3 Samsung et 3 Huawei parmi les mobiles 5G les plus vendus au monde en ce moment

La 5G semble être, pour le moment, une chose asiatique. Nous verrons quand il y aura des données d’Apple.

La 5G est devenue l’une des grandes revendications des smartphones. Bien que sa mise en œuvre ne soit pas encore très étendue en Espagne, la vérité est que c’est une bonne idée que le prochain terminal que vous achetez dispose de cette fonctionnalité, car vous garantissez une compatibilité à long terme.

Par conséquent, vous recherchez peut-être des références pour savoir quels téléphones peuvent être les plus adaptés. Dans ce sens, Counterpoint a publié les données de son étude centrée sur la Ventes de smartphones 5G pendant le mois de septembre et, dedans, nous voyons beaucoup de Samsung et Huawei.

Le Top 5 appartient à Samsung et Huawei

Parmi les 10 terminaux les plus vendus avec la 5G en septembre, nous trouvons cinq marques différentes (Samsung, Huawei, Vivo, OPPO et Honor) mais deux d’entre eux occupent les positions les plus élevées et la plupart des positions, Samsung et Huawei.

Concernant la société coréenne, son Galaxy Note 20 Ultra se classe comme le smartphone 5G le plus vendu. Dans son analyse, nous vous avons déjà dit que c’était un téléphone très complet qui ne manquait de rien si la taille n’était pas importante.

Les deux autres terminaux Samsung 5G vendus comme les churros Ils ont été, d’une part, le Galaxy S20 Plus, un mobile incroyablement équilibré avec une façade éblouissante. De l’autre, il y a le Galaxy Note 20, un produit phare qui tire pleinement parti du S-Pen.

La série P40 de Huawei balaie

Concernant les smartphones Huawei, la firme chinoise s’est faufilé trois de ses terminaux 5G dans le top cinq. Ainsi, à la deuxième place du classement mondial, nous trouvons Huawei P40 Pro, un smartphone doté d’un super appareil photo et énorme batterie pour que les utilisateurs en profitent au maximum.

À la troisième place du tableau, nous trouvons le Huawei nova 7, une gamme de téléphones que la firme chinoise a lancée pour se positionner parmi les amoureux du milieu de gamme premium. Deux positions plus bas sur la liste est le Huawei P40, le smartphone le plus «modeste» du monde. Série Huawei P40 avec lequel il a relevé le défi de rester en vie sans les services Google.

Si vous êtes curieux de consulter le tableau complet, dans l’image ci-dessous vous pouvez voir les 10 premières positions et leurs pourcentages de ventes.

