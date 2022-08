3 sages leçons d’Aristote

Certains problèmes sont de tous les temps. Et pourquoi réinventer la roue alors que les sages philosophes grecs pensaient aussi trouver le bonheur il y a deux mille ans ? Voici trois sages leçons d’Aristote.

Copie romaine en marbre d’un buste grec en bronze d’Aristote par Lysippe, c. 330 avant JC, avec un manteau d’albâtre moderne.

1. Le plaisir vous met sur la bonne voie avec ce qui est bon pour vous

Les choses mêmes qui nous procurent du plaisir sont celles qui nous aident à réaliser notre objectif. Vous n’avez aucune idée de votre destination ? Ensuite, examinez d’abord ce qui vous procure du plaisir, car cela vous met sur la bonne voie avec votre objectif de vie. Regardez les enfants : certains aiment faire de la musique, d’autres sont créatifs et d’autres construisent des cabanes toute la journée.

Photo : Chris Murray/Unsplash

2. Vous avez besoin d’amis pour être heureux

Vous ne pouvez pas être heureux sans amis autour de vous. Vous avez des amis avec qui vous amuser, des amis utiles et des amis que vous admirez pour leur approche de la vie. Ce dernier est le meilleur. Ils vous gardent également sur vos orteils; vous gardez l’autre sur vos orteils. Comme pour le bonheur, l’amitié est un verbe. C’est réciproque, ce qui diffère de l’amour (tu peux aimer quelqu’un qui ne t’aime pas). Vous devez être loyal, prendre l’initiative, être là pour eux quand ils traversent des moments difficiles et les laisser entrer dans votre vie. Comment se faire des amis? L’une des sages leçons d’Aristote : « Faites de belles choses sans qu’on vous le demande – et ne vous en vantez pas après coup, car alors vous le faites surtout pour vous-même. Et : vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’amis. De très bons amis, vous n’en avez que quelques-uns dans votre vie.

3. Vous êtes ce que vous faites à plusieurs reprises

La dernière leçon nous enseigne qu’être bon n’est pas un attribut, c’est une habitude. Vous n’agissez pas bien parce que vous avez de la vertu ou êtes excellent, c’est l’inverse : vous avez ces qualités parce que vous avez bien agi. Vous devenez courageux en faisant des choses courageuses, gentil en vous comportant gentiment et généreux en donnant des choses. Au début, ça ne vient pas naturellement, il faut y penser. Mais plus vous le faites longtemps, plus cela devient facile jusqu’à ce qu’il soit automatique. En bref : vous n’avez pas de propriétés fixes, mais vous obtenez ces propriétés par les choses que vous faites.