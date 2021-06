3 points à retenir de la conversation de Lydia Polgreen avec Brandy et Danyel Smith aux Cannes Lions — Spotify

Le streaming à travers la musique et les podcasts a ouvert de nouvelles voies pour que les créateurs et les auditeurs se connectent. Au virtuel de cette année Cannes Lions en direct, un événement annuel pour l’industrie des communications créatives, Spotify a accueilli « The Sound of Culture : Music and Podcast for the Streaming Generation » pour plonger plus profondément dans la puissance du streaming.

La conversation a réuni trois femmes qui ont vécu – et influencé – la révolution audio : Gimlet Managing Director Lydia Polgreen, industrie de la musique multicoupure Brandy, et journaliste et animateur de l’émission Spotify Original Music+Talk Recueil de chansons de la fille noire Danyel Smith. Lydia a introduit le chat depuis un studio à New York tandis que Brandy et Danyel se sont joints à eux depuis un tournage à Los Angeles, mais la « magie de l’écran vert » les a tous fait paraître ensemble.

Malgré les différents cheminements de carrière des femmes, tous attestent de l’impact et des opportunités que le streaming a présentés aux créateurs de toutes sortes, leur donnant la plate-forme pour se connecter avec les fans et les auditeurs dans un nouveau type de conversation bidirectionnelle.

Lisez la suite pour entendre certaines des idées de la conversation de Lydia, Brandy et Danyel.

L’intimité du podcasting est inégalée

Lydia : « Quand les gens mettent leurs écouteurs, quand vous êtes littéralement à l’intérieur de leur cerveau, ce qu’ils recherchent, c’est ce genre de connexion. C’est émotionnel, c’est personnel, vous parlez souvent de choses qui touchent les gens de manière très émotionnelle, et pour moi ce sont les podcasts les plus puissants.

Danyel : « Être écrivain depuis si longtemps… même si vous avez l’impression de communiquer avec un public, cela ne semble pas parfois intime. Je pense qu’il y a quelque chose dans le fait d’être dans les écouteurs de quelqu’un, d’être dans ses oreillettes, où vous parlez réellement à la personne.

Le streaming offre aux artistes une plus grande visibilité et aux auditeurs plus de choix

Brandy : « J’aime pouvoir me connecter directement [with my fans]. Avec Spotify, pour pouvoir passer par une plate-forme aussi incroyable pour atteindre des millions de personnes partout dans le monde, vous avez la chance de faire découvrir de la nouvelle musique à vos fans existants et à vos fans existants de découvrir votre catalogue qu’ils n’étaient probablement pas au courant à. »

Danyel : « J’étais l’un de ces [people who] J’avais l’habitude de regarder le streaming avec des yeux croisés du genre « J’ai mes CD, je vais bien. » Mais le truc avec le streaming pour moi, c’est que nous choisissons, nous décidons… et je pense que le streaming a vraiment cette capacité de vous donner une connexion tellement plus profonde avec la musique. Il vous permet de créer votre propre liste de lecture, il vous permet d’accéder à vos favoris, au moment exact où vous voulez entendre votre favori.

Nous sommes encore aux premiers stades de la révolution audio

Lydia : « Je voudrais rappeler aux gens que nous n’en sommes qu’au début. Les gens ne s’en rendent pas compte, mais 2020 a été l’année où nous sommes passés de plus de la moitié des voitures sur la route à avoir soit une prise auxiliaire, soit une connexion Bluetooth, ce qui signifie que les gens n’utilisaient plus de CD. Je pense que cela me dit que nous sommes aux premiers jours de la révolution du streaming. »

Prêt pour plus? Les détenteurs de badges peuvent consulter l’intégralité de la conversation sur demande sur le site officiel Cannes Lions en direct centre.