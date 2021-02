Des extensions de navigateur Google Chrome comme AdBlock existent également pour le Roblox client Web, dans le but de rendre l’expérience en ligne encore meilleure. Bien que certaines extensions améliorent le Roblox client, nous ne pensons pas que le risque pour votre PC en vaut la peine.

3 raisons d’éviter les meilleures extensions de navigateur Roblox

Roblox Les extensions de navigateur sont des programmes disponibles sur le Chrome Web Store qui peuvent être installés dans Google Chrome. Les deux plus populaires Roblox les extensions que nous avons vues flotter sont BTRoblox et Roblox +. Les deux extensions ajoutent des fonctionnalités de personnalisation telles que la modification de l’apparence du Roblox site Web et notifications immédiates lorsqu’un nouvel article entre dans la boutique Avatar, parmi de nombreuses autres fonctionnalités.

Bien que certaines extensions soient créées pour améliorer le jeu, nous ne pensons pas que le risque soit supérieur à la récompense. Chez PGG, nous n’avons pas non plus testé d’extensions. Voici trois raisons pour lesquelles nous pensons le plus Roblox les joueurs doivent éviter de les télécharger.

1. Virus potentiels

Bien que des fonctionnalités supplémentaires de Roblox les extensions sont cool et même utiles, ces extensions de navigateur sont créées par des développeurs tiers, dont beaucoup ne sont pas affiliés à la Roblox compagnie. Par conséquent, le téléchargement de ces extensions de navigateur comporte les risques de télécharger un virus.

Roblox les escroqueries sont une chose réelle. Tandis que certaines Roblox les extensions de navigateur sont sûres, les extensions ne sont pas vérifiées correctement. Cela signifie que le téléchargement d’extensions aléatoires présente le risque de télécharger un virus sur votre PC. La dernière chose que nous voudrions voir est un Roblox joueur perd son matériel, son Roblox compte, ou même leur Robux durement gagné en raison d’un virus inutile.

2. Les extensions Roblox ne font pas de vous un meilleur joueur

Est-ce que ces Roblox les extensions de navigateur font de vous un meilleur joueur? Non, et ils n’ont aucun effet sur votre gameplay réel. Cela signifie que les extensions n’ont aucun effet sur Roblox Jeux. Au lieu de cela, ces extensions ne font qu’améliorer la Roblox client Web pour offrir une expérience légèrement meilleure, en ajoutant des fonctionnalités qui pourraient autrement sembler absentes du Roblox client.

Noter: Roblox les extensions ne donneront absolument pas aux joueurs Robux gratuitement. Évitez à tout prix ces extensions!

3. Le client Roblox est déjà assez bon tel quel

Dans l’ensemble, nous aimons le Roblox client. Personnaliser notre avatar? Vérifier. Vous parcourez la boutique Avatar? Vérifier. Découvrir de nouveaux jeux amusants? Revérifier.

Les plus Roblox les joueurs bénéficient déjà des fonctionnalités intégrées incluses par Roblox compagnie. Beaucoup n’auront pas besoin des fonctionnalités manquantes créées par des tiers Roblox extensions de navigateur. Et il y a des chances que Roblox La société teste déjà ces fonctionnalités pour une version future de toute façon. En tant que joueurs réguliers, nous ressentons le Roblox le client fait le travail.

Avez vous l’impression que Roblox manque des fonctionnalités clés sur sa plate-forme? Faites-nous savoir dans les commentaires quelles fonctionnalités vous Roblox société à publier dans le futur!

