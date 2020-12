3 raisons d’arrêter de faire honte aux gens avec un compte OnlyFans

Depuis sa création en 2016, OnlyFans a généré 1,2 milliard de dollars de revenus grâce à son succès. Le but du site était de permettre aux artistes adultes de diffuser du contenu pour adultes directement à leurs fans, car les utilisateurs ne pouvaient pas le faire via Instagram en raison de la répression de la nudité et de la pornographie.

Depuis lors, OnlyFans est rapidement devenu un moyen permettant aux gens de gagner un revenu, en particulier au milieu des fermetures de COVID-19. Alors que les taux de chômage ont explosé pendant la pandémie mondiale, il en a été de même pour les inscriptions d’OnlyFans, avec une augmentation de 75% des inscriptions.

Des célébrités telles que Cardi B, Amber Rose et Bella Thorne ont rejoint OnlyFans – et en tirent BEAUCOUP d’argent. En fait, Bella Thorne a gagné 1 million de dollars dans les 24 premières heures seulement.

OnlyFans s’est avéré être un moyen rapide et facile pour les gens de développer une base de fans et de gagner de l’argent, il est donc compréhensible que d’autres veuillent faire de même, en particulier dans une économie en ruine.

Une histoire qui a fait la une des journaux récemment était celle d’une ambulancière, Lauren Kwei, qui s’est rendue au NYPost pour parler de son concert parallèle sur OnlyFans. Malheureusement, sa couverture NYPost n’a servi qu’à lui faire honte et à mettre sa réputation et son travail en jeu.

Dans l’article, la jeune ambulancière a été évincée et ses informations personnelles ont été publiées pour que le monde entier les lise et les examine, même si elle avait demandé à rester anonyme. Sa mère et son employeur ont même été contactés à propos de son travail sur OnlyFans.

Représentant Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) a également défendu l’ambulancier, déclarant que «le travail du sexe est un travail» et que le gouvernement fédéral n’a rien fait pour aider les gens à survivre pendant une pandémie depuis des mois.

Néanmoins, de nombreuses personnes se sont encore tournées vers Twitter pour faire honte à Kwei au lieu de voir la nécessité pour les travailleurs de la santé de recevoir un salaire plus élevé, ou de voir la nécessité pour les travailleurs de la classe ouvrière de recevoir une assistance pendant une pandémie mondiale.

Cette honte est nuisible pour de nombreuses raisons et ne change rien à l’énigme croissante que la pandémie a créée pour des milliers de personnes de la classe ouvrière.

Voici 3 raisons pour lesquelles nous devrions tous nous occuper de nos affaires et cesser de faire honte aux gens avec un compte OnlyFans:

1. C’est difficile là-bas.

La pandémie a fait grimper les taux de chômage à 14,7% en avril 2020, les communautés LGBTQ et Latinx étant les plus durement touchées. Tant que le vaccin ne sera pas largement distribué, les fermetures d’entreprises et le chômage resteront une possibilité, laissant de nombreuses personnes incertaines quant à leur avenir.

Mais même avant la pandémie, l’inflation académique, l’augmentation des frais de scolarité et la dette étudiante pesaient déjà sur les jeunes. Avec autant d’obstacles économiques, est-il étonnant que les gens explorent d’autres méthodes de revenus?

2. Elle perpétue les notions patriarcales de maintien de l’ordre dans le corps des gens.

Il n’est pas surprenant que Lauren Kwei, une femme, ait honte de ses choix. Mais les femmes sont toujours traitées avec mépris lorsque nous faisons preuve d’autonomie sur notre propre corps.

Historiquement, les femmes ont été forcées dans un binaire, nous sommes soit une «bonne fille» soit une «mauvaise fille». Ce complexe est plus connu sous le nom de complexe Madonna-putain, qui dit que vous ne pouvez pas être une «bonne femme» et être sexuellement émancipée en même temps.

Malheureusement, peu de choses ont changé, en particulier lorsque les femmes, les personnes trans et les personnes non conformes de genre utilisent leur sexualité pour s’autonomiser économiquement.

Le travail du sexe étant toujours criminalisé aux États-Unis (à l’exception du Nevada), ce sont les femmes trans et non binaires de couleur qui font le plus de tort. Cet acte de maintien de l’ordre dans le corps des gens est intrinsèquement patriarcal et ne sert à rien d’autre qu’à dégrader les autres.

3. Il détourne du vrai problème des personnes qui ne reçoivent pas l’assistance dont elles ont besoin.

Les enseignants reçoivent des salaires en baisse depuis l’an 2000 et les salaires médians dans les emplois de soutien, de services et de soins directs dans le domaine de la santé n’étaient que de 13,48 € l’heure en 2019.

Et n’oublions pas le problème des travailleurs de la restauration et du commerce de détail qui ne reçoivent pas un salaire décent.

L’éducation, la santé, la restauration et le commerce de détail ne sont que quelques exemples de professions sous-payées.

Pire encore, une fois le COVID-19 frappé, un seul chèque de relance a été approuvé par le gouvernement fédéral et il n’y a eu aucun effort de secours aux petites entreprises ni aucune annulation de loyer.

Au lieu de faire honte aux gens, nous devrions réorienter cet effort pour préconiser des augmentations de salaire et des salaires décents.

Arrêtons déjà avec la honte. Nous sommes sur le point d’être 2021 et nous avons de plus gros problèmes à résoudre.

Angelique Beluso est une éducatrice sexuelle et une écrivaine qui couvre le féminisme, la culture pop et les relations. Suivez-la sur Twitter @AngeliqueBeluso.