève le voile sur sa vocation précoce, partage ses réflexions sur ce qui peut construire ou détruire un enfant. Les interrogations de Dolto petite fille, tour à tour douloureuses et enjouées, ont une portée universelle. Un témoignage autobiographique unique et bouleversant. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Psychanalyse et Psychologie > Developpement Personnel https://www.cultura.com/p-enfances-9782020364256.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/52_9782020364256_1_75.jpg available_within_x_days 6.0 Fournisseur Cultura 9782020364256 FR:::4.99 EUR 9782020364300 L'enfant De L'absente Quand une jeune immigrée africaine qui vient d'être renversée par un autobus arrive en urgence à la clinique du pr lapouge, bastien ségurel, l'anesthésiste, ne sait pas encore qu'il va être le complice actif d'une terrifiante expérience médicale. La jeune femme, qu'aucun papier n'a permis d'identifier, est dans un coma dépassé et enceinte de quelques mois. le foetus, lui, est intact. Le pr lapouge, chef de clinique ambitieux, voit alors en elle l'occasion de tenter l'inconcevable : la transformer en mère-machine . elle sera maintenue en vie jusqu'au terme de sa grossesse, et l'enfant mis au monde. L'oncle de la jeune femme, retrouvé grâce à l'enquête de l'inspecteur veyrier, arrive de côte d'ivoire et exige ce que sa sagesse lui dicte : ramener le corps de sa nièce en afrique et mettre un terme à cet injustifiable acharnement procréatif. Mais le respect dû à la personne humaine sera-t-il suffisant pour mettre un frein à la mégalomanie du pouvoir médical ?. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-l-enfant-de-l-absente-9782020364300.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/39_9782020364300_1_75.jpg available_within_x_days 6.5 Fournisseur Cultura 9782020364300 FR:::4.99 EUR 9782020364324 L'année De La Mort De Ricardo Reis Ricardo Reis est l'un des nombreux pseudonymes du poète Fernando Pessoa. Il en a fait un personnage à part entière, lui a conféré une vie et une oeuvre propres. José Saramago s'empare de cette étrange figure. Au lendemain de la mort de Fernando Pessoa, Ricardo Reis revient à Lisbonne. Exilé au Brésil durant seize ans, il découvre une ville chargée de mystères, où les vivants côtoient les morts, où le rêve et la réalité se mêlent. À Lisbonne, Ricardo Reis n'a qu'une seule idée en tête : trouver sa véritable identité. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-l-annee-de-la-mort-de-ricardo-reis-9782020364324.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/2_9782020364324_1_75.jpg unavailable 8.5 Fournisseur Cultura 9782020364324 FR:::4.99 EUR 9782020364881 Lectures T.1 - Autour Du Politique Parallèlement à ses ouvrages de philosophie fondamentale, Paul Ricoeur n'a cessé de publier des articles dans des revues, mais aussi des préfaces. Lectures 1 est le premier d'une série de trois volumes regroupant ces textes jusqu'alors dispersés. Chacun d'entre eux est consacré à un domaine privilégié par l'oeuvre de Paul Ricoeur : le pouvoir et le politique (Lectures 1), le récit et la poétique (Lectures 2), la question du mal et les rapports philosophie/théologie (Lectures 3).Dans Lectures 1, le lecteur retrouve les figures philosophiques qui ont accompagné la réflexion politique de Paul Ricoeur depuis l'après-guerre : Karl Jaspers, Hannah Arendt, Eric Weil et Jan Pato¿ka. À côté d'une réflexion centrée sur le « paradoxe politique » et le mal totalitaire, l'auteur d'Histoire et Vérité traite également de la justice sociale au sein des démocraties, ce qui lui donne notamment l'occasion de débattre avec John Rawls. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Philosophie https://www.cultura.com/p-lectures-t-1-autour-du-politique-9782020364881.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/23_9782020364881_1_75.jpg available_within_x_days 10.3 Fournisseur Cultura 9782020364881 FR:::4.99 EUR 9782020364935 Le Capitalisme Utopique - Histoire De L'idée De Marché Le concept de marché tel qu'il se forme au xviiie siècle ne définit pas seulement un mode de régulation de l'économie. Il a surtout une dimension sociologique et politique. La société de marché renvoie à la perspective d'une société civile autorégulée, la confrontation des intérêts étant censée mener à une « harmonie » que ni la politique ni la morale ne savaient réaliser. Elle s'oppose de la sorte aux théories du contrat social qui impliquent une organisation volontariste du lien social. D'où la notion de capitalisme utopique. Depuis deux siècles, ce dernier n'a cessé de constituer à la fois une tentation et une illusion : substituer au face à face des individus et au débat des citoyens le règne de procédures anonymes et impersonnelles. Livre > Livre culture et société > Livre Economie https://www.cultura.com/p-le-capitalisme-utopique-histoire-de-l-idee-de-marche-9782020364935.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/45_9782020364935_1_75.jpg available_within_x_days 8.8 Fournisseur Cultura 9782020364935 FR:::4.99 EUR 9782020365017 Et Pourtant Ils Lisent... Il court sur l'état de la lecture en France les propos les plus alarmistes.Et l'on a raison de s'en préoccuper: c'est un enjeu national. Encore faut-il éviter, sur une matière aussi sérieuse, les propos de café du commerce. Voici du solide: une enquête de quatre ans auprès de 1200 élèves. La plus ample et méthodique qui ait jamais été entreprise en France. Les résultats sont surprenants. Oui, les jeunes lisent. Ils lisent au collège, et surtout, à ce stade, ils lisent pour eux-mêmes.Mais la rupture avec le lycée est nette. Au collège, lecture personnelle et lecture scolaire se recoupent largement. Au lycée, elles se différencient et ne font pas nécessairement bon ménage. Plus longtemps les élèves séjournent à l'école et moins ils lisent pour eux-mêmes. On peut réussir dans les études et ne pas lire. On peut aussi lire et ne pas réussir. L'école forme pourtant des lecteurs, même si beaucoup s'écartent du modèle littéraire traditionnel.Un livre dérangeant et nuancé. Un instrument remarquable pour connaître ce que nos enfants ont réellement en tête. Livre https://www.cultura.com/p-et-pourtant-ils-lisent-9782020365017.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/6_9782020365017_1_75.jpg available_within_x_days 20.3 Fournisseur Cultura 9782020365017 FR:::4.99 EUR 9782020365123 Morgane Morgane. Morgane est le chaos, dit Arthur à Merlin. Un chaos où s'anéantit toute finalité, où le bâtisseur méticuleux et acharné qui a reçu en héritage ce souci impérieux du but se perd avec délices. Morgane est l'obsession des sens qui tue dans la pensée l'obsession du projet. Elle est le présent absolu qui ronge le fragile devenir. Son esprit est un ravage que je voudrais haïr, adorant chaque parcelle de sa chair, la moindre ébauche de son mouvement qui est comme une danse de grâce et de mort.Et cependant je vois bien que sa chair n'est que la matière soyeuse et inouïe de son esprit, que les deux sont une seule et même chose et que la séduction de cette enveloppe à quoi rien dans la nature ne peut se comparer n'est que l'interprète harmonieux d'une séduction mille fois plus puissante, née du faste calculé d'une intelligence sublime et pervertie. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-morgane-9782020365123.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/68_9782020365123_1_75.jpg available_within_x_days 14.7 Fournisseur Cultura 9782020365123 FR:::4.99 EUR 9782020365185 La Declaration Un homme se déclare. Sa femme l'a quitté. et sa violence est égale au chagrin qu'il éprouve. déclaration d'amour donc, autant que de guerre, l'une et l'autre mêlées, indissociables. déclaration qu'il va bientôt destiner au monde, un monde regardé sans nulle complaisance, comme si la douleur conférait un surcroît de lucidité. Des souvenirs vont assaillir sa mémoire, et les visions de l'amour perdu vont se mêler aux épisodes d'une enfance sombre. Devant ce passé et ce présent qui l'aliènent, il va chercher désespérément des issues. mais le mal est si profond, ses causes sont si anciennes, que rien ne pourra le délivrer de la folie qu'il porte en germe. Il faudra donc qu'il traverse cette dernière épreuve, qu'il aille, en quelque sorte, jusqu'à l'extrême de lui-même, avant de se réconcilier avec la vie. Livre > Roman > Livre de poche https://www.cultura.com/p-la-declaration-9782020365185.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/47_9782020365185_1_75.jpg available_within_x_days 5.0 Fournisseur Cultura 9782020365185 FR:::4.99 EUR 9782020365611 Vie De Jésus Il a fallu que Dieu s'engouffrât dans l'humanité, et qu'à un moment précis de l'histoire, sur un point déterminé du globe, un être humain, fait de chair et de sang, ait prononcé certaines paroles, accompli certains gestes, pour que je me mette à genoux.Si le Christ n'avait pas dit : Notre Père. , je n'eusse jamais eu de moi-même le sentiment de cette filiation ; cette invocation ne serait jamais montée de mon coeur à mes lèvres. Je ne crois qu'à ce que je touche, qu'à ce que je vois, qu'à ce qui s'incorpore à ma substance, et c'est pourquoi j'ai foi dans le Christ. Tous les efforts pour réduire en lui la condition humaine vont à l'encontre de ma plus profonde tendance, et sans doute y faut-il rattacher mon obstination à préférer au visage du Christ-Roi, du Messie triomphant, l'humble figure torturée de l'homme que, dans l'auberge d'Emmaüs, les pèlerins de Rembrandt reconnaissent à la fraction du pain, notre frère couvert de blessures, notre Dieu.. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Religions et Spiritualité https://www.cultura.com/p-vie-de-jesus-9782020365611.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/3_9782020365611_1_75.jpg unavailable 7.6 Fournisseur Cultura 9782020365611 FR:::4.99 EUR 9782020365628 L'institution Imaginaire De La Société l'aliénation ou hétéronomie de la société est auto-aliénation; occultation de l'être de la société comme auto-institution à ses propres yeux, recouvrement de sa temporalité essentielle... A ce point de vue, une part essentielle de la pensée héritée n'est que rationalisation de cette hétéronomie de la société et, comme telle, une de ses manifestations. ses réponses à la question du monde et de l'histoire se situent toujours sur un terrain d'où sont, par construction, exclus l'imaginaire radical comme social-historique et comme imagination radicale, l'indétermination, la création, la temporalité comme auto-altération essentielle. critique sans concession de la pensée héritée sur la politique, la société et l'histoire, et en particulier de sa version marxiste, ce livre inclassable s'est affirmé comme une des oeuvres majeures de la deuxième moitié du xxe siècle, au carrefour de la politique, de la philosophie, de la psychanalyse et de la réflexion sur la science. Livre > Livre culture et société > Sciences Humaines > Sociologie https://www.cultura.com/p-l-institution-imaginaire-de-la-societe-9782020365628.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/67_9782020365628_1_75.jpg available_within_x_days 12.8 Fournisseur Cultura 9782020365628 FR:::4.99 EUR 9782020365680 La Conférence De Cintegabelle Un homme, veuf depuis deux mois, propose dans sa conférence de rendre vie à l'Art de la Conversation, selon lui gravement menacé.Qu'il se présente comme un personnage risible autant que pathétique, que son deuil le détourne constamment de son sujet, que son projet soit chimérique et son discours déraisonnable, qu'importe. Ce qui compte, c'est son goût immodéré des principes qui régissent la Conversation et la vigilance qu'il porte aux périls qui compromettent sa pratique. Tour à tour mordant, sarcastique, cocasse, grandiloquent, mégalomane ou tendre, il va prononcer, devant un public médusé, un requiem ponctué d'axiomes où la disparition de son épouse et la mort annoncée de la Conversation se mêleront de très étrange manière. Livre > Littérature https://www.cultura.com/p-la-conference-de-cintegabelle-9782020365680.html https://cdn.cultura.com/media/pim/TITELIVE/42_9782020365680_1_75.jpg unavailable 11.2 Fournisseur Cultura 9782020365680 FR:::4.99 EUR 9782020365703

On connaissant en la personne de Cornelius Castoriadis (1922-1997) le cofondateur de Socialisme ou Barbarie, la revue qui, contre tous les stalinismes, a maintenu l'idée d'autogestion ouvrière et la critique de la société bureaucratique.On connaissait le philosophe de L'Institution imaginaire de la société, le théoricien de la psyché, l'auteur de la série des Carrefours du labyrinthe. On savait que, grec de naissance, il était familier des grands textes de la Grèce ancienne, d'Homère à Aristote. On ne l'avait jamais vu affronter le plus grand des penseurs grecs, avec le plus lucide des ennemis de la démocratie : Platon. Cornelius Castoriadis a consacré l'essentiel de son séminaire en 1985-1986 à un texte moins connu que La République ou Les Lois : Le Politique, dialogue où Platon fait la théorie du terrorisme idéologique et confronte à l'idéal du philosophe-roi les différents régimes existants.En Cornelius Castoriadis, Platon a trouvé un adversaire à sa hauteur. Pierre Vidal-Naquet.Cet ouvrage inaugure un ensemble qui, sous le titre La Création humaine, regroupera les séminaires de Castoriadis à l'Ecole des hautes études en sciences sociales, dont le décryptage est en cours. Le présent volume a été vu par l'auteur peu avant sa disparition.