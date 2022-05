Et si nous vous disions que vous n’avez pas à dépenser beaucoup d’argent pour améliorer votre salon ? Et que toutes les rénovations dont vous aviez besoin impliqueraient des achats en ligne et un clou ? Voici comment relooker votre maison sans vous ruiner !

Photo : Spacejoy/Unsplash

Couverture de canapé

Vous n’avez pas besoin d’acheter tous les nouveaux canapés et fauteuils inclinables pour donner un nouveau look à votre salon. Il existe de nombreux magasins en ligne qui vendent des housses universelles pour s’adapter à n’importe quel canapé ou fauteuil. Ils sont abordables, lavables en machine et peuvent cacher tout rembourrage déchiré ou usé. Ces housses ont des ourlets en caoutchouc (tout comme un drap-housse), ce qui les rend faciles à draper sur vos meubles préexistants.

Taies d’oreiller

Il est prudent de supposer que votre salon dispose déjà de plusieurs oreillers. Mais vous n’avez pas besoin d’en obtenir tous de nouveaux pour rafraîchir un peu les choses. Vous pouvez simplement vous procurer de nouvelles taies d’oreiller et regarder vos vieux oreillers prendre vie. Le principal avantage d’obtenir un étui est qu’il est moins cher et plus facile à nettoyer. De plus, vous pouvez obtenir un tas de motifs et de styles et jouer avec différentes options !

Photo : Jonny Caspari/Unsplash

Art mural

Les marchés locaux et les artistes locaux sont généralement heureux de se faire connaître sans facturer le prix qu’un artiste bien établi prendrait normalement. Faites défiler Instagram et Pinterest pour trouver ceux qui correspondent le mieux à vos goûts et montez-les sur le mur souhaité. Une option encore moins chère vous enverra également faire des achats en ligne – cette fois pour les décalcomanies murales. Cette option est abordable et ne nécessite ni marteau ni clous. Score!