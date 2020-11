3 raisons pour lesquelles Lorelai Gilmore aurait dû se retrouver avec Christopher Hayden

Gilmore filles Les fans conviennent largement que Lorelai Gilmore et Luke Danes formaient une paire parfaite, mais il n’est pas le seul homme que Lorelai est sérieusement daté. En fait, Lorelai avait une relation longue et quelque peu torturée avec Christopher Hayden, le père de Rory Gilmore. Bien que le duo ne se soit pas retrouvé ensemble, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a peut-être été un meilleur match pour Lorelai que Luke.

Lorelai et Christopher avaient une histoire commune

Bien que cela ne soit pas mis en évidence pendant les sept saisons de l’émission, Lorelai et Christopher ont l’étoffe d’une incroyable histoire d’amour. C’étaient des amoureux du lycée, qui se souciaient profondément les uns des autres, mais pour diverses raisons, ils ne pouvaient jamais réussir à être sur la même longueur d’onde. Leur histoire commune, cependant, leur a permis de se revenir encore et encore.

Emily Gilmore, Lorelai Gilmore et Rory Gilmore dans «Gilmore Girls: Une année dans la vie» | Netflix

EN RELATION: ‘Gilmore Girls’: Christopher Hayden n’était pas si mal

Luke et Lorelai, d’un autre côté, n’avaient pas cette histoire commune. Bien que leur relation semblait sans effort, elle manquait également de l’émotion profonde qui semblait liée à l’histoire commune de Lorelai et Christopher. Si leur mariage de la saison 7 avait fonctionné, leur histoire aurait été vraiment douce.

Lorelai et Christopher se sont compris

Alors que Luke et Lorelai partageaient une vie à Stars Hollow, ils venaient d’une éducation très différente, et il était évident que le couple avait du mal à se comprendre à cause de cela. D’un autre côté, Christopher semblait comprendre Lorelai, le monde dans lequel elle avait grandi et pourquoi elle avait travaillé si dur pour s’échapper.

EN RELATION: « Gilmore Girls »: 3 fois Richard et Emily Gilmore étaient des objectifs relationnels

Alors que Luke était un bon gars, Christopher avait une longueur d’avance sur lui pour comprendre Lorelai. Il s’intégrait également mieux dans le monde de Lorelai et était bien plus adapté aux Gilmores. À bien des égards, Christopher et Lorelai étaient les mêmes, leur permettant de se comprendre parfaitement. On ne peut pas en dire autant de Luke.

Christopher a partagé l’amour de Lorelai pour la culture pop

Christopher et Lorelai avaient plus en commun que leur expérience commune et leur histoire. Le couple aimait tous les deux la culture pop. Parmi les petits amis sérieux de Lorelai, il était le seul à pouvoir suivre son offre infinie de plaisanteries sur la culture pop. Il en avait aussi beaucoup à lui.

David Sutcliffe comme Christopher Hayden et Alexis Bledel comme Rory Gilmore | Netflix

EN RELATION: «Gilmore Girls»: Rory Gilmore a-t-il été nommé d’après un personnage de Marilyn Monroe?

Les utilisateurs de Reddit soulignent que la paire avait également beaucoup de chimie sexuelle. Il est tout à fait possible que leurs intérêts communs et un sens de l’humour similaire les aient aidés à se connecter à un niveau profond. Cette connexion a alimenté la tension entre eux. Alors que Luke et Lorelai avaient une bonne chimie au départ, une fois qu’ils se sont réunis, cette chimie semblait presque disparaître.