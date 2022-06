3 raisons pour lesquelles Mon pauvre petit ange 2 est meilleur que le premier

Opinion

Les deux ont été interprétés par Macaulay Culkin et ont servi à créer une saga qui a même eu son redémarrage sur Disney +. Aucun d’entre eux n’a été à la hauteur des originaux.

©IMDBLe film est sorti en 1992.

Grâce à Renard du 20e siècle, Chris Colomb Oui John Hugues, Macaulay Culkin est devenu une star absolue et une icône des années 90. Ce groupe de personnalités Hollywood était chargé de réaliser deux des films familiaux les plus mémorables de la fin du millénaire : Mon pauvre petit ange 1 et 2centré sur un garçon nommé Kevin McCallister que, pour une raison quelconque, il a été séparé de sa famille et a dû faire face à deux voleurs dangereux.

Alors que le premier des deux films se déroulait à Chicago, après que sa famille ait décidé de se rendre à Paris et ait oublié de le réveiller pour le vol, le second a été déclenché par un problème à l’aéroport qui a causé Kévin finir par monter dans un autre avion et descendre à New York. Les deux films ont rapporté près de 900 millions de dollars et ont fait Macaulay Culkin dans l’enfant le plus riche des années 90.

+Pourquoi le deuxième film était meilleur que le premier

3 – Les emplacements

Alors que le premier a ramené une icône à la maison, rien de tel qu’un bon film qui sait montrer New York et le faire de manière convaincante. Tous les événements qui se déroulent sont présentés dans un secteur intéressant de la ville, qui devient une obligation de visiter au cas où vous auriez la chance d’arriver en tant que touriste. De Central Park aux magasins de jouets, qui, bien que n’étant pas exactement celui utilisé pour tourner, reproduisent souvent les fenêtres que l’on a vues dans Mon pauvre petit ange 2 (surtout à Noël).

2 – Les amis de Kevin

Les deux films avaient un personnage qui servait à enseigner au petit public à quel point il était mal d’avoir des préjugés. Alors que le premier avait pour héros le voisin à la pelle à neige, le second mettait en scène l’inoubliable dame aux pigeons. Interprétée par Brenda Frickerest devenu une figure incontournable du cinéma des années 90.

1 – humour

Alors que le premier film avait de meilleurs atouts et était beaucoup plus original en termes de lutte contre les voleurs humides, le second dépassait de loin le premier en termes d’humour. Toute la séquence dans Kévin joue le film de fiction Angels with sale souls aux employés de l’hôtel est merveilleux. Sans oublier le lien entre Cecilio (Rob Schneider) et Hector (Tim Curry) avec le garçon.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂