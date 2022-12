3 raisons pour lesquelles vous devriez parler avec votre partenaire de l’avenir

Se parler est la première étape pour mettre en place vos projets. Sur la façon dont vous voulez vivre plus tard, par exemple, mais aussi sur la façon dont vous voulez vivre plus tard. Vos envies sont-elles éloignées ? Ou êtes-vous rapidement d’accord? Voici trois avantages d’un nouveau look à l’avenir.

Photo : Priscilla Du Preez/Unsplash

Décidez ensemble plus rapidement

Certains partenaires évitent les sujets difficiles. Aucune discussion ne signifie aucun argument, ou alors la pensée va. Mais cela ne vous mène nulle part. Supposons que votre proche pense à haute voix à vivre plus grand, juste au moment où vous avez décidé vous-même que vous voulez travailler moins.

Le psychologue américain James H. Davis de la Texas School of Business a démontré dès le début des années 1970 que les gens peuvent prendre des décisions plus facilement ensemble que séparément. En effet, le regard des autres peut vous apprendre à voir les choses sous un angle différent. Et cela vous aide à abandonner vos préférences personnelles et à vous rapprocher, a expliqué Davis. Alors ne jetez pas la porte à l’avance. Parce que votre partenaire ne peut pas contribuer à une solution si vous ne lui dites pas qu’il y a un problème.

C’est bon pour votre relation

Vous avez fait le pas audacieux et mis vos futures cartes sur la table. Mais au cours d’une telle conversation, des différences surgissent souvent. Par exemple, vous aimeriez vivre à l’étranger pendant un certain temps, alors que votre compagne est une mère au foyer qui ne veut pas quitter le village.

Photo : Harli Martre/Unsplash

Se parler est sain, mais écouter est tout aussi important. Plusieurs chercheurs en relations ont déjà conclu que les couples qui s’écoutent attentivement sont plus satisfaits de leur relation. Et écouter non pas pour répondre, mais pour comprendre, précise la psychologue clinicienne canadienne Faye Doell dans une étude sur la communication dans les relations (2003). Prenez le temps d’écouter les demandes des uns et des autres. Cela montre que vous prenez votre partenaire au sérieux et cela augmente votre connexion.

La planification est plus facile lorsque vous savez ce que vous voulez

Finalement, vous verrez que parler de votre avenir entre vous est non seulement important mais aussi très amusant. Et maintenant que vous savez ce que veut votre partenaire, vous pouvez jeter un regard neuf sur vos projets communs. Avec un peu de chance, vous aurez déjà une liste de souhaits que vous avez tous les deux. Cela vous sera utile, par exemple, lors d’un déménagement dans une autre maison. Parce que si vous savez quels sont vos souhaits pour l’avenir, vous pouvez en tenir compte dès maintenant lorsque vous faites des choix.