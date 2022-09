3 raisons pour lesquelles vous devriez apprendre à vos enfants à cuisiner

En tant que parent, votre vie peut devenir presque constamment occupée. Essayer de s’occuper d’enfants, de tenir une maison, d’occuper un emploi, etc. tout cela signifie que vos journées peuvent devenir un grand flou. C’est pourquoi les jours se transforment en semaines, les semaines en mois et les mois en années, le tout en un clin d’œil. Avec tant de choses à faire, il est facile de comprendre pourquoi tant de parents énervés s’en tiennent à des choses comme les repas rapides, la restauration rapide et les «trucs faciles qui peuvent être cuisinés de manière préparée et oubliée». En tant que parent, cependant, transmettre ce type de planification culinaire à vos enfants va les gêner dans la vie future.

Photo : Annie Spratt/Unsplash

Apprendre à vos enfants à cuisiner à partir de zéro est si important. Vos enfants peuvent apprendre à mettre un plat cuisiné au four ou à téléphoner eux-mêmes un plat à emporter ; c’est facile. Cependant, leur montrer comment préparer des aliments qu’ils aiment à partir de zéro peut être une expérience extrêmement enrichissante.

Montrez à vos enfants le défi de cuisiner

Une grande partie du gaspillage alimentaire et de l’alimentation sélective provient d’un manque d’appréciation du métier impliqué. Si vos enfants pensent que la nourriture va simplement au four et semble cuite comme par magie, ils auront moins de respect pour la nourriture elle-même. Montrez-leur cependant combien de travail et d’efforts sont nécessaires pour préparer des repas, et ils sont beaucoup plus susceptibles d’apprécier et de valoriser leur nourriture.

Montrez-leur les défis impliqués, et ils sont beaucoup moins susceptibles de gaspiller leur nourriture.

Photo : Tanaphong Toochinda/Unsplash

Montrez à vos enfants que l’effort crée la qualité

Si vos enfants grandissent avec un régime de plats cuisinés et de restauration rapide, ils penseront que tous les aliments apparaissent prêts au claquement de leurs doigts. Montrez à vos enfants qu’en travaillant dur sur un repas et en ajoutant de petites touches supplémentaires, vous pouvez faire passer un plat de la qualité standard à la qualité restaurant, et ils seront impressionnés.

En prenant le temps de montrer à vos enfants les avantages de cuisiner à partir de zéro, ils peuvent comprendre les petites attentions qui transforment un repas d’un 7/10 en un chef-d’œuvre 10/10.

Créer une relation saine avec la nourriture

En montrant à vos enfants l’importance de mélanger les bons types d’aliments pour l’équilibre nutritionnel et le bon goût, vous encouragez leur rapport alimentaire à être moins toxique. De nombreux enfants deviennent dépendants de la consommation d’aliments «savoureux» au sens conventionnel, c’est-à-dire qu’ils sont probablement chargés d’additifs, de sel, etc.

En montrant à vos enfants comment les légumes, les herbes, les épices et autres peuvent tous s’unir pour créer quelque chose de savoureux, ils deviendront moins susceptibles de voir la « nourriture » ​​comme de la malbouffe et des friandises.